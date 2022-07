Dow Great Lakes Bay Invitational Par Scores

Saturday At Midland Country Club Midland, Mich. Purse: $2.5 million Yardage: 6,277; Par: 70 Final Round L.Salas/J.Kupcho 68-61-64-61—254 -26 M.Castren/K.Tan…

Saturday

At Midland Country Club

Midland, Mich.

Purse: $2.5 million

Yardage: 6,277; Par: 70

Final Round

L.Salas/J.Kupcho 68-61-64-61—254 -26 M.Castren/K.Tan 69-61-67-62—259 -21 S.Lewis/M.Fassi 69-65-67-59—260 -20 E.Szokol/C.Knight 72-62-66-61—261 -19 H.Kang/T.Chan 68-62-69-62—261 -19 H.Choi/N.An 69-65-67-61—262 -18 P.Roussin/D.Weber 65-61-73-63—262 -18 K.Davidson/D.Darquea 71-63-67-62—263 -17 N.Korda/J.Korda 69-63-71-60—263 -17 B.Matthews/L.Hartlage 71-62-71-60—264 -16 S.Kemp/A.Sharp 69-61-72-62—264 -16 S.Popov/A.Van Dam 70-61-70-63—264 -16 W.Meechai/R.Liu 70-64-68-62—264 -16 Y.Noh/A.Kim 69-62-69-64—264 -16 L.Stephenson/J.Hollis 66-66-69-64—265 -15 M.Alex/K.Webb 69-62-69-65—265 -15 P.Phatlum/P.Yoktuan 66-64-71-64—265 -15 P.Reto/A.Lewis 69-63-70-63—265 -15 X.Lin/P.Delacour 69-66-69-61—265 -15 L.Coughlin/S.Vilaubi 70-64-70-62—266 -14 A.Olson/K.Kirk 68-67-71-61—267 -13 R.Rohanna Virgili/H.Harford 71-64-69-63—267 -13 S.Schmelzel/M.Leblanc 71-62-71-63—267 -13 C.Danielson/L.Kim 71-64-71-62—268 -12 F.Kinhult/L.Johansson 68-66-70-64—268 -12 P.Anannarukarn/A.Ashok 72-62-69-65—268 -12 Y.Liu/P.Chien 68-65-70-65—268 -12 C.Kerr/S.Meadow 69-65-71-64—269 -11 M.Metraux/C.Herbin 70-62-76-61—269 -11 M.Sagstrom/A.Sorenstam 65-66-72-66—269 -11 M.Uribe/S.Smith 74-59-69-67—269 -11 A.Yin/Y.Hong 71-64-72-63—270 -10 E.Talley/J.Ewart Shadoff 66-64-76-64—270 -10 R.Ree/J.Chang 73-62-72-64—271 -9 S.Schubert/A.Doherty 72-61-74-66—273 -7 M.Szeryk/K.McPherson 69-64-74-67—274 -6 S.Parks/A.Uwadia 69-65-73-67—274 -6 M.Martin/V.Hurst 69-66-76-65—276 -4 M.Stackhouse/S.Michaels 72-62-76-68—278 -2

