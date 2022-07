John Deere Classic Scores

Sunday At TPC Deere Run Silvis, Ill. Purse: $7.1 million Yardage: 7,289; Par: 71 Final Round J.T. Poston (500), $1,278,000…

Sunday

At TPC Deere Run

Silvis, Ill.

Purse: $7.1 million

Yardage: 7,289; Par: 71

Final Round

J.T. Poston (500), $1,278,000 62-65-67-69—263 Christiaan Bezuidenhout (245), $631,900 69-65-66-66—266 Emiliano Grillo (245), $631,900 68-64-65-69—266 Chris Gotterup (0), $319,500 65-67-69-66—267 Scott Stallings 67-66-64-70—267 Denny McCarthy 66-65-66-71—268 Callum Tarren 68-65-65-70—268 Cameron Davis 68-68-65-68—269 Maverick McNealy 70-63-68-68—269 Patrick Flavin 70-66-68-66—270 Michael Gligic 64-69-68-69—270 Chesson Hadley 67-69-67-67—270 Charles Howell III 68-67-68-68—271 Mark Hubbard 67-67-68-69—271 Adam Long 70-67-66-68—271 Austin Cook 69-67-70-66—272 Bo Hoag 67-69-63-73—272 Patton Kizzire 69-65-68-70—272 Chris Naegel 66-66-67-73—272 Matthias Schwab 67-65-68-72—272 Greyson Sigg 70-66-67-69—272 Alex Smalley 71-67-68-66—272 Sahith Theegala 74-65-65-68—272 Kelly Kraft 70-63-68-72—273 David Lipsky 68-67-68-70—273 Ryan Moore 72-64-69-68—273 Taylor Moore 67-66-72-68—273 C.T. Pan 69-64-69-71—273 Adam Svensson 67-67-68-71—273 Hayden Buckley 69-66-72-67—274 Dylan Frittelli 66-70-70-68—274 Nick Hardy 71-68-71-64—274 Stephan Jaeger 69-70-69-66—274 Satoshi Kodaira 71-68-64-71—274 Martin Laird 69-68-70-67—274 Peter Malnati 73-66-68-67—274 Andrew Novak 70-67-70-67—274 Patrick Rodgers 69-69-69-67—274 Vaughn Taylor 65-68-73-68—274 Brandon Wu 72-65-70-67—274 Andrew Putnam 70-66-68-71—275 Kevin Streelman 69-68-72-66—275 Jonathan Byrd 70-68-71-67—276 Fabian Gomez 71-68-71-66—276 Lee Hodges 68-71-68-69—276 Hank Lebioda 69-65-67-75—276 Seung-Yul Noh 70-66-67-73—276 Brendon Todd 71-65-71-69—276 Vince Whaley 70-69-68-69—276 Dylan Wu 69-70-71-66—276 Aaron Baddeley 69-70-69-69—277 Derek Ernst 71-68-72-66—277 Tommy Gainey 68-69-66-74—277 Morgan Hoffmann 72-64-73-68—277 Anirban Lahiri 69-67-74-67—277 Justin Lower 70-67-67-73—277 Preston Stanley 72-67-65-73—277 Curtis Thompson 67-67-68-75—277 Michael Thompson 70-68-65-75—278 Zach Johnson 69-69-67-74—279 Sam Ryder 71-68-70-70—279 Kramer Hickok 71-68-68-74—281 Brandon Hagy 70-69-68-75—282 Rory Sabbatini 70-68-72-72—282 Martin Trainer 67-70-75-70—282 Seth Reeves 68-69-67-79—283 James Hahn 68-70-75-71—284 Omar Uresti 72-67-73-72—284 Ricky Barnes 66-72-70-77—285

