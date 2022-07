Hero Open Scores

Sunday At Torrance Course Kingsbarns, United Kingdom Purse: $1.8 million Yardage: 7,230; Par: 72 Final Round Sean Crocker, United States…

Sean Crocker, United States (460), $303,391 63-66-69-68—266 Eddie Pepperell, England (305), $196,312 67-66-69-65—267 David Law, Scotland (154), $100,833 65-66-70-68—269 Adrian Otaegui, Spain (154), $100,833 64-67-70-68—269 Jens Dantorp, Sweden (106), $69,066 64-67-69-70—270 Oliver Hundeboll Jorgensen, Denmark (106), $69,066 67-67-69-67—270 Soren Kjeldsen, Denmark (70), $46,044 66-68-71-66—271 Wilco Nienaber, South Africa (70), $46,044 71-61-71-68—271 Callum Shinkwin, England (70), $46,044 69-65-71-66—271 Oliver Farr, Wales (52), $34,265 65-67-70-70—272 Alvaro Quiros, Spain (52), $34,265 66-71-68-67—272 Daniel Hillier, New Zealand (45), $29,715 66-70-68-69—273 Daniel Young, Scotland (45), $29,715 68-69-67-69—273 Louis De Jager, South Africa (38), $25,164 68-66-68-72—274 Masahiro Kawamura, Japan (38), $25,164 68-68-70-68—274 Romain Langasque, France (38), $25,164 64-68-75-67—274 Hurly Long, Germany (38), $25,164 69-69-68-68—274 Joel Stalter, France (38), $25,164 68-70-71-65—274 Victor Dubuisson, France (33), $21,416 65-70-67-73—275 Jacques Kruyswijk, South Africa (33), $21,416 68-68-68-71—275 Jesper Svensson, Sweden (33), $21,416 70-68-68-69—275 Christoffer Bring, Denmark (28), $18,293 68-70-72-66—276 Ross Fisher, England (28), $18,293 65-66-72-73—276 Ryan Fox, New Zealand (28), $18,293 68-70-71-67—276 Niall Kearney, Ireland (28), $18,293 68-66-72-70—276 Stuart Manley, Wales (28), $18,293 70-67-70-69—276 Robert Rock, England (28), $18,293 70-66-69-71—276 Henric Sturehed, Sweden (28), $18,293 70-68-69-69—276 Justin Walters, South Africa (28), $18,293 70-66-69-71—276 Jorge Campillo, Spain (21), $13,369 67-65-76-69—277 Bryce Easton, South Africa (21), $13,369 67-70-71-69—277 Ewen Ferguson, Scotland (21), $13,369 73-61-72-71—277 Chase Hanna, United States (21), $13,369 69-69-69-70—277 David Horsey, England (21), $13,369 67-69-70-71—277 Garrick Porteous, England (21), $13,369 68-70-69-70—277 JC Ritchie, South Africa (21), $13,369 66-69-70-72—277 Robin Roussel, France (21), $13,369 71-66-70-70—277 Matthew Southgate, England (21), $13,369 69-66-73-69—277 Ben Stow, England (21), $13,369 64-69-76-68—277 Paul Waring, England (21), $13,369 72-65-67-73—277 Grant Forrest, Scotland (16), $9,637 68-70-69-71—278 Scott Jamieson, Scotland (16), $9,637 66-64-75-73—278 Francesco Laporta, Italy (16), $9,637 67-70-70-71—278 Dimi Papadatos, Australia (16), $9,637 66-71-71-70—278 Connor Syme, Scotland (16), $9,637 65-70-73-70—278 Darius Van Driel, Netherlands (16), $9,637 70-68-70-70—278 Oliver Wilson, England (16), $9,637 67-71-70-70—278 Jeff Winther, Denmark (16), $9,637 68-67-72-71—278 Josh Geary, New Zealand (12), $6,986 69-68-74-68—279 Aman Gupta, United States (12), $6,986 69-63-77-70—279 Raphael Jacquelin, France (12), $6,986 70-68-69-72—279 Jack Senior, England (12), $6,986 71-67-71-70—279 Andy Sullivan, England (12), $6,986 67-67-76-69—279 Jon Thomson, England (12), $6,986 66-65-75-73—279 Adam Keogh, England (0), $6,986 67-67-70-75—279 Matthew Baldwin, England (9), $5,711 69-69-71-72—281 Tom Gandy, Isle Of Man (9), $5,711 65-69-76-71—281 Gavin Green, Malaysia (9), $5,711 67-69-74-71—281 Ashley Chesters, England (8), $5,265 64-71-77-70—282 Niklas Lemke, Sweden (8), $5,265 68-68-73-73—282 David Carey, Ireland (7), $4,908 71-67-76-69—283 Graeme Storm, England (7), $4,908 67-71-72-73—283 Alfie Plant, England (7), $4,551 68-70-77-69—284 Brandon Stone, South Africa (7), $4,551 69-68-71-76—284 Frank Kennedy, England (0), $0 70-68-71-75—284 Adilson Da Silva, Brazil (6), $4,105 66-71-74-74—285 Oliver Fisher, England (6), $4,105 66-72-76-71—285 Lukas Nemecz, Austria (6), $4,105 71-67-75-72—285 Jean-Baptiste Gonnet, France (5), $3,659 69-68-78-72—287 Albin Bergstrom, Sweden (0), $3,659 67-71-73-76—287

