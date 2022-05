IndyCar GMR Grand Prix Results

Saturday At Indianapolis Motor Speedway Indianapolis Lap length: 2.5 miles (Start position in parentheses) 1. (14) Colton Herta, Dallara-Honda, 75…

Saturday

At Indianapolis Motor Speedway

Indianapolis

Lap length: 2.5 miles

(Start position in parentheses)

1. (14) Colton Herta, Dallara-Honda, 75 laps, Running.

2. (20) Simon Pagenaud, Dallara-Honda, 75, Running.

3. (1) Will Power, Dallara-Chevrolet, 75, Running.

4. (18) Marcus Ericsson, Dallara-Honda, 75, Running.

5. (4) Conor Daly, Dallara-Chevrolet, 75, Running.

6. (6) Felix Rosenqvist, Dallara-Chevrolet, 75, Running.

7. (13) Takuma Sato, Dallara-Honda, 75, Running.

8. (7) Callum Ilott, Dallara-Chevrolet, 75, Running.

9. (8) Christian Lundgaard, Dallara-Honda, 75, Running.

10. (21) Scott Dixon, Dallara-Honda, 75, Running.

11. (16) Alexander Rossi, Dallara-Honda, 75, Running.

12. (24) David Malukas, Dallara-Honda, 75, Running.

13. (9) Jack Harvey, Dallara-Honda, 75, Running.

14. (19) Helio Castroneves, Dallara-Honda, 75, Running.

15. (25) Tatiana Calderon, Dallara-Chevrolet, 75, Running.

16. (12) Graham Rahal, Dallara-Honda, 75, Running.

17. (10) Romain Grosjean, Dallara-Honda, 74, Running.

18. (2) Alex Palou, Dallara-Honda, 74, Running.

19. (5) Pato O’Ward, Dallara-Chevrolet, 74, Running.

20. (11) Scott McLaughlin, Dallara-Chevrolet, 74, Running.

21. (17) Devlin DeFrancesco, Dallara-Honda, 73, Running.

22. (27) Jimmie Johnson, Dallara-Honda, 73, Running.

23. (15) Rinus VeeKay, Dallara-Chevrolet, 73, Running.

24. (23) Juan Pablo Montoya, Dallara-Chevrolet, 72, Did not finish.

25. (3) Josef Newgarden, Dallara-Chevrolet, 60, Running.

26. (22) Kyle Kirkwood, Dallara-Chevrolet, 53, Did not finish.

27. (26) Dalton Kellett, Dallara-Chevrolet, 34, Did not finish.

___

Race Statistics

Average Speed of Race Winner: 90.008 mph.

Time of Race: 02:01:56.3273.

Margin of Victory: 3.0983 seconds.

Cautions: 8 for 31 laps.

Lead Changes: 10 among 6 drivers.

Lap Leaders: O’Ward 1-2, Rosenqvist 3-4, Herta 5-31, O’Ward 32, Rosenqvist 33-34, Calderon 35, Ericsson 36-45, Herta 46-59, McLaughlin 60-64, O’Ward 65-66, Herta 67.

Points: Power 170, Palou 156, McLaughlin 152, Newgarden 140, Dixon 133, Herta 132, O’Ward 126, Ericsson 117, Grosjean 114, VeeKay 113.

Copyright © 2022 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.