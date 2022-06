French Open Women’s Final Results

2022 — Iga Swiatek def. Coco Gauff, 6-1,6-3 2021 — Barbora Krejcikova def. Anastasia Pavlyuchenkova, 6-1, 2-6, 6-4. 2020 —…

2022 — Iga Swiatek def. Coco Gauff, 6-1,6-3

2021 — Barbora Krejcikova def. Anastasia Pavlyuchenkova, 6-1, 2-6, 6-4.

2020 — Iga Swiatek def. Sofia Kenin, 6-4, 6-1.

2019 — Ash Barty def. Marketa Vondrousova, 6-1, 6-3.

2018 — Simona Halep def. Sloane Stephens, 3-6, 6-4, 6-1.

2017 — Jelena Ostapenko def. Simona Halep, 4-6, 6-4, 6-3.

2016 — Garbine Muguruza def. Serena Williams, 7-5, 6-4.

2015 — Serena Williams def. Lucie Safarova, 6-3, 6-7 (2), 6-2.

2014 — Maria Sharapova def. Simona Halep, 6-4, 6-7 (5), 6-4.

2013 — Serena Williams def. Maria Sharapova, 6-4, 6-4.

2012 — Maria Sharapova def. Sara Errani, 6-3, 6-2.

2011 — Li Na def. Francesca Schiavone, 6-4, 7-6 (0).

2010 — Francesca Schiavone def. Sam Stosur, 6-4, 7-6 (2).

2009 — Svetlana Kuznetsova def. Dinara Safina, 6-4, 6-2.

2008 — Ana Ivanovic def. Dinara Safina, 6-4, 6-3.

2007 — Justine Henin def. Ana Ivanovic, 6-1, 6-2.

2006 — Justine Henin-Hardenne def. Svetlana Kuznetsova, 6-4, 6-4.

2005 — Justine Henin-Hardenne def. Mary Pierce, 6-1, 6-1.

2004 — Anastasia Myskina def. Elena Dementieva, 6-1, 6-2.

2003 — Justine Henin-Hardenne def. Kim Clijsters, 6-0, 6-4.

2002 — Serena Williams def. Venus Williams, 7-5, 6-3.

2001 — Jennifer Capriati def. Kim Clijsters, 1-6, 6-4, 12-10.

2000 — Mary Pierce def. Conchita Martinez, 6-2, 7-5.

1999 — Steffi Graf def. Martina Hingis, 4-6, 7-5, 6-2.

1998 — Arantxa Sanchez Vicario def. Monica Seles, 7-6 (5), 0-6, 6-2.

1997 — Iva Majoli def. Martina Hingis, 6-4, 6-2.

1996 — Steffi Graf def. Arantxa Sanchez Vicario, 6-3, 6-7 (4), 10-8.

1995 — Steffi Graf def. Arantxa Sanchez Vicario, 7-5, 4-6, 6-0.

1994 — Arantxa Sanchez Vicario def. Mary Pierce, 6-4, 6-4.

1993 — Steffi Graf def. Mary Joe Fernandez, 4-6, 6-2, 6-4.

1992 — Monica Seles def. Steffi Graf, 6-2, 3-6, 10-8.

1991 — Monica Seles def. Arantxa Sanchez Vicario, 6-3, 6-4.

1990 — Monica Seles def. Steffi Graf, 7-6 (6), 6-4.

1989 — Arantxa Sanchez Vicario def. Steffi Graf, 7-6 (6), 3-6, 7-5.

1988 — Steffi Graf def. Natasha Zvereva, 6-0, 6-0.

1987 — Steffi Graf def. Martina Navratilova, 6-4, 4-6, 8-6.

1986 — Chris Evert Lloyd def. Martina Navratilova, 2-6, 6-3, 6-3.

1985 — Chris Evert Lloyd def. Martina Navratilova, 6-3, 6-7 (4), 7-5.

1984 — Martina Navratilova def. Chris Evert Lloyd, 6-3, 6-1.

1983 — Chris Evert Lloyd def. Mima Jausovec, 6-1, 6-2.

1982 — Martina Navratilova def. Andrea Jaeger, 7-6 (6), 6-1.

1981 — Hana Mandlikova def. Sylvia Hanika, 6-2, 6-4.

1980 — Chris Evert Lloyd def. Virginia Ruzici, 6-0, 6-3.

1979 — Chris Evert Lloyd def. Wendy Turnbull, 6-2, 6-0.

1978 — Virginia Ruzici def. Mima Jausovec, 6-2, 6-2.

1977 — Mima Jausovec def. Florenta Mihai, 6-2, 6-7 (5), 6-1.

1976 — Sue Barker def. Renata Tomanova, 6-2, 0-6, 6-2.

1975 — Chris Evert def. Martina Navratilova, 2-6, 6-2, 6-1.

1974 — Chris Evert def. Olga Morozova, 6-1, 6-2.

1973 — Margaret Smith Court def. Chris Evert, 6-7 (5), 7-6 (6), 6-4.

1972 — Billie Jean King def. Evonne Goolagong, 6-3, 6-3.

1971 — Evonne Goolagong def. Helen Gourlay, 6-3, 7-5.

1970 — Margaret Smith Court def. Helga Niessen, 6-2, 6-4.

1969 — Margaret Smith Court def. Ann Jones, 6-1, 4-6, 6-3.

1968 — Nancy Richey def. Ann Haydon Jones, 5-7, 6-4, 6-1.

1967 — Francoise Durr def. Lesley Turner, 4-6, 6-3, 6-4.

1966 — Ann Haydon Jones def. Nancy Richey, 6-3, 6-1.

1965 — Lesley Turner def. Margaret Smith, 6-3, 6-4.

1964 — Margaret Smith def. Maria Bueno, 5-7, 6-1, 6-2.

1963 — Lesley Turner def. Ann Haydon Jones, 2-6, 6-3, 7-5.

1962 — Margaret Smith def. Lesley Turner, 6-3, 3-6, 7-5.

1961 — Ann Haydon def. Yola Ramirez, 6-2, 6-1.

1960 — Darlene Hard def. Yola Ramirez, 6-3, 6-4.

1959 — Christine Truman def. Suzi Kormoczi, 6-4, 7-5.

1958 — Suzi Kormoczi def. Shirley Bloomer, 6-4, 1-6, 6-2.

1957 — Shirley Bloomer def. Dorothy Head Knode, 6-1, 6-3.

1956 — Althea Gibson def. Angela Mortimer, 6-0, 12-10.

1955 — Angela Mortimer def. Dorothy Head Knode, 2-6, 7-5, 10-8.

1954 — Maureen Connolly def. Ginette Bucaille, 6-4, 6-1.

1953 — Maureen Connolly def. Doris Hart, 6-2, 6-4.

1952 — Doris Hart def. Shirley Fry, 6-4, 6-4.

1951 — Shirley Fry def. Doris Hart, 6-3, 3-6, 6-3.

1950 — Doris Hart def. Pat Canning Todd, 6-4, 4-6, 6-2.

1949 — Margaret Osborne duPont def. Nelly Adamson, 7-5, 6-2.

1948 — Nelly Adamson Landry def. Shirley Fry, 6-2, 0-6, 6-0.

1947 — Pat Canning Todd def. Doris Hart, 6-3, 3-6, 6-4.

1946 — Margaret Osborne def. Pauline Betz, 1-6, 8-6, 7-5.

1940-45 — No tournament, World War II

1939 — Simone Passemard Mathieu def. Jadwiga Jedrzejowska, 6-3, 8-6.

1938 — Simone Passemard Mathieu def. Nelly Adamson Landry, 6-0, 6-3.

1937 — Hilda Krahwinkel Sperling def. Simone Passemard Mathieu, 6-2, 6-4.

1936 — Hilda Krahwinkel Sperling def. Simone Passemard Mathieu, 6-3, 6-4.

1935 — Hilda Krahwinkel Sperling def. Simone Passemard Mathieu, 6-2, 6-1.

1934 — Margaret Scriven def. Helen Jacobs, 7-5, 4-6, 6-1.

1933 — Margaret Scriven def. Simone Passemard Mathieu, 6-2, 4-6, 6-4.

1932 — Helen Wills Moody def. Simone Passemard Mathieu, 7-5, 6-1.

1931 — Cilly Aussem def. Betty Nuthall, 8-6, 6-1.

1930 — Helen Wills Moody def. Helen Jacobs, 6-2, 6-1.

1929 — Helen Wills def. Simone Passemard Mathieu, 6-3, 6-4.

1928 — Helen Wills def. Eileen Bennett, 6-1, 6-2.

1927 — Kea Bouman def. Irene Bowder Peacock, 6-2, 6-4.

1926 — Suzanne Lenglen def. Mary K. Browne, 6-1, 6-0.

1925 — Suzanne Lenglen def. Kitty McKane, 6-1, 6-2.

NOTE: Prior to 1925, the French Open was restricted to French players.

