LPGA Palos Verdes Championship Scores

Sunday At Palos Verdes Golf Club Palos Verdes Estates, Calif. Purse: $1.5 million Yardage: 6,258; Par: 71 (a)-amateur Final Round

Marina Alex, $225,000 70-68-70-66_274

Jin Young Ko, $139,217 64-72-73-66_275

Megan Khang, $89,559 67-69-72-68_276

Lydia Ko, $89,559 69-67-70-70_276

Ryann O’Toole, $48,781 68-71-70-68_277

Andrea Lee, $48,781 70-68-70-69_277

Annie Park, $48,781 68-69-71-69_277

Hannah Green, $48,781 67-66-72-72_277

Ashleigh Buhai, $30,012 70-74-67-67_278

Madelene Sagstrom, $30,012 72-68-70-68_278

Jasmine Suwannapura, $30,012 69-71-70-68_278

Albane Valenzuela, $30,012 66-74-69-69_278

Atthaya Thitikul, $23,526 71-70-73-65_279

Lexi Thompson, $23,526 69-73-66-71_279

Minjee Lee, $23,526 63-73-72-71_279

Xiyu Janet Lin, $19,055 72-71-67-70_280

Jennifer Kupcho, $19,055 71-71-68-70_280

Agathe Laisne, $19,055 68-74-68-70_280

Allisen Corpuz, $19,055 68-72-68-72_280

Inbee Park, $19,055 71-67-70-72_280

Yaeeun Hong, $15,717 75-69-70-67_281

Chella Choi, $15,717 72-72-70-67_281

Alana Uriell, $15,717 69-70-71-71_281

Hye-Jin Choi, $15,717 69-71-69-72_281

Gemma Dryburgh, $15,717 66-74-68-73_281

Ruoning Yin, $12,489 74-68-72-68_282

Patty Tavatanakit, $12,489 69-73-71-69_282

Emma Talley, $12,489 70-70-73-69_282

Ally Ewing, $12,489 69-70-73-70_282

Nanna Koerstz Madsen, $12,489 69-69-72-72_282

Sarah Kemp, $12,489 71-72-66-73_282

Stephanie Meadow, $12,489 73-68-68-73_282

Amanda Doherty, $9,578 69-74-73-67_283

Celine Boutier, $9,578 73-69-73-68_283

Sarah Jane Smith, $9,578 69-74-71-69_283

Cheyenne Knight, $9,578 72-70-71-70_283

Mina Harigae, $9,578 71-72-68-72_283

Maude-Aimee Leblanc, $9,578 69-68-72-74_283

So Yeon Ryu, $6,936 73-70-72-69_284

Wei-Ling Hsu, $6,936 71-72-72-69_284

Katherine Kirk, $6,936 69-73-73-69_284

Sarah Schmelzel, $6,936 70-72-72-70_284

Ruixin Liu, $6,936 67-75-72-70_284

Robynn Ree, $6,936 70-68-75-71_284

Ana Belac, $6,936 68-73-71-72_284

Sophia Schubert, $6,936 69-71-72-72_284

Bronte Law, $6,936 75-69-66-74_284

Jennifer Chang, $6,936 65-72-72-75_284

Jodi Ewart Shadoff, $4,809 71-73-73-68_285

Ayaka Furue, $4,809 67-73-75-70_285

Amy Olson, $4,809 69-75-70-71_285

Liz Nagel, $4,809 70-73-71-71_285

Paula Reto, $4,809 71-71-71-72_285

Min Lee, $4,809 68-74-71-72_285

Pauline Roussin-Bouchard, $4,809 67-75-70-73_285

Haeji Kang, $4,809 71-72-68-74_285

Maria Fassi, $4,809 72-71-67-75_285

Kelly Tan, $4,809 68-72-70-75_285

Charlotte Thomas, $3,837 72-68-76-70_286

Hee Young Park, $3,837 71-71-72-72_286

Wichanee Meechai, $3,837 71-71-69-75_286

Yu Liu, $3,582 71-73-72-71_287

Eun-Hee Ji, $3,582 70-74-72-71_287

Kaitlyn Papp, $3,582 71-70-75-71_287

Charley Hull, $3,392 65-75-77-71_288

Pernilla Lindberg, $3,392 75-68-70-75_288

Sanna Nuutinen, $3,201 73-71-75-70_289

Frida Kinhult, $3,201 70-71-75-73_289

Moriya Jutanugarn, $3,201 65-74-73-77_289

Anna Davis (a) 71-72-72-76_291

Casey Danielson, $3,049 71-70-75-76_292

Katherine Perry-Hamski, $3,011 70-71-77-75_293

