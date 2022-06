Porsche European Open Scores

Sunday At Green Eagle Golf Courses Hamburg, Germany Purse: $1.9 million Yardage: 7,475; Par: 72 Final Round Kalle Samooja, Finland…

Sunday

At Green Eagle Golf Courses

Hamburg, Germany

Purse: $1.9 million

Yardage: 7,475; Par: 72

Final Round

Kalle Samooja, Finland (460), $319,218 72-72-74-64—282 Wil Besseling, Netherlands (305), $206,553 68-75-70-71—284 Richard Mansell, England (154), $106,093 72-71-72-70—285 Victor Perez, France (154), $106,093 69-71-71-74—285 Masahiro Kawamura, Japan (85), $58,135 74-69-74-69—286 Joakim Lagergren, Sweden (85), $58,135 67-74-71-74—286 Edoardo Molinari, Italy (85), $58,135 74-72-70-70—286 Marcel Schneider, Germany (85), $58,135 73-73-73-67—286 Brandon Stone, South Africa (85), $58,135 76-68-73-69—286 Tommy Fleetwood, England (46), $31,828 75-72-69-71—287 Julien Guerrier, France (46), $31,828 69-73-76-69—287 Daan Huizing, Netherlands (46), $31,828 69-75-71-72—287 Niklas Norgaard Moller, Denmark (46), $31,828 74-67-74-72—287 Jordan L. Smith, England (46), $31,828 70-68-77-72—287 Johannes Veerman, United States (46), $31,828 72-71-74-70—287 Adri Arnaus, Spain (37), $25,913 69-76-74-69—288 Justin Walters, South Africa (37), $31,828 70-75-69-74—288 Thriston Lawrence, South Africa (32), $21,970 78-70-72-69—289 Hao-Tong Li, China (32), $21,970 67-75-71-76—289 Adrian Otaegui, Spain (32), $21,970 72-71-75-71—289 Yannik Paul, Germany (32), $21,970 74-71-73-71—289 Marcel Siem, Germany (32), $21,970 71-72-75-71—289 Nicolai Von Dellingshausen, Germany (32), $21,970 75-71-74-69—289 Matt Wallace, England (32), $21,970 74-74-70-71—289 Alexander Bjork, Sweden (27), $18,684 75-73-73-69—290 John Catlin, United States (27), $18,684 71-73-72-74—290 Alexander Knappe, Germany (27), $18,684 73-70-73-74—290 Jason Scrivener, Australia (27), $18,684 70-73-73-74—290 Thomas Detry, Belgium (23), $16,149 72-75-72-72—291 Ross Fisher, England (23), $16,149 74-72-73-72—291 Lukas Nemecz, Austria (23), $16,149 73-73-70-75—291 Alvaro Quiros, Spain (23), $16,149 73-72-75-71—291 Pep Angles, Spain 74-74-73-70—291 Kiradech Aphibarnrat, Thailand 72-74-75-71—292 Julien Brun, France 69-72-71-80—292 Scott Jamieson, Scotland 70-76-74-72—292 Matthias Schmid, Germany 70-75-72-75—292 Matthew Southgate, England 73-72-73-74—292 Henrik Stenson, Sweden 77-70-74-71—292 Darren Fichardt, South Africa 74-73-72-74—293 Espen Kofstad, Norway 75-71-72-75—293 Mikko Korhonen, Finland 71-77-72-73—293 Romain Langasque, France 75-73-72-73—293 Mike Lorenzo-Vera, France 75-71-76-71—293 Wilco Nienaber, South Africa 74-74-73-72—293 Richard Sterne, South Africa 70-74-73-76—293 Alfredo Garcia-Heredia, Spain 73-73-76-72—294 Hurly Long, Germany 77-71-73-73—294 Matthieu Pavon, France 75-73-73-73—294 Ricardo Santos, Portugal 76-72-73-73—294 Sean Crocker, United States (10), $6,619 77-70-73-75—295 Rasmus Hojgaard, Denmark (10), $6,619 72-71-76-76—295 Antoine Rozner, France (10), $6,619 74-73-77-71—295 Freddy Schott, Germany (10), $6,619 70-76-73-76—295 Jack Senior, England (10), $6,619 77-69-78-71—295 Wu Ashun, China 74-70-74-77—295 Thorbjorn Olesen, Denmark 72-71-84-68—295 Connor Syme, Scotland 75-73-73-74—295 Hugo Leon, Chile (8), $5,352 74-73-73-76—296 Zander Lombard, South Africa (8), $5,352 77-71-73-75—296 Carlos Pigem, Spain (8), $5,352 72-76-77-71—296 Santiago Tarrio, Spain (8), $5,352 74-72-77-73—296 Jeff Winther, Denmark (7), $4,882 75-68-78-76—297 Marcus Armitage, England (6), $4,319 70-73-78-77—298 Kristoffer Broberg, Sweden (6), $4,319 71-76-77-74—298 Jesper Kennegard, Sweden (6), $4,319 76-71-75-76—298 Andrea Pavan, Italy (6), $4,319 69-76-74-79—298 Joel Sjoholm, Sweden (6), $4,319 73-75-76-74—298 Oliver Farr, Wales (5), $3,756 74-73-75-77—299 Aaron Cockerill, Canada (5), $3,066 70-77-73-80—300 Jamie Donaldson, Wales (5), $3,066 72-76-73-79—300 Ricardo Gouveia, Portugal (5), $3,066 75-73-80-72—300 Jack Singh Brar, England (4), $2,810 74-73-81-79—307

Copyright © 2022 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.