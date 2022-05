Korn Ferry Tour Huntsville Championship Scores

Sunday At The Ledges Huntsville, Ala. Purse: $750,000 Yardage: 7,114; Par: 70 Final Round Harrison Endycott (500), $135,000 63-67-64-70_264 Ben…

Sunday At The Ledges Huntsville, Ala. Purse: $750,000 Yardage: 7,114; Par: 70 Final Round

Harrison Endycott (500), $135,000 63-67-64-70_264

Ben Taylor (300), $67,500 68-67-64-70_269

Erik Barnes (190), $45,000 64-65-72-69_270

Kris Ventura (123), $31,125 68-66-71-66_271

Quade Cummins (123), $31,125 68-64-68-71_271

Sam Saunders (92), $24,000 70-70-67-65_272

Davis Thompson (92), $24,000 68-67-69-68_272

Seonghyeon Kim (92), $24,000 64-69-69-70_272

Kevin Dougherty (73), $18,497 69-68-68-68_273

Taylor Dickson (73), $18,497 70-68-65-70_273

Paul Haley II (73), $18,497 71-67-65-70_273

Spencer Ralston (73), $18,497 70-68-64-71_273

Patrick Fishburn (53), $12,804 68-70-71-65_274

Justin Suh (53), $12,804 70-69-69-66_274

Kyle Reifers (53), $12,804 70-68-69-67_274

Marcelo Rozo (53), $12,804 69-71-71-63_274

Chip McDaniel (53), $12,804 66-70-69-69_274

Zecheng Dou (53), $12,804 64-70-70-70_274

Mac Meissner (53), $12,804 69-69-67-69_274

Josh Teater (40), $8,225 69-70-69-67_275

John VanDerLaan (40), $8,225 70-68-70-67_275

Brandon Crick (40), $8,225 70-68-69-68_275

Dawson Armstrong (40), $8,225 69-70-71-65_275

MJ Daffue (40), $8,225 71-66-73-65_275

Theo Humphrey (40), $8,225 66-71-66-72_275

Matthew Picanso (31), $5,825 70-69-69-68_276

Robby Shelton (31), $5,825 67-72-67-70_276

Zack Fischer (31), $5,825 63-71-71-71_276

Carson Young (31), $5,825 67-70-68-71_276

Nicholas Lindheim (31), $5,825 68-69-68-71_276

John Pak (24), $4,913 69-70-69-69_277

Jeremy Paul (24), $4,913 70-68-69-70_277

Albin Choi (24), $4,913 64-71-70-72_277

Wilson Furr (24), $4,913 67-69-68-73_277

Chase Parker (18), $4,120 72-68-70-68_278

Bryce Emory (18), $4,120 69-70-71-68_278

Chris Baker (18), $4,120 70-69-71-68_278

Shad Tuten (18), $4,120 66-71-69-72_278

Michael Johnson (18), $4,120 68-70-68-72_278

Trace Crowe (18), $4,120 71-68-72-67_278

Curtis Luck (18), $4,120 70-65-69-74_278

Corey Shaun (12), $3,531 70-69-70-70_279

MJ Maguire (12), $3,531 68-70-71-70_279

Corey Pereira (12), $3,531 69-69-69-72_279

Harry Hall (12), $3,531 69-68-73-69_279

Pontus Nyholm (12), $3,531 68-71-72-68_279

Jonathan Brightwell (12), $3,531 71-66-68-74_279

Braden Thornberry (9), $3,264 71-69-69-71_280

Blayne Barber (9), $3,264 65-74-71-70_280

Tyson Alexander (9), $3,264 70-69-71-70_280

Brent Grant (9), $3,264 66-69-75-70_280

Luis Gagne (9), $3,264 66-74-71-69_280

Alex Weiss (6), $3,158 69-69-72-71_281

Tripp Kinney (6), $3,158 68-72-71-70_281

Dylan Meyer (6), $3,158 70-70-72-69_281

Anders Albertson (6), $3,158 69-70-73-69_281

Wil Bateman (5), $3,105 69-69-74-70_282

Xinjun Zhang (5), $3,105 67-73-76-66_282

Matt McCarty (5), $3,105 70-70-76-66_282

Brandon Hoelzer (5), $3,038 68-72-71-72_283

Patrick Newcomb (5), $3,038 72-68-73-70_283

Jovan Rebula (5), $3,038 72-68-73-70_283

Brett White (5), $3,038 66-74-73-70_283

Conner Godsey (5), $3,038 71-69-74-69_283

Christopher Petefish (5), $3,038 65-74-76-68_283

Mark Anderson (4), $2,985 73-67-75-69_284

Mark Blakefield (4), $2,970 68-71-73-77_289

