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Arkansas 17, Stanford 2

The Associated Press

June 18, 2022, 5:45 PM

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Arkansas Stanford
ab r h bi ab r h bi
Totals 47 17 21 16 Totals 32 2 7 2
Webb cf 6 2 2 2 Jones cf 4 1 1 1
Slavens dh 4 1 2 2 Graham 1b 4 0 1 1
Diggs ph-dh 1 1 0 0 Barrera 2b 4 0 1 0
Wallace 3b 6 2 3 3 Mntgmry rf 3 0 1 0
Turner c 6 0 4 0 Lmuscio ph-rf 1 0 0 0
Lnzilli rf 5 2 2 3 Huff c 3 0 0 0
Moore 2b 3 3 2 0 Saum c 1 0 0 0
Battles ss 5 2 2 1 Bowser 3b 3 0 1 0
Stovall 1b 6 2 2 4 Mrtinez ph-3b 1 0 0 0
Gregory lf 5 0 2 1 Troy dh 3 0 0 0
Park lf 2 1 1 0
Crmpton ss 3 0 1 0

2B_Webb (6), Wallace (18), Moore (17), Battles (14), Graham (13). 3B_Webb (1). HR_Wallace (16), Lanzilli (9), Jones (21). RBI_Webb 2 (42), Slavens 2 (57), Wallace 3 (60), Lanzilli 3 (36), Battles (45), Stovall 4 (25), Gregory (17), Jones (57), Graham (79).

Arkansas 100 050 326 17-21-0 17
Stanford 100 000 010 2-7-0 2
IP H R ER BB SO
Arkansas
Noland W 7 2/3 6 2 2 1 1
Ramage 0 1/3 1 0 0 0 0
Vrmllon 1 0 0 0 0 1
Stanford
Wlliams L 4 1/3 8 5 5 2 6
Bruno 0 2/3 1 1 1 1 1
Meier 1 2/3 3 3 3 1 2
O’Rurke 0 1/3 2 0 0 0 0
Flschli 1 2 2 2 1 1
Jensen 1 5 6 6 2 1

Copyright © 2022 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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