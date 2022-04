NCAA Division I Hockey Tournament MVPs

2022 — Mike Benning, Denver 2021 — Bobby Trivigno, UMass 2020 — Canceled 2019 — Parker Mackay, Minnesota-Duluth 2018 —…

2022 — Mike Benning, Denver

2021 — Bobby Trivigno, UMass

2020 — Canceled

2019 — Parker Mackay, Minnesota-Duluth

2018 — Karson Kuhlman, Minnesota-Duluth

2017 — Jarid Lukosevicius, Denver

2016 — Drake Caggiula, North Dakota

2015 — Jon Gillies, Providence

2014 — Shayne Gostisbehere, Union (N.Y.)

2013 — Andrew Miller, Yale

2012 — Parker Milner, Boston College

2011 — J.T. Brown, Minnesota-Duluth

2010 — Ben Smith, Boston College

2009 — Colby Cohen, Boston University

2008 — Nathan Gerbe, Boston College

2007 — Justin Abdelkader, Michigan State

2006 — Robbie Earl, Wisconsin

2005 — Peter Mannino, Denver

2004 — Adam Berkhoel, Denver

2003 — Thomas Vanek, Minnesota

2002 — Grant Potulny, Minnesota

2001 — Chuck Kobasew, Boston College

2000 — Lee Goren, North Dakota

1999 — Alfie Michaud, Maine

1998 — Marty Turco, Michigan

1997 — Matt Henderson, North Dakota

1996 — Brendan Morrison, Michigan

1995 — Chris O’Sullivan, Boston University

1994 — Sean Tallaire, Lake Superior State

1993 — Jim Montgomery, Maine

1992 — Paul Constantin, Lake Superior State

1991 — Scott Beattie, Northern Michigan

1990 — Chris Tancill, Wisconsin

1989 — Ted Donato, Harvard

1988 — Bruce Hoffort, Lake Superior State

1987 — Tony Hrkac, North Dakota

1986 — Mike Donnelly, Michigan State

1985 — Chris Terreri, Providence

1984 — Gary Kruzich, Bowling Green

1983 — Marc Behrend, Wisconsin

1982 — Phil Sykes, North Dakota

1981 — Marc Behrend, Wisconsin

1980 — Doug Smail, North Dakota

1979 — Steve Janaszak, Minnesota

1978 — Jack O’Callahan, Boston University

1977 — Julian Baretta, Wisconsin

1976 — Tom Vannelli, Minnesota

1975 — Jim Warden, Michigan Tech

1974 — Brad Shelstad, Minnesota

1973 — Dean Talafous, Wisconsin

1972 — Tim Regan, Boston University

1971 — Dan Brady, Boston University

1970 — Dan Lodboa, Cornell

1969 — Keith Magnuson, Denver

1968 — Gerry Powers, Denver

1967 — Walt Stanowski, Cornell

1966 — Gaye Cooley, Michigan State

1965 — Gary Milroy, Michigan Tech

1964 — Bob Gray, Michigan

1963 — Al McLean, North Dakota

1962 — Lou Angotti, Michigan Tech

1961 — Bill Masterton, Denver

1960 — Lou Angotti, Michigan Tech; Bob Marquis and Barry Urbanski, Boston University

1959 — Reg Morelli, North Dakota

1958 — Murray Massier, Denver

1957 — Bob McCusker, Colorado College

1956 — Lorne Howes, Michigan

1955 — Phil Hilton, Colorado College

1954 — Abbie Moore, RPI

1953 — John Matchefts, Michigan

1952 — Ken Kinsley, Colorado College

1951 — Don Whiston, Brown

1950 — Ralph Bevins, Boston University

1949 — Dick Desmond, Dartmouth

1948 — Joe Riley, Dartmouth

