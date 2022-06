KPMG Women’s PGA Championship Par Scores

Sunday At Congressional Country Club – Blue Course Bethesda, Md. Purse: $9 million Yardage: 6,894; Par: 72 Final Round In…

Sunday

At Congressional Country Club – Blue Course

Bethesda, Md.

Purse: $9 million

Yardage: 6,894; Par: 72

Final Round

In Gee Chun 64-69-75-75—283 -5 Minjee Lee 73-68-73-70—284 -4 Lexi Thompson 74-67-70-73—284 -4 Atthaya Thitikul 73-72-68-72—285 -3 Hye Jin Choi 69-72-70-76—287 -1 Hannah Green 71-69-72-75—287 -1 Nasa Hataoka 71-72-75-69—287 -1 Hyo Joo Kim 73-72-71-71—287 -1 Sei Young Kim 71-69-71-76—287 -1 Jennifer Chang 70-70-73-75—288 E Eun-Hee Ji 74-70-72-72—288 E Jessica Korda 74-70-71-73—288 E Stephanie Kyriacou 72-72-72-72—288 E Stephanie Meadow 73-69-72-74—288 E Lilia Vu 75-70-73-70—288 E Chella Choi 72-72-71-74—289 +1 Lauren Coughlin 74-69-73-73—289 +1 Brooke Henderson 71-69-73-76—289 +1 Jennifer Kupcho 71-68-74-76—289 +1 Anna Nordqvist 75-69-71-74—289 +1 Ashleigh Buhai 72-71-74-73—290 +2 Peiyun Chien 77-70-70-73—290 +2 Georgia Hall 74-69-75-72—290 +2 In-Kyung Kim 71-72-73-74—290 +2 Jeong Eun Lee5 73-72-72-74—291 +3 Inbee Park 72-73-73-73—291 +3 Madelene Sagstrom 73-74-71-73—291 +3 Jenny Shin 74-73-69-75—291 +3 Angel Yin 72-70-73-76—291 +3 Pajaree Anannarukarn 73-74-73-72—292 +4 Allisen Corpuz 72-72-72-76—292 +4 Caroline Inglis 72-68-78-74—292 +4 Jin Young Ko 72-72-71-77—292 +4 Nelly Korda 71-74-72-75—292 +4 Alison Lee 76-67-73-76—292 +4 Mel Reid 72-72-74-74—292 +4 Paula Reto 70-77-70-75—292 +4 Mao Saigo 74-70-76-72—292 +4 Yuka Saso 72-70-73-77—292 +4 Aditi Ashok 76-71-72-74—293 +5 Matilda Castren 76-67-73-77—293 +5 Wei-Ling Hsu 74-73-72-74—293 +5 Sarah Kemp 73-74-72-74—293 +5 Gaby Lopez 74-72-74-73—293 +5 Kelly Tan 76-70-70-77—293 +5 Cheyenne Knight 72-72-73-77—294 +6 Lydia Ko 72-67-76-79—294 +6 Xiyu Lin 73-68-77-76—294 +6 So Yeon Ryu 78-69-71-77—295 +7 A Lim Kim 71-72-76-77—296 +8 Mirim Lee 73-74-71-78—296 +8 Stacy Lewis 76-68-75-77—296 +8 Emily Pedersen 78-68-77-73—296 +8 Moriya Jutanugarn 72-72-79-74—297 +9 Ariya Jutanugarn 74-73-73-77—297 +9 Leona Maguire 74-72-77-74—297 +9 Ryann O’Toole 72-73-73-79—297 +9 Pornanong Phatlum 69-72-78-78—297 +9 Elizabeth Szokol 74-73-75-75—297 +9 Brittany Altomare 75-72-71-80—298 +10 Muni He 73-71-77-77—298 +10 Brianna Do 73-72-75-79—299 +11 Sung Hyun Park 75-68-79-77—299 +11 Na Rin An 74-73-73-80—300 +12 Bianca Pagdanganan 74-73-76-78—301 +13 Robynn Ree 73-70-78-80—301 +13 Sophia Schubert 73-74-72-82—301 +13 Gerina Mendoza-Piller 79-68-77-79—303 +15 Jennifer Song 73-74-78-78—303 +15 Cydney Clanton 74-70-79-83—306 +18 Maude-Aimee Leblanc 73-73-84-78—308 +20

