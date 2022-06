US Women’s Open Scores

Saturday At Pine Needles Golf Course Souther Pines, N.C. Purse: $10 million Yardage: 6,638; Par: 71 Third Round Minjee Lee…

Saturday

At Pine Needles Golf Course

Souther Pines, N.C.

Purse: $10 million

Yardage: 6,638; Par: 71

Third Round

Minjee Lee 67-66-67—200 Mina Harigae 64-69-70—203 Bronte Law 69-69-68—206 Hye Jin Choi 71-64-72—207 Lydia Ko 72-69-66—207 Jin Young Ko 69-67-71—207 Xiyu Lin 71-69-67—207 Ingrid Lindblad 65-71-71—207 Anna Nordqvist 67-68-72—207 Eun-Hee Ji 70-69-69—208 Moriya Jutanugarn 69-68-71—208 Megan Khang 71-67-70—208 Leona Maguire 70-70-68—208 Nelly Korda 70-69-70—209 Somi Lee 73-68-69—210 Andrea Lee 70-68-72—210 Lexi Thompson 68-71-72—211 Lilia Vu 71-69-71—211 Sei Young Kim 69-68-75—212 Amanda Doherty 70-72-71—213 Hannah Green 70-71-72—213 Brooke Henderson 72-73-68—213 Charley Hull 75-68-70—213 In Gee Chun 72-73-69—214 Allisen Corpuz 69-74-71—214 Georgia Hall 72-71-71—214 Cheyenne Knight 74-71-69—214 Sakura Koiwai 70-71-73—214 Bailey Shoemaker 72-70-72—214 Marissa Steen 72-71-71—214 Pajaree Anannarukarn 70-73-72—215 Saki Baba 73-72-70—215 Celine Boutier 71-71-73—215 Carlota Ciganda 74-69-72—215 Nasa Hataoka 71-72-72—215 A Lim Kim 74-70-71—215 Sung Hyun Park 69-69-77—215 Lizette Salas 71-70-74—215 Atthaya Thitikul 71-73-71—215 Ally Ewing 68-74-74—216 In-Kyung Kim 71-72-73—216 Frida Kinhult 73-70-73—216 Jessica Korda 72-70-74—216 Amy Olson 69-72-75—216 Angel Yin 71-74-71—216 Pia Babnik 72-71-74—217 Isi Gabsa 74-69-74—217 Alison Lee 72-72-73—217 Caroline Masson 72-73-72—217 Ryann O’Toole 67-71-79—217 Bianca Pagdanganan 75-70-72—217 Mao Saigo 70-72-75—217 Na Rin An 72-70-76—218 Lauren Hartlage 71-69-78—218 Danielle Kang 71-74-73—218 Rose Zhang 72-71-75—218 Brittany Altomare 73-69-77—219 Matilda Castren 69-74-76—219 Yuna Takagi 74-68-77—219 Marina Alex 73-72-75—220 Linnea Johansson 71-73-76—220 Grace Kim 73-72-75—220 Jennifer Kupcho 72-71-77—220 Jeongeun Lee6 73-70-77—220 Yealimi Noh 72-72-76—220 Tiffany Chan 72-72-77—221 Annie Park 69-74-78—221 Allison Emrey 71-73-78—222 Sofia Garcia 72-73-77—222 Maude-Aimee Leblanc 72-73-79—224

