Arkansas 11, Auburn 1

Arkansas Auburn ab r h bi ab r h bi Totals 43 11 16 11 Totals 30 1 4 1…

Arkansas Auburn ab r h bi ab r h bi Totals 43 11 16 11 Totals 30 1 4 1 Webb cf 5 2 2 0 Rmbusch 3b 4 0 0 0 Stovall 1b 6 2 5 3 Moore ss 3 0 0 0 Wallace 3b 6 1 1 0 DChiara 1b 4 0 2 0 Turner c 4 2 3 3 Peirce rf 4 1 1 1 Lnzilli rf 5 2 3 3 Carlson dh 3 0 0 0 Moore 2b 5 1 2 2 Foster 2b 3 0 0 0 Battles ss 2 1 0 0 Howell cf 3 0 1 0 Slavens dh 5 0 0 0 LaRue c 2 0 0 0 Gregory lf 5 0 0 0 Hill ph-c 1 0 0 0 Bello lf 3 0 0 0

E_Wallace, Rambusch. 2B_Webb (7), Stovall (8), Wallace (19), Turner (17), Moore (19). HR_Lanzilli (10), Peirce (10). RBI_Stovall 3 (31), Turner 3 (52), Lanzilli 3 (39), Moore 2 (44), Peirce (31).

Arkansas 103 401 002 11161 — 11 Auburn 000 000 100 141 — 1

IP H R ER BB SO

Arkansas McEntre 7 3 1 1 1 9 Vrmllon 1 0 0 0 0 0 Ldbtter 1 1 0 0 0 0

Auburn Barnett L 2 2/3 5 4 4 1 4 Armstrn 1 4 4 4 1 1 Skipper 2 3 1 1 0 2 Isbell 1 2/3 1 0 0 1 3 Allsup 0 2/3 2 2 2 1 1 Swlling 0 2/3 0 0 0 1 2 Fuller 0 1/3 1 0 0 0 0

Copyright © 2022 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.