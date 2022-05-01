LPGA Garden City Charity Classic Scores

|Sunday
|At Buffalo Dunes
|Garden City, Kan.
|Purse: $200,000
|Yardage: 6,481; Par: 72
|Final Round
Gabriella Then, $30,000 67-70-67_204
Alexa Pano, $19,234 69-70-67_206
Yan Liu, $14,007 69-69-70_208
Teresa Toscano, $9,838 73-68-68_209
Jillian Hollis, $9,838 66-73-70_209
Sofia Garcia, $7,232 69-72-69_210
Xiaowen Yin, $5,721 69-73-69_211
Maddi Caldwell-Young, $5,721 71-68-72_211
Robyn Choi, $4,301 73-72-67_212
Haley Moore, $4,301 72-72-68_212
Emma Broze, $4,301 74-69-69_212
Kiira Riihijarvi, $4,301 71-72-69_212
Julienne Soo, $3,511 71-73-69_213
Karis Anne Davidson, $3,511 72-70-71_213
Emilee Hoffman, $2,820 74-71-69_214
Amelia Lewis, $2,820 70-75-69_214
Riley Rennell, $2,820 72-72-70_214
Laetitia Beck, $2,820 70-74-70_214
Natalie Srinivasan, $2,820 72-71-71_214
Lindsey McCurdy, $2,820 70-73-71_214
Kristen Gillman, $2,820 74-68-72_214
Lucy Li, $2,192 72-75-68_215
Bailey Tardy, $2,192 74-72-69_215
Samantha Wagner, $2,192 71-75-69_215
Regina Plasencia, $2,192 74-70-71_215
Julie Aime, $2,192 70-73-72_215
Maria Fernanda Escauriza, $2,192 73-69-73_215
Michelle Piyapattra, $2,192 71-71-73_215
Gabby Lemieux, $1,771 72-75-69_216
Yue Ren, $1,771 69-78-69_216
Jessica Porvasnik, $1,771 72-74-70_216
Becca Huffer, $1,771 69-77-70_216
Celine Borge, $1,771 71-72-73_216
Kennedy Swann, $1,428 72-76-69_217
Sarah Elizabeth White, $1,428 73-74-70_217
Amy Lee, $1,428 73-74-70_217
Gigi Stoll, $1,428 73-74-70_217
Kim Kaufman, $1,428 71-76-70_217
Greta Isabella Voelker, $1,428 73-73-71_217
Karen Kim, $1,428 69-74-74_217
Katelyn Sisk, $1,176 72-76-70_218
Jaravee Boonchant, $1,176 70-77-71_218
Lindy Duncan, $1,176 68-79-71_218
Roberta Liti, $1,176 72-73-73_218
Kaitlin Milligan, $1,004 77-71-71_219
Sierra Brooks, $1,004 74-74-71_219
Anita Uwadia, $1,004 73-75-71_219
Alazne Urizar Zapata, $1,004 74-73-72_219
Dottie Ardina, $1,004 73-74-72_219
Grace Kim, $1,004 71-75-73_219
Alyaa Abdulghany, $885 77-71-72_220
Kathleen Scavo, $885 74-74-72_220
Pinyada Kuvanun, $885 71-76-73_220
Xiaolin Tian, $791 71-77-73_221
Alisa Rodriguez, $791 75-72-74_221
Min-G Kim, $791 73-74-74_221
Alejandra Llaneza, $791 70-77-74_221
Kenzie Wright, $791 70-77-74_221
Karolina Vlckova, $791 73-71-77_221
Vicky Hurst, $718 73-73-77_223
Kaley Nicole In, $708 71-77-76_224
Kristin Coleman, $697 70-78-77_225
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