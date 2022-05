PGA Championship Leaders Cards

Saturday At Southern Hills Country Club Tulsa, Okla. Yardage: 7,365; Par: 70 Third Round Par out 444 453 434 –…

Saturday

At Southern Hills Country Club

Tulsa, Okla.

Yardage: 7,365; Par: 70

Third Round

Par out 444 453 434 – 35 Mito Pereira 434 443 445 – 35 Matt Fitzpatrick 554 442 533 – 35 Will Zalatoris 544 554 534 – 39

Par in 434 534 444 – 35 – 70 Mito Pereira 535 424 443 – 34 _ 68-64-69 _ 201 Matt Fitzpatrick 434 434 433 – 32 _ 68-69-67 _ 204 Will Zalatoris 434 434 534 – 34 _ 66-65-73 _ 204

