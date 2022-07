All-Star Game MVPs

2022 — Giancarlo Stanton, New York, AL 2021 — Vladimir Guerrero, Jr., Toronto, AL 2019 — Shane Bieber, Cleveland, AL…

2022 — Giancarlo Stanton, New York, AL

2021 — Vladimir Guerrero, Jr., Toronto, AL

2019 — Shane Bieber, Cleveland, AL

2018 — Alex Bregman, Houston, AL

2017 — Robinson Cano, Seattle, AL

2016 — Eric Hosmer, Kansas City, AL

2015 — Mike Trout, Los Angeles, AL

2014 — Mike Trout, Los Angeles, AL

2013 — Mariano Rivera, New York, AL

2012 — Melky Cabrera, San Francisco, NL

2011 — Prince Fielder, Milwaukee, NL

2010 — Brian McCann, Atlanta, NL

2009 — Carl Crawford, Tampa Bay, AL

2008 — J.D. Drew, Boston, AL

2007 — Ichiro Suzuki, Seattle, AL

2006 — Michael Young, Texas, AL

2005 — Miguel Tejada, Baltimore, AL

2004 — Alfonso Soriano, Texas, AL

2003 — Garret Anderson, Anaheim, AL

2002 — None

2001 — Cal Ripken Jr., Baltimore, AL

2000 — Derek Jeter, New York, AL

1999 — Pedro Martinez, Boston, AL

1998 — Roberto Alomar, Baltimore, AL

1997 — Sandy Alomar Jr., Cleveland, AL

1996 — Mike Piazza, Los Angeles, NL

1995 — Jeff Conine, Florida, NL

1994 — Fred McGriff, Atlanta, NL

1993 — Kirby Puckett, Minnesota, AL

1992 — Ken Griffey Jr., Seattle, AL

1991 — Cal Ripken Jr., Baltimore, AL

1990 — Julio Franco, Texas, AL

1989 — Bo Jackson, Kansas City, AL

1988 — Terry Steinbach, Oakland, AL

1987 — Tim Raines, Montreal, NL

1986 — Roger Clemens, Boston, AL

1985 — LaMarr Hoyt, San Diego, NL

1984 — Gary Carter, Montreal, NL

1983 — Fred Lynn, California, AL

1982 — Dave Concepcion, Cincinnati, NL

1981 — Gary Carter, Montreal, NL

1980 — Ken Griffey Sr., Cincinnati, NL

1979 — Dave Parker, Pittsburgh, NL

1978 — Steve Garvey, Los Angeles, NL

1977 — Don Sutton, Los Angeles, NL

1976 — George Foster, Cincinnati, NL

1975 — Bill Madlock, Chicago, NL, and Jon Matlack, New York, NL

1974 — Steve Garvey, Los Angeles, NL

1973 — Bobby Bonds, San Francisco, NL

1972 — Joe Morgan, Cincinnati, NL

1971 — Frank Robinson, Baltimore, AL

1970 — Carl Yastrzemski, Boston, AL

1969 — Willie McCovey, San Francisco, NL

1968 — Willie Mays, San Francisco, NL

1967 — Tony Perez, Cincinnati, NL

1966 — Brooks Robinson, Baltimore, AL

1965 — Juan Marichal, San Francisco, NL

1964 — John Callison, Philadelphia, NL

1963 — Willie Mays, San Francisco, NL

1962 — x-Maury Wills, Los Angeles, NL

1962 — x-Leon Wagner, Los Angeles, AL

x-two games

