Volvo Car Scandinavian Mixed Par Scores

Thursday At Halmstad Golf Club Tylosand, Sweden Purse: $1.1 million Yardage: 7,001; Par: 72 First Round Craig Howie, Scotland 34-31—65…

Craig Howie, Scotland 34-31—65 -7 Carolina Melgrati, Italy 35-30—65 -7 Matthieu Pavon, France 32-33—65 -7 Santiago Tarrio, Spain 33-32—65 -7 Kristoffer Broberg, Sweden 34-32—66 -6 Linn Grant, Sweden 35-31—66 -6 Jazz Janewattananond, Thailand 33-33—66 -6 Liz Young, England 34-32—66 -6 Manon De Roey, Belgium 34-33—67 -5 Niklas Norgaard Moller, Denmark 32-35—67 -5 Virginia Elena Carta, Italy 35-33—68 -4 Anne-Lise Caudal, France 35-33—68 -4 Rosie Davies, England 36-32—68 -4 Nacho Elvira, Spain 35-33—68 -4 Julia Engstrom, Sweden 35-33—68 -4 Sebastian Garcia Rodriguez, Spain 35-33—68 -4 Daniel Gavins, England 35-33—68 -4 Leonie Harm, Germany 36-32—68 -4 David Horsey, England 34-34—68 -4 Karolin Lampert, Germany 35-33—68 -4 Romain Langasque, France 33-35—68 -4 Mike Lorenzo-Vera, France 35-33—68 -4 Jason Scrivener, Australia 35-33—68 -4 Jack Senior, England 35-33—68 -4 Julian Suri, United States 37-31—68 -4 Oliver Wilson, England 36-32—68 -4 Maverick Antcliff, Australia 37-32—69 -3 Gabriella Cowley, England 35-34—69 -3 Johanna Gustavsson, Sweden 36-33—69 -3 Chase Hanna, United States 35-34—69 -3 Noora Komulainen, Finland 35-34—69 -3 Jacques Kruyswijk, South Africa 35-34—69 -3 Ingrid Lindblad, Sweden 38-31—69 -3 Zander Lombard, South Africa 37-32—69 -3 Meghan MacLaren, England 37-32—69 -3 Edoardo Molinari, Italy 33-36—69 -3 Chris Paisley, England 36-33—69 -3 Joel Sjoholm, Sweden 33-36—69 -3 Johannes Veerman, United States 37-32—69 -3 Marc Warren, Scotland 34-35—69 -3 Casandra Alexander, South Africa 34-36—70 -2 Becky Brewerton, Wales 36-34—70 -2 Julien Brun, France 35-35—70 -2 John Catlin, United States 35-35—70 -2 Ashley Chesters, England 37-33—70 -2 Alfredo Garcia-Heredia, Spain 36-34—70 -2 David Law, Scotland 33-37—70 -2 Charlotte Liautier, France 36-34—70 -2 Marcel Siem, Germany 35-35—70 -2 Magdalena Simmermacher, Argentina 34-36—70 -2 Maja Stark, Sweden 38-32—70 -2 Henrik Stenson, Sweden 36-34—70 -2 Justin Walters, South Africa 35-35—70 -2 Andrew Wilson, England 35-35—70 -2 Alexander Bjork, Sweden 35-36—71 -1 Sofie Bringner, Sweden 36-35—71 -1 Jonathan Caldwell, Northern Ireland 37-34—71 -1 Alejandro Canizares, Spain 38-33—71 -1 Darren Fichardt, South Africa 37-34—71 -1 Nicole Garcia, South Africa 36-35—71 -1 Rachael Goodall, England 34-37—71 -1 Lydia Hall, Wales 36-35—71 -1 Whitney Hillier, Australia 36-35—71 -1 Felicity Johnson, England 36-35—71 -1 Maximilian Kieffer, Germany 38-33—71 -1 Espen Kofstad, Norway 36-35—71 -1 Karoline Lund, Norway 37-34—71 -1 Anais Maggetti, Switzerland 37-34—71 -1 Ross McGowan, England 33-38—71 -1 Olivia Mehaffey, Ireland 38-33—71 -1 Renato Paratore, Italy 36-35—71 -1 Agathe Sauzon, France 37-34—71 -1 Linnea Strom, Sweden 37-34—71 -1 Darius Van Driel, Netherlands 35-36—71 -1 Linda Wessberg, Sweden 36-35—71 -1 Chloe Williams, Wales 35-36—71 -1 Stacy Lee Bregman, South Africa 37-35—72 E Ricardo Gouveia, Portugal 35-37—72 E Gavin Green, Malaysia 35-37—72 E Julien Guerrier, France 38-34—72 E Leo Johannson, Sweden 38-34—72 E Rikard Karlberg, Sweden 37-35—72 E Marcus Kinhult, Sweden 36-36—72 E Francesco Laporta, Italy 36-36—72 E Thriston Lawrence, South Africa 36-36—72 E Niklas Lemke, Sweden 36-36—72 E Richard McEvoy, England 36-36—72 E Andrea Pavan, Italy 35-37—72 E Ana Pelaez Trivino, Spain 37-35—72 E Robin Roussel, France 41-31—72 E Ricardo Santos, Portugal 37-35—72 E Matthew Southgate, England 35-37—72 E Kajsalotta Svarvar, Sweden 38-34—72 E Nicolai Von Dellingshausen, Germany 37-35—72 E Paul Waring, England 37-35—72 E Dale Whitnell, England 35-37—72 E Sophie Witt, Germany 36-36—72 E Elin Arvidsson, Sweden 37-36—73 +1 Pia Babnik, Slovenia 36-37—73 +1 Lina Boqvist, Sweden 37-36—73 +1 Steven Brown, England 36-37—73 +1 Hannah Burke, England 39-34—73 +1 Olivia Cowan, Germany 38-35—73 +1 Daan Huizing, Netherlands 36-37—73 +1 Jessica Karlsson, Sweden 37-36—73 +1 Gabrielle Macdonald, Scotland 36-37—73 +1 Paz Marfa Sans, Spain 38-35—73 +1 Zach Murray, Australia 36-37—73 +1 Alex Noren, Sweden 38-35—73 +1 Lisa Pettersson, Sweden 36-37—73 +1 Freddy Schott, Germany 35-38—73 +1 Marianne Skarpnord, Norway 36-37—73 +1 Sami Valimaki, Finland 38-35—73 +1 Carmen Alonso, Spain 37-37—74 +2 Diksha Dagar, India 36-38—74 +2 Emma Grechi, France 40-34—74 +2 Maha Haddioui, Morocco 38-36—74 +2 Benjamin Hebert, France 37-37—74 +2 Caroline Hedwall, Sweden 38-36—74 +2 Maria Hernandez, Spain 38-36—74 +2 Lily May Humphreys, England 40-34—74 +2 Joakim Lagergren, Sweden 36-38—74 +2 Hugo Leon, Chile 38-36—74 +2 Kristyna Napoleaova, Czech Republic 38-36—74 +2 Josefine Nyqvist, Sweden 34-40—74 +2 Robert Rock, England 37-37—74 +2 Annika Sorenstam, Sweden 40-34—74 +2 Richard Sterne, South Africa 36-38—74 +2 Alexandra Swayne, United States 38-36—74 +2 Ursula Wikstrom, Finland 37-37—74 +2 Annabel Dimmock, England 38-37—75 +3 Nobuhle Dlamini, Swaziland 38-37—75 +3 Peter Hanson, Sweden 38-37—75 +3 Scott Hend, Australia 36-39—75 +3 Tiia Koivisto, Finland 37-38—75 +3 Kim Metraux, Switzerland 41-34—75 +3 Sebastian Soderberg, Sweden 40-35—75 +3 Smilla Sonderby, Denmark 37-38—75 +3 Madelene Stavnar, Norway 38-37—75 +3 Lorenzo Gagli, Italy 38-38—76 +4 Tvesa Malik, India 37-39—76 +4 Lee-Anne Pace, South Africa 38-38—76 +4 Tapio Pulkkanen, Finland 40-36—76 +4 Shubhankar Sharma, India 40-36—76 +4 Nicole Broch Estrup, Denmark 41-36—77 +5 Lucie Malchirand, France 38-39—77 +5 Sanna Nuutinen, Finland 39-38—77 +5 Emily Penttila, Finland 40-37—77 +5 Cloe Frankish, England 42-36—78 +6 Jenny Haglund, Sweden 40-38—78 +6 Kylie Henry, Scotland 40-38—78 +6 Mim Sangkapong, Thailand 43-35—78 +6 Moa Folke, Sweden 39-40—79 +7 Michele Thomson, Scotland 37-42—79 +7 Neo Berg, Sweden 38-42—80 +8 Alice Hewson, England 43-37—80 +8

