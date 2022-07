Bill Russell career statistics

College Season G Min FG% FT% Pts Reb A 1953-54 USF 21 x .485 .552 19.9 19.2 x 1954-55 USF…

College

Season G Min FG% FT% Pts Reb A

1953-54 USF 21 x .485 .552 19.9 19.2 x

1954-55 USF 29 x .541 .590 21.4 20.5 x

1955-56 USF 29 x .513 .495 20.6 21.0 x

Total 79 x .516 .550 20.7 20.3 x

NBA Regular Season

Season G Min FG% FT% Pts Reb A

1956-57 Boston 48 35.3 .427 .492 14.7 19.6 1.8

1957-58 Boston 69 38.3 .442 .519 16.6 22.7 2.9

1958-59 Boston 70 42.6 .457 .598 16.7 23.0 3.2

1959-60 Boston 74 42.5 .467 .612 18.2 24.0 3.7

1960-61 Boston 78 44.3 .426 .550 16.9 23.9 3.4

1961-62 Boston 76 45.2 .457 .595 18.9 23.6 4.5

1962-63 Boston 78 44.9 .432 .555 16.8 23.6 4.5

1963-64 Boston 78 44.6 .433 .550 15.0 24.7 4.7

1964-65 Boston 78 44.4 .438 .573 14.1 24.1 5.3

1965-66 Boston 78 43.4 .415 .551 12.9 22.8 4.8

1966-67 Boston 81 40.7 .454 .610 13.3 21.0 5.8

1967-68 Boston 78 37.9 .425 .537 12.5 18.6 4.6

1968-69 Boston 77 42.7 .433 .526 9.9 19.3 4.9

Total 963 42.3 .440 .561 15.1 22.5 4.3

NBA Playoffs

Season G Min FG% FT% Pts Reb A

1956-57 Boston 10 409 .365 .508 13.9 24.4 3.2

1957-58 Boston 9 355 .361 .606 15.1 24.6 2.7

1958-59 Boston 11 496 .409 .612 15.5 27.7 3.6

1959-60 Boston 13 572 .456 .707 18.5 25.8 2.9

1960-61 Boston 10 462 .427 .523 19.1 29.9 4.8

1961-62 Boston 14 672 .458 .726 22.4 26.4 5.0

1962-63 Boston 13 617 .453 .661 20.3 25.1 5.1

1963-64 Boston 10 451 .356 .552 13.1 27.2 4.4

1964-65 Boston 12 561 .527 .526 16.5 25.2 6.3

1965-66 Boston 17 814 .475 .618 19.1 25.2 5.0

1966-67 Boston 9 390 .360 .635 10.6 22.0 5.6

1967-68 Boston 19 869 .409 .585 14.4 22.8 5.2

1968-69 Boston 18 829 .423 .506 10.8 20.5 5.4

Career 165 7497 .430 .603 16.2 24.9 4.7

Coach

Regular Season Playoffs

Season W L PCT W L PCT

1966-67 Boston 60 21 .741 4 5 .444

1967-68 Boston 54 28 .659 12 7 .632

1968-69 Boston 48 34 .585 12 6 .667

1973-74 Seattle 36 46 .439 x x x

1974-75 Seattle 43 39 .524 4 5 .444

1975-76 Seattle 43 39 .524 2 4 .333

1976-77 Seattle 40 42 .488 x x x

1987-88 Sacramento 17 41 .293 x x x-

Total 341 290 .540 34 27 .557

NCAA Champion (2): 1955 (Most Outstanding Player), 1956

Olympic Gold Medal (1): 1956

NBA Champion-Player (11): 1957, 1959-66, 1968-69

NBA Champion-Coach (2): 1968, 1969

NBA Most Valuable Player (5): 1958, 1961-63, 1965

Basketball Hall of Fame: 1975

