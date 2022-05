LPGA Garden City Charity Classic Scores

Sunday At Buffalo Dunes Garden City, Kan. Purse: $200,000 Yardage: 6,481; Par: 72 Final Round Gabriella Then, $30,000 67-70-67_204 Alexa…

Sunday At Buffalo Dunes Garden City, Kan. Purse: $200,000 Yardage: 6,481; Par: 72 Final Round

Gabriella Then, $30,000 67-70-67_204

Alexa Pano, $19,234 69-70-67_206

Yan Liu, $14,007 69-69-70_208

Teresa Toscano, $9,838 73-68-68_209

Jillian Hollis, $9,838 66-73-70_209

Sofia Garcia, $7,232 69-72-69_210

Xiaowen Yin, $5,721 69-73-69_211

Maddi Caldwell-Young, $5,721 71-68-72_211

Robyn Choi, $4,301 73-72-67_212

Haley Moore, $4,301 72-72-68_212

Emma Broze, $4,301 74-69-69_212

Kiira Riihijarvi, $4,301 71-72-69_212

Julienne Soo, $3,511 71-73-69_213

Karis Anne Davidson, $3,511 72-70-71_213

Emilee Hoffman, $2,820 74-71-69_214

Amelia Lewis, $2,820 70-75-69_214

Riley Rennell, $2,820 72-72-70_214

Laetitia Beck, $2,820 70-74-70_214

Natalie Srinivasan, $2,820 72-71-71_214

Lindsey McCurdy, $2,820 70-73-71_214

Kristen Gillman, $2,820 74-68-72_214

Lucy Li, $2,192 72-75-68_215

Bailey Tardy, $2,192 74-72-69_215

Samantha Wagner, $2,192 71-75-69_215

Regina Plasencia, $2,192 74-70-71_215

Julie Aime, $2,192 70-73-72_215

Maria Fernanda Escauriza, $2,192 73-69-73_215

Michelle Piyapattra, $2,192 71-71-73_215

Gabby Lemieux, $1,771 72-75-69_216

Yue Ren, $1,771 69-78-69_216

Jessica Porvasnik, $1,771 72-74-70_216

Becca Huffer, $1,771 69-77-70_216

Celine Borge, $1,771 71-72-73_216

Kennedy Swann, $1,428 72-76-69_217

Sarah Elizabeth White, $1,428 73-74-70_217

Amy Lee, $1,428 73-74-70_217

Gigi Stoll, $1,428 73-74-70_217

Kim Kaufman, $1,428 71-76-70_217

Greta Isabella Voelker, $1,428 73-73-71_217

Karen Kim, $1,428 69-74-74_217

Katelyn Sisk, $1,176 72-76-70_218

Jaravee Boonchant, $1,176 70-77-71_218

Lindy Duncan, $1,176 68-79-71_218

Roberta Liti, $1,176 72-73-73_218

Kaitlin Milligan, $1,004 77-71-71_219

Sierra Brooks, $1,004 74-74-71_219

Anita Uwadia, $1,004 73-75-71_219

Alazne Urizar Zapata, $1,004 74-73-72_219

Dottie Ardina, $1,004 73-74-72_219

Grace Kim, $1,004 71-75-73_219

Alyaa Abdulghany, $885 77-71-72_220

Kathleen Scavo, $885 74-74-72_220

Pinyada Kuvanun, $885 71-76-73_220

Xiaolin Tian, $791 71-77-73_221

Alisa Rodriguez, $791 75-72-74_221

Min-G Kim, $791 73-74-74_221

Alejandra Llaneza, $791 70-77-74_221

Kenzie Wright, $791 70-77-74_221

Karolina Vlckova, $791 73-71-77_221

Vicky Hurst, $718 73-73-77_223

Kaley Nicole In, $708 71-77-76_224

Kristin Coleman, $697 70-78-77_225

Copyright © 2022 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.