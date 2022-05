Wells Fargo Championship Par Scores

Saturday At TPC Potomac at Avenel Farm Potomac, Md. Purse: $9 million Yardage: 7,160; Par: 70 Third Round Keegan Bradley…

Saturday

At TPC Potomac at Avenel Farm

Potomac, Md.

Purse: $9 million

Yardage: 7,160; Par: 70

Third Round

Keegan Bradley 70-65-67—202 -8 Max Homa 67-66-71—204 -6 James Hahn 66-68-72—206 -4 Anirban Lahiri 68-68-70—206 -4 Matt Fitzpatrick 68-68-71—207 -3 Brian Harman 69-66-73—208 -2 Luke List 68-66-74—208 -2 Denny McCarthy 65-69-74—208 -2 Rory McIlroy 67-73-68—208 -2 Chad Ramey 69-66-73—208 -2 Matthew Wolff 65-73-70—208 -2 Cameron Young 68-71-69—208 -2 Jason Day 63-67-79—209 -1 Si Woo Kim 67-72-70—209 -1 Kyoung-Hoon Lee 66-73-70—209 -1 C.T. Pan 68-71-70—209 -1 Nick Taylor 67-73-69—209 -1 Jhonattan Vegas 68-69-72—209 -1 Corey Conners 69-71-70—210 E Lanto Griffin 70-69-71—210 E Kurt Kitayama 67-67-76—210 E Turk Pettit 67-72-71—210 E Adam Schenk 69-68-73—210 E Michael Gligic 71-69-71—211 +1 Mackenzie Hughes 66-73-72—211 +1 Stephan Jaeger 67-71-73—211 +1 Hank Lebioda 68-70-73—211 +1 Troy Merritt 71-69-71—211 +1 Scott Piercy 67-71-73—211 +1 J.T. Poston 68-69-74—211 +1 Tony Finau 69-69-74—212 +2 Rickie Fowler 66-72-74—212 +2 Sergio Garcia 67-71-74—212 +2 Tyrrell Hatton 70-66-76—212 +2 Russell Knox 68-72-72—212 +2 David Lingmerth 71-69-72—212 +2 Chez Reavie 69-71-72—212 +2 Austin Smotherman 68-71-73—212 +2 Abraham Ancer 69-68-76—213 +3 Stewart Cink 66-73-74—213 +3 Matt Kuchar 67-73-73—213 +3 Rory Sabbatini 67-69-77—213 +3 Camilo Villegas 69-69-75—213 +3 Luke Donald 71-68-75—214 +4 Dylan Frittelli 71-69-74—214 +4 Russell Henley 68-72-74—214 +4 Ben Kohles 67-72-75—214 +4 Kelly Kraft 70-70-74—214 +4 Justin Lower 68-70-76—214 +4 Ben Martin 68-70-76—214 +4 Matthew NeSmith 67-72-75—214 +4 Henrik Norlander 70-69-75—214 +4 Chase Seiffert 67-73-74—214 +4 Ryan Armour 72-67-76—215 +5 Paul Barjon 65-74-76—215 +5 Joel Dahmen 64-75-76—215 +5 Martin Laird 70-69-76—215 +5 Dawie Van der Walt 69-70-76—215 +5 Dylan Wu 66-73-76—215 +5 Brendan Steele 68-70-78—216 +6 Callum Tarren 65-74-77—216 +6 Peter Malnati 67-73-77—217 +7 Kevin Chappell 70-69-79—218 +8 Taylor Moore 69-71-79—219 +9 Michael Thompson 71-69-82—222 +12

Copyright © 2022 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.