NHRA Circle K Four-Wide Nationals Qualifying

Friday At zMax Dragway Concord, N.C. Friday’s Qualifying Top Fuel

1. Justin Ashley, 3.669 seconds, 331.77 mph; 2. Leah Pruett, 3.686, 327.51; 3. Steve Torrence, 3.694, 327.43; 4. Doug Kalitta, 3.700, 325.77; 5. Mike Salinas, 3.708, 329.10; 6. Josh Hart, 3.715, 327.59; 7. Brittany Force, 3.725, 332.92; 8. Austin Prock, 3.725, 330.31; 9. Antron Brown, 3.729, 329.10; 10. Spencer Massey, 3.749, 325.53; 11. Doug Foley, 3.774, 293.47; 12. Clay Millican, 3.787, 324.59; 13. Shawn Langdon, 3.798, 322.50; 14. Alex Laughlin, 3.853, 311.05; 15. Cameron Ferre, 3.854, 319.45; 16. Tony Schumacher, 3.895, 294.56. Not Qualified: 17. Kyle Wurtzel, 3.999, 266.06; 18. Krista Baldwin, 4.214, 242.32.

Funny Car

1. John Force, Chevy Camaro, 3.850, 334.24; 2. Matt Hagan, Dodge Charger, 3.867, 330.55; 3. Ron Capps, Toyota Supra, 3.873, 332.02; 4. Cruz Pedregon, Charger, 3.876, 328.38; 5. J.R. Todd, Supra, 3.893, 330.63; 6. Blake Alexander, Ford Mustang, 3.894, 325.37; 7. Robert Hight, Camaro, 3.905, 326.00; 8. Bob Tasca III, Mustang, 3.909, 329.34; 9. Alexis DeJoria, Supra, 3.960, 321.81; 10. Paul Lee, Charger, 3.978, 317.49; 11. Tim Wilkerson, Mustang, 4.028, 309.49; 12. Jim Campbell, Charger, 4.082, 246.71; 13. Dale Creasy Jr., Charger, 4.100, 255.05; 14. Mike McIntire, Toyota Camry, 4.401, 202.33; 15. Chad Green, Mustang, 8.111, 70.67.

Pro Stock Motorcycle

1. Steve Johnson, Suzuki, 6.767, 198.70; 2. Angelle Sampey, Suzuki, 6.767, 196.19; 3. Eddie Krawiec, Suzuki, 6.779, 198.73; 4. Jim Underdahl, Suzuki, 6.793, 199.55; 5. Jerry Savoie, Suzuki, 6.801, 198.29; 6. Joey Gladstone, Suzuki, 6.804, 198.47; 7. Karen Stoffer, Suzuki, 6.813, 199.14; 8. Angie Smith, EBR, 6.825, 200.44; 9. Matt Smith, Suzuki, 6.837, 199.88; 10. Hector Arana Jr, Buell, 6.840, 196.22; 11. Chris Bostick, Suzuki, 6.885, 193.16; 12. Marc Ingwersen, EBR, 6.924, 196.96; 13. Ryan Oehler, EBR, 6.934, 194.16; 14. Michael Ray, Victory, 6.961, 194.16; 15. Kelly Clontz, Suzuki, 7.010, 189.82; 16. Ron Tornow, Victory, 7.135, 184.35. Not Qualified: 17. David Barron, broke.

