Irish Open Scores

Saturday

At Mount Juliet CC

Thomastown, Ireland

Purse: $6 million

Yardage: 7,264; Par: 72

Third Round

Adrian Meronk, Poland 67-67-68—202 Jorge Campillo, Spain 65-68-70—203 Jack Senior, England 69-67-67—203 Fabrizio Zanotti, Paraguay 65-69-69—203 John Catlin, United States 67-72-65—204 Espen Kofstad, Norway 67-72-65—204 Lucas Herbert, Australia 69-68-68—205 Thriston Lawrence, South Africa 66-72-67—205 David Law, Scotland 67-69-70—206 James Morrison, England 69-68-69—206 Aaron Rai, England 66-70-70—206 Antoine Rozner, France 66-75-65—206 Matthew Southgate, England 71-68-67—206 Dale Whitnell, England 66-74-66—206 Ryan Fox, New Zealand 64-73-70—207 Matthias Schmid, Germany 70-68-69—207 Rikard Karlberg, Sweden 69-69-70—208 Robert Macintyre, Scotland 68-73-67—208 Nino Bertasio, Italy 68-68-73—209 Alexander Bjork, Sweden 67-72-70—209 Frederic Lacroix, France 65-71-73—209 Pablo Larrazabal, Spain 66-73-70—209 Hugo Leon, Chile 73-68-68—209 Shane Lowry, Ireland 71-70-68—209 Edoardo Molinari, Italy 75-67-67—209 Thorbjorn Olesen, Denmark 70-69-70—209 Thomas Pieters, Belgium 73-67-69—209 Sebastian Soderberg, Sweden 70-66-73—209 Julien Brun, France 72-68-70—210 Jamie Donaldson, Wales 69-69-72—210 Sebastian Garcia Rodriguez, Spain 69-71-70—210 Matthew Jordan, England 71-71-68—210 Soren Kjeldsen, Denmark 73-67-70—210 Marcel Schneider, Germany 65-73-72—210 Callum Shinkwin, England 68-74-68—210 Justin Walters, South Africa 70-71-69—210 Oliver Bekker, South Africa 68-71-72—211 Sean Crocker, United States 69-71-71—211 Alfredo Garcia-Heredia, Spain 71-71-69—211 Richie Ramsay, Scotland 69-72-70—211 Marcel Siem, Germany 68-70-73—211 Jordan L. Smith, England 66-73-72—211 Santiago Tarrio, Spain 71-68-72—211 Johannes Veerman, United States 72-70-69—211 Oliver Farr, Wales 67-73-72—212 Padraig Harrington, Ireland 70-71-71—212 Nicolai Hojgaard, Denmark 70-72-70—212 Maximilian Kieffer, Germany 67-74-71—212 Mikko Korhonen, Finland 67-70-75—212 Joakim Lagergren, Sweden 70-71-71—212 Romain Langasque, France 68-70-74—212 Hurly Long, Germany 73-69-70—212 Alvaro Quiros, Spain 69-70-73—212 Brandon Stone, South Africa 69-72-71—212 Andy Sullivan, England 67-72-73—212 Marcus Armitage, England 73-69-71—213 Wil Besseling, Netherlands 69-71-73—213 Stephen Gallacher, Scotland 72-69-72—213 Scott Hend, Australia 72-70-71—213 Min Woo Lee, Australia 72-70-71—213 Niklas Norgaard Moller, Denmark 69-72-72—213 Yannik Paul, Germany 71-71-71—213 Seamus Power, Ireland 68-68-77—213 Thomas Detry, Belgium 72-69-73—214 Ricardo Gouveia, Portugal 69-72-73—214 Julien Guerrier, France 71-70-73—214 Niall Kearney, Ireland 68-74-72—214 Renato Paratore, Italy 70-70-74—214 Matthieu Pavon, France 70-71-73—214 Maverick Antcliff, Australia 71-69-75—215 Marcus Helligkilde, Denmark 68-71-76—215 Sami Valimaki, Finland 68-73-74—215 Marc Warren, Scotland 69-70-76—215 Zander Lombard, South Africa 67-73-76—216 Tapio Pulkkanen, Finland 72-70-74—216 Oliver Wilson, England 68-74-74—216 Lorenzo Gagli, Italy 75-67-75—217 Kazuki Higa, Japan 69-70-78—217

