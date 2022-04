NHRA Four-Wide Nationals at the Strip Qualifying

Friday At Las Vegas Motor Speedway Las Vegas Friday’s First-round Qualifying Top Fuel 1. Leah Pruett, 3.741 seconds, 328.06 mph;…

1. Leah Pruett, 3.741 seconds, 328.06 mph; 2. Doug Kalitta, 3.759, 325.37; 3. Steve Torrence, 3.761, 324.83; 4. Brittany Force, 3.765, 329.50; 5. Antron Brown, 3.781, 325.85; 6. Mike Salinas, 3.802, 322.42; 7. Josh Hart, 3.806, 306.60; 8. Shawn Langdon, 3.843, 314.53; 9. Justin Ashley, 3.855, 285.89; 10. Tony Schumacher, 3.879, 269.51; 11. Clay Millican, 3.992, 235.10; 12. Rob Passey, 4.133, 288.39; 13. Jim Maroney, 4.197, 225.82; 14. Austin Prock, 4.590, 172.12; 15. Cameron Ferre, 6.055, 105.85.

Funny Car

1. John Force, Chevy Camaro, 3.887, 327.90; 2. Blake Alexander, Ford Mustang, 3.913, 324.51; 3. Matt Hagan, Dodge Charger, 3.920, 332.92; 4. Bob Tasca III, Mustang, 3.921, 331.04; 5. Ron Capps, Charger, 3.921, 324.12; 6. Robert Hight, Camaro, 3.931, 327.51; 7. Cruz Pedregon, Charger, 3.940, 322.50; 8. J.R. Todd, Toyota Supra, 3.943, 327.27; 9. Alexis DeJoria, Supra, 3.961, 322.81; 10. Tim Wilkerson, Mustang, 3.974, 320.97; 11. Chad Green, Mustang, 4.040, 292.77; 12. Jeff Diehl, Toyota Camry, 4.046, 314.53; 13. Jim Campbell, Charger, 4.054, 315.19; 14. Tony Jurado, Mustang, 4.110, 300.53; 15. Jason Rupert, Mustang, 4.120, 309.56; 16. Steven Densham, Mustang, 4.216, 267.69. Not Qualified: 17. Terry Haddock, 11.894, 72.24.

Pro Stock

1. Aaron Stanfield, Chevy Camaro, 6.642, 206.42; 2. Greg Anderson, Camaro, 6.651, 205.88; 3. Erica Enders, Camaro, 6.664, 206.04; 4. Dallas Glenn, Camaro, 6.670, 204.14; 5. Troy Coughlin Jr., Camaro, 6.678, 205.60; 6. Kyle Koretsky, Camaro, 6.681, 205.94; 7. Matt Hartford, Camaro, 6.681, 205.66; 8. Bo Butner, Camaro, 6.683, 205.19; 9. Fernando Cuadra, Ford Mustang, 6.699, 204.66; 10. Fernando Cuadra Jr., Mustang, 6.710, 204.39; 11. Deric Kramer, Camaro, 6.711, 203.83; 12. Camrie Caruso, Camaro, 6.715, 205.76; 13. Chris McGaha, Camaro, 6.724, 205.47; 14. Mason McGaha, Camaro, 6.733, 204.82; 15. Steve Graham, Camaro, 6.762, 204.20; 16. John Cerbone, Camaro, 6.790, 202.79. Not Qualified: 17. Rodger Brogdon, 6.876, 202.76; 18. Cristian Cuadra, 14.347, 55.03.

