Arkansas 17, Stanford 2

|Arkansas
|
|
|
|
|
|Stanford
|
|
|
|
|
|
|ab
|r
|h
|bi
|
|
|ab
|r
|h
|bi
|
|Totals
|47
|17
|21
|16
|
|Totals
|32
|2
|7
|2
|
|Webb cf
|6
|2
|2
|2
|
|Jones cf
|4
|1
|1
|1
|
|Slavens dh
|4
|1
|2
|2
|
|Graham 1b
|4
|0
|1
|1
|
|Diggs ph-dh
|1
|1
|0
|0
|
|Barrera 2b
|4
|0
|1
|0
|
|Wallace 3b
|6
|2
|3
|3
|
|Mntgmry rf
|3
|0
|1
|0
|
|Turner c
|6
|0
|4
|0
|
|Lmuscio ph-rf
|1
|0
|0
|0
|
|Lnzilli rf
|5
|2
|2
|3
|
|Huff c
|3
|0
|0
|0
|
|Moore 2b
|3
|3
|2
|0
|
|Saum c
|1
|0
|0
|0
|
|Battles ss
|5
|2
|2
|1
|
|Bowser 3b
|3
|0
|1
|0
|
|Stovall 1b
|6
|2
|2
|4
|
|Mrtinez ph-3b
|1
|0
|0
|0
|
|Gregory lf
|5
|0
|2
|1
|
|Troy dh
|3
|0
|0
|0
|
|
|
|
|
|
|
|Park lf
|2
|1
|1
|0
|
|
|
|
|
|
|
|Crmpton ss
|3
|0
|1
|0
|
2B_Webb (6), Wallace (18), Moore (17), Battles (14), Graham (13). 3B_Webb (1). HR_Wallace (16), Lanzilli (9), Jones (21). RBI_Webb 2 (42), Slavens 2 (57), Wallace 3 (60), Lanzilli 3 (36), Battles (45), Stovall 4 (25), Gregory (17), Jones (57), Graham (79).
|Arkansas
|100
|050
|326
|17-21-0
|—
|17
|Stanford
|100
|000
|010
|2-7-0
|—
|2
|Arkansas
|
|
|
|
|
|
|
|Noland W
|7
|2/3
|6
|2
|2
|1
|1
|Ramage
|0
|1/3
|1
|0
|0
|0
|0
|Vrmllon
|1
|
|0
|0
|0
|0
|1
|Stanford
|
|
|
|
|
|
|
|Wlliams L
|4
|1/3
|8
|5
|5
|2
|6
|Bruno
|0
|2/3
|1
|1
|1
|1
|1
|Meier
|1
|2/3
|3
|3
|3
|1
|2
|O’Rurke
|0
|1/3
|2
|0
|0
|0
|0
|Flschli
|1
|
|2
|2
|2
|1
|1
|Jensen
|1
|
|5
|6
|6
|2
|1
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