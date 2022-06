Korn Ferry Tour BMW Charity Pro-Am Open Par Scores

Sunday At Thornblade Club Greer, S.C. Purse: $750,000 Thornblade Club Yardage: 7,062; Par: 71 Carolina Yardage: 6,929; Par: 72 x-won…

Sunday At Thornblade Club Greer, S.C. Purse: $750,000 Thornblade Club Yardage: 7,062; Par: 71 Carolina Yardage: 6,929; Par: 72 x-won on third playoff hole Final Round

x-Robby Shelton (500), $135,000 66-65-61-71_263 -22

Ben Griffin (300), $67,500 66-68-63-66_263 -22

Ryan McCormick (163), $39,375 71-65-64-65_265 -20

Augusto Núñez (163), $39,375 65-66-66-68_265 -20

Jacob Bridgeman (105), $27,188 68-68-65-65_266 -19

Nicolas Echavarria (105), $27,188 64-67-68-67_266 -19

Nelson Ledesma (85), $22,250 63-66-70-68_267 -18

Zack Fischer (85), $22,250 63-71-64-69_267 -18

Paul Haley II (85), $22,250 65-70-63-69_267 -18

Charlie Saxon (73), $18,431 67-66-68-67_268 -17

Anders Albertson (73), $18,431 66-65-67-70_268 -17

Rob Oppenheim (61), $15,375 68-67-65-69_269 -16

John Augenstein (61), $15,375 68-68-64-69_269 -16

Philip Knowles (61), $15,375 68-66-64-71_269 -16

Vincent Norrman (49), $11,266 68-70-68-64_270 -15

Michael Kim (49), $11,266 66-68-69-67_270 -15

Brandon Matthews (49), $11,266 69-67-67-67_270 -15

Justin Suh (49), $11,266 66-69-68-67_270 -15

Ben Taylor (49), $11,266 69-67-66-68_270 -15

Blayne Barber (49), $11,266 67-64-70-69_270 -15

Fabián Gómez (49), $11,266 67-69-66-68_270 -15

Brent Grant (39), $7,913 68-71-70-63_272 -13

Ryan Ruffels (39), $7,913 64-69-71-68_272 -13

Tano Goya (39), $7,913 67-71-65-69_272 -13

Austin Eckroat (32), $5,979 67-70-71-65_273 -12

Rhein Gibson (32), $5,979 70-68-67-68_273 -12

Julián Etulain (32), $5,979 66-71-67-69_273 -12

Patrick Newcomb (32), $5,979 67-68-69-69_273 -12

Curtis Luck (32), $5,979 73-62-68-70_273 -12

Brandon Crick (32), $5,979 67-68-68-70_273 -12

Mark Anderson (23), $4,763 67-71-71-65_274 -11

Harry Hall (23), $4,763 67-71-70-66_274 -11

Jonathan Brightwell (23), $4,763 71-66-71-66_274 -11

Chandler Blanchet (23), $4,763 69-68-69-68_274 -11

Kyle Westmoreland (23), $4,763 69-70-67-68_274 -11

Sam Stevens (23), $4,763 67-71-66-70_274 -11

Brett White (16), $3,895 69-70-70-66_275 -10

Mark Anguiano (16), $3,895 66-72-69-68_275 -10

Carson Young (16), $3,895 68-71-68-68_275 -10

John VanDerLaan (16), $3,895 71-68-68-68_275 -10

RJ Manke (16), $3,895 69-70-66-70_275 -10

Jamie Lovemark (16), $3,895 68-69-67-71_275 -10

Xinjun Zhang (16), $3,895 68-66-68-73_275 -10

Harrison Endycott (10), $3,370 68-69-71-68_276 -9

Patrick Cover (10), $3,370 65-72-71-68_276 -9

Shad Tuten (10), $3,370 67-71-70-68_276 -9

Mac Meissner (10), $3,370 69-69-70-68_276 -9

John Chin (10), $3,370 69-65-72-70_276 -9

Michael Feagles (10), $3,370 70-67-69-70_276 -9

Brandon Harkins (10), $3,370 70-67-67-72_276 -9

Kevin Yu (10), $3,370 65-67-71-73_276 -9

Alex Weiss (7), $3,188 65-72-73-67_277 -8

MJ Maguire (7), $3,188 68-69-67-73_277 -8

Erik Compton (6), $3,120 69-68-75-66_278 -7

Conner Godsey (6), $3,120 71-68-72-67_278 -7

Aaron Baddeley (6), $3,120 66-71-71-70_278 -7

Chase Parker (6), $3,120 68-70-70-70_278 -7

Tripp Kinney (6), $3,120 73-65-70-70_278 -7

Tom Whitney (6), $3,120 72-67-68-71_278 -7

Tain Lee (6), $3,120 70-66-69-73_278 -7

Chris Baker (4), $3,030 71-66-72-70_279 -6

Corbin Mills (4), $3,030 71-68-68-72_279 -6

Grant Hirschman (4), $3,030 69-70-68-72_279 -6

Rafael Campos (4), $3,030 69-66-71-73_279 -6

Roberto Díaz (4), $3,030 67-70-67-75_279 -6

D.J. Trahan (4), $2,963 67-70-74-69_280 -5

Marcos Montenegro (4), $2,963 71-68-72-69_280 -5

Thomas Walsh (4), $2,963 71-68-71-70_280 -5

Whee Kim (4), $2,963 68-67-73-72_280 -5

Trevor Cone (3), $2,910 67-72-71-71_281 -4

Peter Kuest (3), $2,910 65-69-73-74_281 -4

J.J. Grey (3), $2,910 66-71-69-75_281 -4

Marcelo Rozo (3), $2,880 69-67-73_-283 -2

Garett Reband (3), $2,865 66-70-71-78_285 E

