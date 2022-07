Barracuda Championship Scores

Friday At Old Greenwood Truckee, Calif. Purse: $3.7 million Yardage: 7,480; Par: 71 Second Round Chez Reavie, United States 67-62—129…

Friday

At Old Greenwood

Truckee, Calif.

Purse: $3.7 million

Yardage: 7,480; Par: 71

Second Round

Chez Reavie, United States 67-62—129 Mark Hubbard, United States 65-66—131 Henrik Norlander, Sweden 67-64—131 Martin Trainer, United States 68-66—134 Kevin Tway, United States 70-65—135 Maverick McNealy, United States 67-68—135 Nino Bertasio, Italy 68-67—135 Yannik Paul, Germany 67-68—135 Martin Laird, Scotland 67-69—136 Sean Crocker, United States 66-70—136 Brice Garnett, United States 66-70—136 Michael Gligic, Canada 67-69—136 Kelly Kraft, United States 68-68—136 Alex Noren, Sweden 71-65—136 Greyson Sigg, United States 71-65—136 Austin Smotherman, United States 69-67—136 Joshua Creel, United States 66-70—136 Charley Hoffman, United States 65-71—136 Justin Lower, United States 69-67—136 James Morrison, England 67-69—136 Chase Seiffert, United States 68-68—136 Marcus Helligkilde, Denmark 67-70—137 Scott Jamieson, Scotland 68-69—137 Vince Whaley, United States 69-68—137 Scott Gutschewski, United States 69-68—137 Bill Haas, United States 68-69—137 Matthias Schmid, Germany 70-67—137 Harry Higgs, United States 71-67—138 Nick Hardy, United States 69-69—138 Taylor Pendrith, Canada 69-69—138 Cameron Davis, Australia 70-69—139 John Huh, United States 72-67—139 Espen Kofstad, Norway 70-69—139 Matthieu Pavon, France 69-70—139 Austin Cook, United States 73-66—139 Joseph Bramlett, United States 70-70—140 Cameron Percy, Australia 69-71—140 Sung Kang, South Korea 71-69—140 Mike Lorenzo-Vera, France 68-72—140 Richy Werenski, United States 69-71—140 Aaron Cockerill, Canada 67-74—141 Fabian Gomez, Argentina 69-72—141 Hurly Long, Germany 70-71—141 Taylor Moore, United States 73-68—141 Chesson Hadley, United States 70-71—141 James Hahn, United States 73-68—141 Jim Knous, United States 67-74—141 Ben Kohles, United States 71-70—141 Francesco Laporta, Italy 69-72—141 Seung-Yul Noh, South Korea 70-71—141 Lucas Bjerregaard, Denmark 71-70—141 Rasmus Hojgaard, Denmark 69-72—141 Chad Ramey, United States 70-71—141 Callum Tarren, England 66-75—141 Pep Angles, Spain 71-71—142 Bo Hoag, United States 71-71—142 Rafa Cabrera Bello, Spain 71-71—142 Mark Baldwin, United States 73-69—142 Stephan Jaeger, Germany 71-71—142 David Lingmerth, Sweden 73-69—142 Michael Thompson, United States 67-75—142 Jason Dufner, United States 70-72—142 Sebastian Garcia Rodriguez, Spain 74-68—142 David Hearn, Canada 72-70—142 Preston Stanley, United States 70-72—142 Julian Suri, United States 71-71—142 Bo Van Pelt, United States 72-70—142 Ricky Barnes, United States 73-70—143 Kevin Chappell, United States 71-72—143 Scott Piercy, United States 69-74—143 Wu Ashun, China 71-72—143 Marcel Siem, Germany 76-WD George Coetzee, South Africa 77-WD Alejandro Canizares, Spain 80-WD

Missed Cut

Julien Brun, France 72-70—142 Camilo Villegas, Colombia 70-72—142 Ricardo Gouveia, Portugal 72-70—142 Greg Chalmers, Australia 70-73—143 Chase Hanna, United States 68-75—143 J.J. Henry, United States 71-72—143 Sebastian Soderberg, Sweden 69-74—143 Alfredo Garcia-Heredia, Spain 73-70—143 Benjamin Hebert, France 69-74—143 David Longmire, United States 73-70—143 Matthias Schwab, Austria 69-74—143 Justin Walters, South Africa 73-70—143 Paul Barjon, France 72-71—143 Brandon Hagy, United States 70-73—143 Tom Lewis, England 72-71—143 Sean O’Hair, United States 73-70—143 Roger Sloan, Canada 72-71—143 Daniel Gavins, England 74-70—144 Joe Highsmith, United States 71-73—144 Niklas Norgaard Moller, Denmark 72-72—144 Nick Watney, United States 72-72—144 K.J. Choi, South Korea 73-71—144 Robert Garrigus, United States 70-74—144 Scott Hend, Australia 74-70—144 Ben Martin, United States 72-72—144 Dale Whitnell, England 75-69—144 Max McGreevy, United States 74-70—144 Vaughn Taylor, United States 71-73—144 Justin Warren, Australia 75-70—145 Doug Ghim, United States 73-72—145 Scott Brown, United States 73-72—145 Joakim Lagergren, Sweden 76-69—145 Johannes Veerman, United States 78-67—145 Gavin Green, Malaysia 74-71—145 Joel Sjoholm, Sweden 75-70—145 Chris Naegel, United States 73-72—145 Seth Reeves, United States 73-72—145 Robert Streb, United States 77-68—145 Nicolai Von Dellingshausen, Germany 74-71—145 Brett Drewitt, Australia 72-74—146 Joel Stalter, France 73-73—146 Matt Every, United States 75-71—146 Haydn Porteous, South Africa 73-73—146 Chris Stroud, United States 71-75—146 Wesley Bryan, United States 71-75—146 Grayson Murray, United States 73-73—146 Omar Uresti, United States 72-74—146 Andrew Putnam, United States 74-72—146 Jonas Blixt, Sweden 74-73—147 Jonathan Byrd, United States 71-76—147 Dylan Wu, United States 74-73—147 Joshua McCarthy, United States 71-76—147 Doc Redman, United States 77-70—147 Brian Stuard, United States 76-71—147 Kiradech Aphibarnrat, Thailand 75-73—148 Ryan Armour, United States 73-75—148 Dawie Van der Walt, South Africa 72-76—148 Santiago Tarrio, Spain 72-76—148 Curtis Thompson, United States 73-75—148 Brian Davis, England 75-73—148 Hugo Leon, Chile 76-73—149 Tom Johnson, United States 75-74—149 Hank Lebioda, United States 75-74—149 Andrea Pavan, Italy 72-77—149 Robin Roussel, France 76-73—149 D.J. Trahan, United States 74-75—149 Matt Ryan, United States 68-82—150 Ollie Osborne, United States 73-78—151 Ben Crane, United States 71-80—151 Ryan Moore, United States 75-76—151 D.A. Points, United States 76-75—151 Ted Potter Jr., United States 77-74—151 Derek Ernst, United States 75-76—151 John Merrick, United States 74-77—151 Aaron Baddeley, Australia 73-78—151 Albert Boneta, Spain 76-75—151 Arjun Atwal, India 78-75—153 Tommy Gainey, United States 78-75—153 Geoff Ogilvy, Australia 77-77—154 Parker McLachlin, United States 81-73—154 Kevin Stadler, United States 81-79—160

Copyright © 2022 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.