Korn Ferry Tour Knoxville Open Scores

Sunday At Holston Hills Country Club Knoxville, Tenn. Purse: $750,000 Yardage: 7,163; Par: 70 Final Round

Anders Albertson (500), $135,000 62-67-65-66_260

Carl Yuan (300), $67,500 68-65-62-66_261

MJ Daffue (190), $45,000 64-65-68-65_262

Sean O’Hair (123), $31,125 65-67-65-67_264

Taylor Montgomery (123), $31,125 65-68-63-68_264

Tano Goya (95), $24,938 68-67-67-64_266

Rob Oppenheim (95), $24,938 65-66-67-68_266

Taylor Dickson (85), $22,125 69-66-67-65_267

Julian Etulain (73), $18,497 67-66-70-65_268

Erik Barnes (73), $18,497 67-67-68-66_268

Tain Lee (73), $18,497 67-68-65-68_268

Augusto Nunez (73), $18,497 66-68-66-68_268

Ryan McCormick (57), $14,375 67-68-70-64_269

Michael Johnson (57), $14,375 70-68-67-64_269

Scott Harrington (57), $14,375 65-72-65-67_269

Ben Griffin (46), $10,223 66-67-71-66_270

Carson Young (46), $10,223 70-67-68-65_270

Jeremy Paul (46), $10,223 66-69-68-67_270

Robby Shelton (46), $10,223 68-67-68-67_270

George Cunningham (46), $10,223 65-66-71-68_270

Ashton Van Horne (46), $10,223 68-65-69-68_270

Michael Kim (46), $10,223 68-69-65-68_270

Justin Suh (46), $10,223 69-66-65-70_270

Sam Stevens (32), $6,040 67-67-70-67_271

Xinjun Zhang (32), $6,040 67-71-66-67_271

Patrick Fishburn (32), $6,040 66-69-69-67_271

Chris Baker (32), $6,040 67-67-69-68_271

Christopher Petefish (32), $6,040 68-67-68-68_271

Akshay Bhatia (32), $6,040 73-63-67-68_271

Tom Whitney (32), $6,040 68-67-66-70_271

Scott Brown (32), $6,040 68-65-67-71_271

Kyle Westmoreland (21), $4,463 70-68-66-68_272

Mark Anguiano (21), $4,463 67-67-70-68_272

Mark Anderson (21), $4,463 66-70-68-68_272

Fabian Gomez (21), $4,463 65-69-69-69_272

T.J. Vogel (21), $4,463 67-67-69-69_272

Dawson Armstrong (21), $4,463 71-66-69-66_272

Jose de Jesus Rodríguez (21), $4,463 67-66-69-70_272

Jimmy Stanger (21), $4,463 68-67-66-71_272

Turk Pettit (13), $3,605 66-67-71-69_273

Trace Crowe (13), $3,605 72-66-66-69_273

Ben Taylor (13), $3,605 70-68-66-69_273

Martin Flores (13), $3,605 70-66-70-67_273

Martin Contini (13), $3,605 68-67-68-70_273

Zecheng Dou (13), $3,605 67-71-68-67_273

Clay Feagler (13), $3,605 66-71-71-65_273

Brad Brunner (13), $3,605 69-63-68-73_273

Charlie Saxon (8), $3,250 69-68-67-70_274

Kevin Roy (8), $3,250 70-68-67-69_274

David Kocher (8), $3,250 68-69-69-68_274

John Pak (8), $3,250 70-67-69-68_274

Harry Hall (8), $3,250 70-68-68-68_274

Alex Chiarella (8), $3,250 70-68-71-65_274

Theo Humphrey (6), $3,128 69-68-68-70_275

Corey Pereira (6), $3,128 68-67-70-70_275

Sam Saunders (6), $3,128 69-68-69-69_275

MJ Maguire (6), $3,128 68-70-68-69_275

Eric Cole (6), $3,128 65-66-69-75_275

Michael Feagles (6), $3,128 64-71-74-66_275

Garett Reband (4), $3,030 67-69-69-71_276

Pontus Nyholm (4), $3,030 67-68-70-71_276

J.J. Grey (4), $3,030 68-69-68-71_276

Kevin Dougherty (4), $3,030 71-67-67-71_276

Caleb Proveaux (4), $3,030 65-68-73-70_276

Davis Thompson (4), $3,030 70-68-68-70_276

Will Gordon (4), $3,030 65-68-76-67_276

Brent Grant (3), $2,948 66-72-67-72_277

Kevin Yu (3), $2,948 65-72-69-71_277

Vincent Norrman (3), $2,948 71-65-71-70_277

A.J. Crouch (3), $2,948 69-69-69-70_277

Albin Choi (3), $2,888 67-68-71-72_278

Grant Hirschman (3), $2,888 71-66-70-71_278

Cody Gribble (3), $2,888 68-70-69-71_278

Braden Thornberry (3), $2,888 67-69-73-69_278

Trevor Cone (3), $2,850 66-72-70-71_279

Nicolas Echavarria (2), $2,820 71-67-72-70_280

Ryan Ruffels (2), $2,820 69-69-72-70_280

Bo Van Pelt (2), $2,820 67-71-73-69_280

Erik Compton (2), $2,783 68-70-69-74_281

Thomas Forster (2), $2,783 67-71-72-71_281

Chandler Blanchet (2), $2,753 67-70-72-73_282

Tyson Alexander (2), $2,753 70-68-73-71_282

Shawn Stefani (2), $2,730 69-68-72-75_284

