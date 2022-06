the Memorial Tournament presented by Workday Scores

Sunday At Muirfield Village Golf Club Dublin, Ohio Purse: $12 million Yardage: 7,533; Par: 72 Final Round Billy Horschel (550),…

Sunday

At Muirfield Village Golf Club

Dublin, Ohio

Purse: $12 million

Yardage: 7,533; Par: 72

Final Round

Billy Horschel (550), $2,160,000 70-68-65-72—275 Aaron Wise (0), $1,308,000 70-69-69-71—279 Patrick Cantlay (0), $708,000 72-69-69-71—281 Joaquin Niemann (0), $708,000 71-69-70-71—281 Daniel Berger (0), $411,600 70-72-67-73—282 Max Homa (0), $411,600 69-74-70-69—282 Denny McCarthy (0), $411,600 68-69-73-72—282 Sahith Theegala (0), $411,600 68-75-68-71—282 Will Zalatoris (0), $411,600 68-73-71-70—282 Sungjae Im (0), $303,000 70-70-75-69—284 Jon Rahm (0), $303,000 72-70-73-69—284 Brendan Steele (0), $303,000 69-76-68-71—284 Corey Conners (0), $221,400 69-73-74-69—285 Si Woo Kim (0), $221,400 72-71-71-71—285 Mito Pereira (0), $221,400 73-72-70-70—285 Davis Riley (0), $221,400 67-71-72-75—285 Cameron Smith (0), $221,400 67-69-72-77—285 Adam Hadwin (0), $142,800 76-68-70-72—286 Brian Harman (0), $142,800 73-70-71-72—286 Garrick Higgo (0), $142,800 75-71-70-70—286 Charles Howell III (0), $142,800 71-72-70-73—286 Rory McIlroy (0), $142,800 70-69-73-74—286 Keith Mitchell (0), $142,800 70-69-76-71—286 Xander Schauffele (0), $142,800 70-73-73-70—286 Jordan Spieth (0), $142,800 70-74-69-73—286 Luke List (0), $89,400 67-71-72-77—287 Francesco Molinari (0), $89,400 71-68-70-78—287 Pat Perez (0), $89,400 72-72-73-70—287 Aaron Rai (0), $89,400 74-72-69-72—287 Adam Schenk (0), $89,400 74-72-69-72—287 Jason Day (0), $78,600 71-74-68-75—288 Abraham Ancer (0), $68,520 69-72-71-77—289 Joel Dahmen (0), $68,520 69-73-71-76—289 Emiliano Grillo (0), $68,520 71-73-70-75—289 Beau Hossler (0), $68,520 72-70-71-76—289 Shane Lowry (0), $68,520 69-72-72-76—289 Keegan Bradley (0), $51,000 69-75-69-77—290 Wyndham Clark (0), $51,000 68-76-73-73—290 Mackenzie Hughes (0), $51,000 67-73-76-74—290 Martin Laird (0), $51,000 72-73-71-74—290 David Lipsky (0), $51,000 71-70-73-76—290 Matthew NeSmith (0), $51,000 69-72-70-79—290 J.T. Poston (0), $51,000 78-68-74-70—290 Jhonattan Vegas (0), $51,000 69-69-71-81—290 Matt Kuchar (0), $37,800 70-75-72-74—291 Sepp Straka (0), $37,800 71-70-74-76—291 Adam Svensson (0), $37,800 72-71-76-72—291 Lucas Herbert (0), $32,040 70-76-70-76—292 David Lingmerth (0), $32,040 74-72-73-73—292 Cameron Tringale (0), $32,040 73-70-71-78—292 Lanto Griffin (0), $29,760 74-72-76-71—293 Viktor Hovland (0), $29,760 71-73-78-71—293 Cameron Davis (0), $27,994 71-75-78-70—294 Chris Kirk (0), $27,994 75-68-76-75—294 Kyoung-Hoon Lee (0), $27,994 67-70-75-82—294 Troy Merritt (0), $27,994 73-72-69-80—294 C.T. Pan (0), $27,994 76-68-76-74—294 Patrick Reed (0), $27,994 76-70-73-75—294 Camilo Villegas (0), $27,994 73-72-78-71—294 Doug Ghim (0), $26,640 77-68-72-78—295 Lucas Glover (0), $26,640 75-70-77-73—295 Brandt Snedeker (0), $26,640 72-74-72-77—295 Cameron Young (0), $26,640 67-71-73-84—295 Rickie Fowler (0), $25,800 70-74-75-77—296 Kramer Hickok (0), $25,800 75-71-76-74—296 Carlos Ortiz (0), $25,800 71-72-75-78—296 Chan Kim (0), $25,200 73-73-70-83—299 Adam Scott (0), $25,200 70-76-73-80—299 Brandon Wu (0), $24,840 71-69-80-80—300 Ryan Moore (0), $24,600 74-72-78-79—303

