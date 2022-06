Grenada-US Summary

At Austin, Texas Grenada 0 0—0 United States 1 4—5 First half_1, United States, Ferreira, 43rd minute. Second half_2, United…

At Austin, Texas Grenada 0 0—0 United States 1 4—5

First half_1, United States, Ferreira, 43rd minute.

Second half_2, United States, Ferreira, 54th minute. 3, United States, Ferreira (Acosta), 56th minute. 4, United States, Arriola (de la Torre), 62nd minute. 5, United States, Ferreira (Aaronson), 78th minute.

Yellow card_Charles, Gre, 23rdd. Red cards_None.

Referee_Said Martinez, Honduras. Assistant referees_Walker López, Honduras; Zachari Zeegelaar, Suriname.

A_20,500.

Lineups

Grenada_Jason Belfon; Kayden Harrack, A.J. Paterson, Kraig Noel-McLeod (Tyrone Sterling, 50th); Romar Frank (Steffon Abraham, 71st), Ashley Charles, Alexander McQueen (Leon Braveboy, 70th), Shavon John-Brown, Jacob Berkeley-Agyepong (Kwazim Theodore, 57th), ); Dejon Noel-Williams (Jamal Charles, 58th), Kharlton Belmar

United States_Matt Turner; Reggie Cannon, Cameron Carter-Vickers, Aaron Long (Walker Zimmerman, 46th), Antonee Robinson (George Bello, 60th); Kellyn Acosta, Weston McKennie (Malik Tillman, 46th), Luca de la Torre (Brenden Aaronson, 71st), Paul Arriola, Jordan Morris (Cristian Roldan, 60th); Jesús Ferreira

Copyright © 2022 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.