Dutch Open Scores

Saturday At Bernardus Golf Cromvoirt, Netherlands Purse: $1.9 million Yardage: 7,445; Par: 72 Third Round Victor Perez, France 67-70-69—206 Matt…

Victor Perez, France 67-70-69—206 Matt Wallace, England 69-67-70—206 Ryan Fox, New Zealand 70-67-70—207 Scott Hend, Australia 70-69-68—207 Guido Migliozzi, Italy 69-68-70—207 Sebastian Soderberg, Sweden 71-68-68—207 Alexander Bjork, Sweden 68-70-70—208 Ricardo Gouveia, Portugal 68-66-74—208 Adrian Meronk, Poland 68-68-72—208 Marcel Schneider, Germany 67-71-71—209 Kristoffer Broberg, Sweden 68-71-71—210 Mikko Korhonen, Finland 67-70-73—210 Rasmus Hojgaard, Denmark 66-75-70—211 David Law, Scotland 68-75-68—211 Shubhankar Sharma, India 71-71-69—211 Stephen Gallacher, Scotland 68-73-71—212 Hao-Tong Li, China 72-63-77—212 Hurly Long, Germany 71-70-71—212 Richard Mansell, England 68-71-73—212 Eddie Pepperell, England 66-73-73—212 Antoine Rozner, France 70-72-70—212 Lorenzo Gagli, Italy 68-73-72—213 Alfredo Garcia-Heredia, Spain 73-70-70—213 Thomas Pieters, Belgium 69-71-73—213 JC Ritchie, South Africa 69-73-71—213 Callum Shinkwin, England 70-70-73—213 Dale Whitnell, England 73-70-70—213 Thomas Bjorn, Denmark 71-70-73—214 Jorge Campillo, Spain 72-71-71—214 Ross Fisher, England 68-71-75—214 Grant Forrest, Scotland 70-73-71—214 Raphael Jacquelin, France 68-73-73—214 Frederic Lacroix, France 73-70-71—214 Richie Ramsay, Scotland 71-71-72—214 Jordan L. Smith, England 68-70-76—214 Daniel Van Tonder, South Africa 70-72-72—214 Ashley Chesters, England 70-71-74—215 Hennie Du Plessis, South Africa 70-73-72—215 Ewen Ferguson, Scotland 68-72-75—215 Gonzalo Fernandez-Castano, Spain 71-69-75—215 Maximilian Kieffer, Germany 72-71-72—215 Sihwan Kim, United States 70-70-75—215 Edoardo Molinari, Italy 73-70-72—215 Niklas Norgaard Moller, Denmark 71-72-72—215 Jack Senior, England 69-68-78—215 Marcus Armitage, England 74-69-73—216 Oliver Farr, Wales 71-72-73—216 Francesco Laporta, Italy 71-71-74—216 Jazz Janewattananond, Thailand 70-70-77—217 Masahiro Kawamura, Japan 72-71-74—217 Wu Ashun, China 73-68-77—218 Darren Fichardt, South Africa 68-73-77—218 Romain Langasque, France 72-71-75—218 Ross McGowan, England 69-73-76—218 Joel Stalter, France 69-71-78—218 Lars Van Meijel, Netherlands 71-70-77—218 Bernd Wiesberger, Austria 72-71-75—218 Joost Luiten, Netherlands 65-75-79—219 Adrian Otaegui, Spain 71-72-76—219 Matthew Jordan, England 75-68-77—220 Oliver Wilson, England 71-69-80—220 Jeff Winther, Denmark 72-70-78—220 Sebastian Heisele, Germany 71-71-80—222 Andrea Pavan, Italy 67-74-81—222 Alvaro Quiros, Spain 75-68-81—224

