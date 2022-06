Ole Miss 13, Arkansas 5

Ole Miss Arkansas ab r h bi ab r h bi Totals 40 13 13 13 Totals 34 5 8…

Ole Miss Arkansas ab r h bi ab r h bi Totals 40 13 13 13 Totals 34 5 8 5 Bench cf/3b 6 4 4 2 Webb cf 5 1 2 0 Gnzalez ss 6 1 2 1 Slavens dh 4 0 0 0 Elko 1b 5 1 1 3 Wallace 3b 3 0 0 0 Graham lf 4 1 2 2 Turner c 4 0 1 1 Aldrman dh 3 0 0 0 Lnzilli rf 4 0 0 0 Chtgner 2b 5 0 0 0 Moore 2b 4 2 1 0 Dnhurst c 4 1 0 1 Battles ss 4 1 2 0 Wood 3b 3 2 1 0 Stovall 1b 4 1 2 3 Harris rf 4 2 3 4 Gregory lf 2 0 0 1

E_Gonzalez, Gregory. 2B_Bench (17), Harris 2 (7), Turner (16), Moore (18), Battles (15). HR_Elko (23), Harris (2), Stovall (6). RBI_Bench 2 (39), Gonzalez (50), Elko 3 (74), Graham 2 (49), Dunhurst (29), Harris 4 (19), Turner (49), Stovall 3 (28), Gregory (18).

Ole Miss 222 040 030 13-13-1 — 13 Arkansas 120 000 002 5-8-1 — 5

IP H R ER BB SO

Ole Miss Elliott W 6 1/3 6 3 1 2 4 Nichols 1 2/3 0 0 0 0 2 Johnson 1 2 2 2 0 2

Arkansas Morris L 0 2/3 2 2 2 2 0 Taylor 1 1/3 2 2 2 0 1 Ramage 1 2 2 2 1 0 Wiggins 1 1/3 4 4 4 3 3 Trest 2 1/3 0 0 0 3 3 Starks 0 2/3 2 3 3 1 1 Ldbtter 1 2/3 1 0 0 0 2

