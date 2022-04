NATIONAL LEAGUE BATTING_Goldschmidt, St. Louis, 1.000; Happ, Chicago, .750; O’Neill, St. Louis, .667; Bader, St. Louis, .500; Heyward, Chicago, .500;…

NATIONAL LEAGUE

BATTING_Goldschmidt, St. Louis, 1.000; Happ, Chicago, .750; O’Neill, St. Louis, .667; Bader, St. Louis, .500; Heyward, Chicago, .500; Suzuki, Chicago, .500; Tellez, Milwaukee, .500; Adames, Milwaukee, .400; McCutchen, Milwaukee, .400; Cain, Milwaukee, .333; Carlson, St. Louis, .333.

RUNS_Bader, St. Louis, 2; Carlson, St. Louis, 2; Goldschmidt, St. Louis, 2; 12 tied at 1.

RBI_O’Neill, St. Louis, 5; Cain, Milwaukee, 2; Hoerner, Chicago, 2; Arenado, St. Louis, 2; Happ, Chicago, 2; Carlson, St. Louis, 1; Wisdom, Chicago, 1; Yelich, Milwaukee, 1; Edman, St. Louis, 1; Adames, Milwaukee, 1.

HITS_Happ, Chicago, 3; Adames, Milwaukee, 2; Bader, St. Louis, 2; Heyward, Chicago, 2; McCutchen, Milwaukee, 2; O’Neill, St. Louis, 2; Tellez, Milwaukee, 2; Tsutsugo, Pittsburgh, 2; 15 tied at 1.

DOUBLES_Happ, Chicago, 2; Adames, Milwaukee, 1; Bader, St. Louis, 1; Cain, Milwaukee, 1; Caratini, Milwaukee, 1; Carlson, St. Louis, 1; Frazier, Chicago, 1; McCutchen, Milwaukee, 1.

TRIPLES_.

HOME RUNS_Hoerner, Chicago, 1; O’Neill, St. Louis, 1; Arenado, St. Louis, 1; Edman, St. Louis, 1.

STOLEN BASES_Goldschmidt, St. Louis, 1; Peterson, Milwaukee, 1.

PITCHING_Wainwright, St. Louis, 1-0; Martin, Chicago, 1-0.

ERA_Cabrera, St. Louis, 0.00; Crowe, Pittsburgh, 0.00; Helsley, St. Louis, 0.00; Hembree, Pittsburgh, 0.00; Robertson, Chicago, 0.00; Stratton, Pittsburgh, 0.00; Wainwright, St. Louis, 0.00; Wittgren, St. Louis, 0.00; Hendricks, Chicago, 1.69; Ashby, Milwaukee, 5.40; Burnes, Milwaukee, 5.40.

STRIKEOUTS_Hendricks, Chicago, 7; Wainwright, St. Louis, 6; Burnes, Milwaukee, 4; Crowe, Pittsburgh, 3; Brubaker, Pittsburgh, 2; Cabrera, St. Louis, 2; Cousins, Milwaukee, 2; Ashby, Milwaukee, 1; Givens, Chicago, 1; Helsley, St. Louis, 1; Robertson, Chicago, 1.

