AMERICAN LEAGUE

BATTING_Kwan, Cleveland, .500; Straw, Cleveland, .500; Benintendi, Kansas City, .250; Giménez, Cleveland, .250; Merrifield, Kansas City, .250; Ramírez, Cleveland, .250; Reyes, Cleveland, .250; Rosario, Cleveland, .250; Witt Jr., Kansas City, .250; Chang, Cleveland, .000; Hedges, Cleveland, .000; Perez, Kansas City, .000.

RUNS_Dozier, Kansas City, 1; Straw, Cleveland, 1; Taylor, Kansas City, 1; Witt Jr., Kansas City, 1.

RBI_Lopez, Kansas City, 1; Benintendi, Kansas City, 1; Ramírez, Cleveland, 1; Witt Jr., Kansas City, 1.

HITS_Straw, Cleveland, 2; Benintendi, Kansas City, 1; Dozier, Kansas City, 1; Giménez, Cleveland, 1; Kwan, Cleveland, 1; Lopez, Kansas City, 1; Merrifield, Kansas City, 1; Ramírez, Cleveland, 1; Reyes, Cleveland, 1; Rosario, Cleveland, 1; Witt Jr., Kansas City, 1.

DOUBLES_Dozier, Kansas City, 1; Lopez, Kansas City, 1; Ramírez, Cleveland, 1; Witt Jr., Kansas City, 1.

TRIPLES_.

HOME RUNS_.

STOLEN BASES_Straw, Cleveland, 1.

PITCHING_Barlow, Kansas City, 1-0.

ERA_Barlow, Kansas City, 0.00; Brentz, Kansas City, 0.00; Greinke, Kansas City, 1.59; Bieber, Cleveland, 1.93; McKenzie, Cleveland, 6.00.

STRIKEOUTS_Bieber, Cleveland, 4; Barlow, Kansas City, 3; Brentz, Kansas City, 1; Greinke, Kansas City, 1; McKenzie, Cleveland, 1; Shaw, Cleveland, 1.

