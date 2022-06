MLS Leaders

Through Wednesday, June 29 Goals Jesus Ferreira, DAL 10 Sebastian Driussi, ATX 9 Jeremy Ebobisse, SJ 9 Paul Arriola, DAL…

Through Wednesday, June 29

Goals Jesus Ferreira, DAL 10 Sebastian Driussi, ATX 9 Jeremy Ebobisse, SJ 9 Paul Arriola, DAL 8 Valentin Castellanos, NYC 8 Jesus Jimenez, TOR 8 Hany Mukhtar, NSH 8 Brandon Vazquez, CIN 8 Adam Buksa, NE 7 Leonardo Campana, MCF 7 Daniel Gazdag, PHI 7 Djordje Mihailovic, MTL 7 Lewis Morgan, NYR 7 Darwin Quintero, HOU 7 Diego Rubio, COL 7 Assists Luciano Acosta, CIN 9 Diego Fagundez, ATX 8 Carles Gil, NE 8 Mauricio Pereyra, ORL 8 Cristian Espinoza, SJ 7 Santiago Rodriguez, NYC 7 Sebastian Blanco, POR 6 Raheem Edwards, LA 6 Omir Fernandez, NYR 6 Jan Gregus, SJ 6 Julian Gressel, DC 6 Talles Magno, NYC 6 Maximiliano Moralez, NYC 6 Xherdan Shaqiri, CHI 6 Carlos Vela, LFC 6

___

Shots Hany Mukhtar, NSH 63 Valentin Castellanos, NYC 53 Jeremy Ebobisse, SJ 49 Cristian Arango, LFC 45 Diego Rubio, COL 45 Sebastian Driussi, ATX 42 Lewis Morgan, NYR 42 Brandon Vazquez, CIN 42 Cristian Espinoza, SJ 40 Javier Hernandez, LA 40

___

Shots on Goal Hany Mukhtar, NSH 36 Valentin Castellanos, NYC 21 Jeremy Ebobisse, SJ 21 Cristian Arango, LFC 20 Karol Swiderski, CLT 20 Sebastian Driussi, ATX 19 Daniel Gazdag, PHI 19 Javier Hernandez, LA 19 Lewis Morgan, NYR 19 Diego Rubio, COL 19

___

Cautions Wil Trapp, MIN 9 Gregore, MCF 8 Teenage Hadebe, HOU 8 Robin Jansson, ORL 8 Valentin Castellanos, NYC 7 Roger Espinoza, KC 7 Jose Martinez, PHI 7 Joel Waterman, MTL 7

10 players tied with 6

___

Cards Y R TOTAL Teenage Hadebe, HOU 8 1 9 Robin Jansson, ORL 8 1 9 Wil Trapp, MIN 9 0 9 Gregore, MCF 8 0 8 Jose Martinez, PHI 7 1 8 Josecarlos Van Rankin, POR 6 2 8 Julian Carranza, PHI 6 1 7 Adalberto Carrasquilla, HOU 6 1 7 Valentin Castellanos, NYC 7 0 7 Roger Espinoza, KC 7 0 7 Dylan Nealis, NYR 6 1 7 Daniel Pereira, ATX 5 2 7 Joel Waterman, MTL 7 0 7

___

Goals-Allowed Avg. Andre Blake, PHI 0.76 Maxime Crepeau, LFC 1.00 Carlos Miguel Coronel, NYR 1.06 Sean Johnson, NYC 1.06 Zac MacMath, RSL 1.12 Steve Clark, HOU 1.13 Eloy Room, CLB 1.13 Joe Willis, NSH 1.13 Maarten Paes, DAL 1.13 Stefan Frei, SEA 1.15

___

Shutouts Sean Johnson, NYC 8 Zac MacMath, RSL 7 Gabriel Slonina, CHI 7 Andre Blake, PHI 6 Pedro Gallese, ORL 6 William Yarbrough, COL 6 Jonathan Bond, LA 5 Steve Clark, HOU 5 Maxime Crepeau, LFC 5 Kristijan Kahlina, CLT 5

___

Saves Zac MacMath, RSL 61 Dayne St. Clair, MIN 60 JT Marcinkowski, SJ 59 Aljaz Ivacic, POR 56 Alex Bono, TOR 55 Kristijan Kahlina, CLT 53 Andre Blake, PHI 52 Steve Clark, HOU 51 Eloy Room, CLB 47 Pedro Gallese, ORL 46 Joe Willis, NSH 46

___

