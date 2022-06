Korn Ferry Tour Wichita Open Par Scores

Saturday At Crestview Country Club Wichita, Kan. Purse: $750,000 Yardage: 6,910; Par: 70 Third Round Norman Xiong 66-61-64_191 -19 Kevin Yu…

Saturday At Crestview Country Club Wichita, Kan. Purse: $750,000 Yardage: 6,910; Par: 70 Third Round

Norman Xiong 66-61-64_191 -19

Kevin Yu 67-63-62_192 -18

Kyle Westmoreland 65-64-65_194 -16

Augusto Núñez 63-71-61_195 -15

MJ Maguire 67-66-62_195 -15

Trevor Werbylo 66-64-65_195 -15

Kevin Roy 62-66-67_195 -15

Jimmy Stanger 65-65-66_196 -14

Tyson Alexander 62-66-69_197 -13

Dawson Armstrong 67-68-63_198 -12

Paul Haley II 71-63-64_198 -12

Pierceson Coody 66-67-65_198 -12

Josh Teater 66-65-67_198 -12

Jamie Lovemark 71-63-65_199 -11

Trevor Cone 69-64-66_199 -11

Harrison Endycott 68-64-67_199 -11

Erik Compton 69-64-66_199 -11

Vincent Norrman 66-65-68_199 -11

Alex Chiarella 62-68-69_199 -11

Brandon Crick 66-69-65_200 -10

Garett Reband 67-66-67_200 -10

Nick Voke 65-67-68_200 -10

Aaron Baddeley 65-66-69_200 -10

Aman Gupta 70-66-65_201 -9

John VanDerLaan 67-68-66_201 -9

Eric Cole 67-68-66_201 -9

Alexandre Rocha 70-65-66_201 -9

Whee Kim 69-65-67_201 -9

Tee-K Kelly 70-66-66_202 -8

Roberto Díaz 70-66-66_202 -8

Shawn Stefani 67-69-66_202 -8

Alistair Docherty 68-66-68_202 -8

Rob Oppenheim 66-68-68_202 -8

Marcelo Rozo 65-69-68_202 -8

Bryce Emory 65-68-69_202 -8

Jacob Bergeron 63-68-71_202 -8

Tom Whitney 72-64-67_203 -7

Nicolas Echavarria 70-65-68_203 -7

Greg Yates 66-68-69_203 -7

Michael Kim 72-62-69_203 -7

Jeremy Paul 69-65-69_203 -7

David Kocher 65-68-70_203 -7

Mark Anderson 65-68-70_203 -7

Sangmoon Bae 68-68-68_204 -6

Kris Ventura 65-71-68_204 -6

Nicholas Lindheim 67-69-68_204 -6

Austin Eckroat 66-68-70_204 -6

Jacob Bridgeman 66-68-70_204 -6

Blayne Barber 67-65-72_204 -6

Peyton White 65-71-69_205 -5

Xinjun Zhang 69-67-69_205 -5

Rhein Gibson 68-68-69_205 -5

Justin Suh 68-68-69_205 -5

Brandon Hoelzer 66-68-71_205 -5

Tripp Kinney 66-67-72_205 -5

Piri Borja 67-69-70_206 -4

Marcos Montenegro 66-65-75_206 -4

Braden Thornberry 68-68-71_207 -3

Chandler Blanchet 66-70-71_207 -3

Theo Humphrey 68-68-71_207 -3

Quade Cummins 71-65-72_208 -2

Ryan Grider 64-67-77_208 -2

Conner Godsey 69-67-73_209 -1

Spencer Ralston 70-66-73_209 -1

Martin Contini 68-67-74_209 -1

