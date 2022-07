Cazoo Classic Scores

Sunday At Hillside Golf Club Southport, United Kingdom Purse: $1.8 million Yardage: 7,109; Par: 72 Final Round Richie Ramsay, Scotland…

Richie Ramsay, Scotland (460), $303,153 69-69-67-69—274 Paul Waring, England (305), $196,158 63-70-72-70—275 Grant Forrest, Scotland (120), $78,606 66-69-71-70—276 Julien Guerrier, France (120), $78,606 66-69-69-72—276 Daan Huizing, Netherlands (120), $78,606 68-68-71-69—276 Marcus Kinhult, Sweden (120), $78,606 72-68-69-67—276 Robin Petersson, Sweden (120), $78,606 68-70-70-68—276 Jens Dantorp, Sweden (61), $40,064 66-69-70-73—278 Angel Hidalgo, Spain (61), $40,064 69-70-69-70—278 Andy Sullivan, England (61), $40,064 73-71-65-69—278 Victor Dubuisson, France (44), $29,138 70-70-70-69—279 Thorbjorn Olesen, Denmark (44), $29,138 71-71-66-71—279 Eddie Pepperell, England (44), $29,138 68-74-68-69—279 Lee Slattery, England (44), $29,138 71-70-69-69—279 Santiago Tarrio, Spain (44), $29,138 68-71-73-67—279 Marcus Armitage, England (36), $23,584 69-69-70-72—280 Garrick Porteous, England (36), $23,584 65-72-73-70—280 Callum Shinkwin, England (36), $23,584 69-68-75-68—280 Sami Valimaki, Finland (36), $23,584 71-66-69-74—280 Matthew Baldwin, England (30), $19,913 71-72-71-67—281 Alexander Bjork, Sweden (30), $19,913 72-70-64-75—281 Darren Fichardt, South Africa (30), $19,913 68-71-72-70—281 Robert Macintyre, Scotland (30), $19,913 73-69-66-73—281 Richard Sterne, South Africa (30), $19,913 70-68-69-74—281 Jordan Wrisdale, England (30), $19,913 69-72-69-71—281 Todd Clements, England (27), $17,476 70-72-68-72—282 David Drysdale, Scotland (27), $17,476 71-72-70-69—282 Gavin Green, Malaysia (27), $17,476 72-69-72-69—282 Craig Howie, Scotland (23), $15,336 67-77-71-68—283 Richard Mansell, England (23), $15,336 66-75-71-71—283 Adrian Otaegui, Spain (23), $15,336 72-70-70-71—283 Alfie Plant, England (23), $15,336 71-73-69-70—283 Darius Van Driel, Netherlands (23), $15,336 71-71-71-70—283 Ashley Chesters, England (20), $12,381 70-72-69-73—284 Nacho Elvira, Spain (20), $12,381 73-65-72-74—284 Matthew Jordan, England (20), $12,381 72-72-73-67—284 Richard McEvoy, England (20), $12,381 71-71-71-71—284 Lukas Nemecz, Austria (20), $12,381 71-73-67-73—284 Antoine Rozner, France (20), $12,381 74-70-70-70—284 Andrew Wilson, England (20), $12,381 69-71-74-70—284 Gonzalo Fernandez-Castano, Spain (17), $10,165 72-71-70-72—285 Raphael Jacquelin, France (17), $10,165 71-71-71-72—285 Ricardo Santos, Portugal (17), $10,165 71-72-73-69—285 Jack Senior, England (17), $10,165 67-72-74-72—285 Ben Stow, England (17), $10,165 68-73-71-73—285 Oliver Farr, Wales (14), $8,203 69-73-71-73—286 Sihwan Kim, United States (14), $8,203 70-70-71-75—286 Romain Langasque, France (14), $8,203 73-70-69-74—286 JC Ritchie, South Africa (14), $8,203 70-72-71-73—286 Robin Roussel, France (14), $8,203 71-72-71-72—286 Henric Sturehed, Sweden (14), $8,203 71-70-73-72—286 Jorge Campillo, Spain 68-74-73-72—287 Jarryd Felton, Australia 72-69-74-72—287 Zander Lombard, South Africa 72-72-71-72—287 Stuart Manley, Wales 68-76-69-74—287 Ross Fisher, England 70-74-71-73—288 David Horsey, England 69-69-78-72—288 Frederic Lacroix, France 74-70-73-71—288 Matthew Southgate, England 67-71-75-75—288 Kristoffer Broberg, Sweden 72-72-71-74—289 Pedro Figueiredo, Portugal 71-73-72-74—290 Aman Gupta, United States 68-76-74-72—290 Hugo Leon, Chile 72-72-74-72—290 Oliver Bekker, South Africa 68-76-74-73—291 Damien Perrier, France 70-74-75-72—291 Anton Karlsson, Sweden 71-73-71-77—292 Dale Whitnell, England 71-72-76-73—292 Daniel Hillier, New Zealand 70-74-73-76—293 Wilco Nienaber, South Africa 71-72-77-74—294 Oliver Fisher, England 68-76-79-72—295

