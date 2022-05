PGA Championship Par Scores

Sunday At Southern Hills Country Club Tulsa, Okla. Purse: $12 million Yardage: 7,365; Par: 70 Final Round (x-won on third…

Sunday

At Southern Hills Country Club

Tulsa, Okla.

Purse: $12 million

Yardage: 7,365; Par: 70

Final Round

(x-won on third playoff hole)

x-Justin Thomas, United States 67-67-74-67—275 -5 Will Zalatoris, United States 66-65-73-71—275 -5 Mito Pereira, Chile 68-64-69-75—276 -4 Cameron Young, United States 71-67-67-71—276 -4 Matt Fitzpatrick, England 68-69-67-73—277 -3 Tommy Fleetwood, England 71-70-69-67—277 -3 Chris Kirk, United States 68-70-71-68—277 -3 Rory McIlroy, Northern Ireland 65-71-74-68—278 -2 Abraham Ancer, Mexico 67-69-70-73—279 -1 Tom Hoge, United States 66-74-70-69—279 -1 Seamus Power, Ireland 71-69-67-72—279 -1 Brendan Steele, United States 70-72-69-68—279 -1 Tyrrell Hatton, England 70-68-74-68—280 E Lucas Herbert, Australia 68-73-68-71—280 E Max Homa, United States 70-69-70-71—280 E Davis Riley, United States 68-68-73-71—280 E Justin Rose, England 71-70-71-68—280 E Xander Schauffele, United States 68-73-69-70—280 E Cameron Smith, Australia 68-70-73-69—280 E Sam Burns, United States 71-67-71-72—281 +1 Talor Gooch, United States 69-70-74-68—281 +1 Webb Simpson, United States 69-75-65-72—281 +1 Stewart Cink, United States 69-68-71-74—282 +2 Rickie Fowler, United States 71-70-71-70—282 +2 Lucas Glover, United States 75-69-68-70—282 +2 Shane Lowry, Ireland 70-72-71-69—282 +2 Kevin Na, United States 68-71-72-71—282 +2 Joaquin Niemann, Chile 68-71-72-71—282 +2 Aaron Wise, United States 69-72-71-70—282 +2 Adri Arnaus, Spain 72-68-70-73—283 +3 Tony Finau, United States 69-72-74-68—283 +3 Bubba Watson, United States 72-63-73-75—283 +3 Bernd Wiesberger, Austria 72-67-74-70—283 +3 Brian Harman, United States 74-70-71-69—284 +4 Matt Kuchar, United States 67-71-73-73—284 +4 Marc Leishman, Australia 72-71-73-68—284 +4 Keith Mitchell, United States 72-72-72-68—284 +4 Patrick Reed, United States 69-70-73-72—284 +4 Jordan Spieth, United States 72-69-74-69—284 +4 Gary Woodland, United States 70-68-71-75—284 +4 Viktor Hovland, Norway 70-70-75-70—285 +5 Kyoung-Hoon Lee, South Korea 69-73-71-72—285 +5 Luke List, United States 74-70-71-70—285 +5 Troy Merritt, United States 73-70-72-70—285 +5 Adam Schenk, United States 71-72-72-70—285 +5 Kevin Streelman, United States 71-72-75-67—285 +5 Cameron Tringale, United States 72-68-72-73—285 +5 Keegan Bradley, United States 72-70-73-71—286 +6 Laurie Canter, England 72-70-70-74—286 +6 Cameron Davis, Australia 72-72-72-70—286 +6 Denny McCarthy, United States 73-68-74-71—286 +6 Jon Rahm, Spain 73-69-76-68—286 +6 Harold Varner III, United States 71-71-72-72—286 +6 Ryan Fox, New Zealand 70-70-70-77—287 +7 Jason Day, Australia 71-72-72-73—288 +8 Brooks Koepka, United States 75-67-72-74—288 +8 Francesco Molinari, Italy 70-72-75-71—288 +8 Collin Morikawa, United States 72-72-74-70—288 +8 Sebastian Munoz, Colombia 74-70-69-75—288 +8 Lanto Griffin, United States 72-69-75-73—289 +9 Russell Henley, United States 70-73-70-76—289 +9 Rikuya Hoshino, Japan 74-70-69-76—289 +9 Si Woo Kim, South Korea 71-72-76-70—289 +9 Jason Kokrak, United States 74-68-77-70—289 +9 Hideki Matsuyama, Japan 72-72-72-73—289 +9 Louis Oosthuizen, South Africa 73-71-73-72—289 +9 Charl Schwartzel, South Africa 71-73-73-72—289 +9 Billy Horschel, United States 75-69-77-69—290 +10 Kramer Hickok, United States 71-71-75-74—291 +11 Beau Hossler, United States 69-71-78-73—291 +11 Adam Hadwin, Canada 73-71-75-73—292 +12 Justin Harding, South Africa 71-72-75-74—292 +12 Shaun Norris, South Africa 71-72-74-75—292 +12 Thomas Pieters, Belgium 69-73-77-73—292 +12 Patton Kizzire, United States 69-75-78-73—295 +15 Maverick McNealy, United States 73-71-78-73—295 +15 Robert Macintyre, Scotland 70-71-80-76—297 +17 Sepp Straka, Austria 71-72-79-76—298 +18 Tiger Woods, United States 74-69-79-WD

