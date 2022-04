AMERICAN LEAGUE BATTING_O.Miller, Cleveland, .500; Ramírez, Cleveland, .457; Choi, Tampa Bay, .423; Franco, Tampa Bay, .404; Anderson, Chicago, .393; Kwan,…

AMERICAN LEAGUE

BATTING_O.Miller, Cleveland, .500; Ramírez, Cleveland, .457; Choi, Tampa Bay, .423; Franco, Tampa Bay, .404; Anderson, Chicago, .393; Kwan, Cleveland, .385; Lopez, Kansas City, .385; Benintendi, Kansas City, .375; Meadows, Detroit, .370; N.Lowe, Texas, .359.

RUNS_Straw, Cleveland, 10; Franco, Tampa Bay, 9; K.Hernández, Boston, 9; O.Miller, Cleveland, 9; Ohtani, Los Angeles, 9; J.Abreu, Chicago, 8; Andrus, Oakland, 8; Devers, Boston, 8; B.Lowe, Tampa Bay, 8; Trout, Los Angeles, 8.

RBI_Ramírez, Cleveland, 15; Brown, Oakland, 11; Marsh, Los Angeles, 10; Guerrero Jr., Toronto, 10; Mercado, Cleveland, 9; France, Seattle, 9; 10 tied at 8.

HITS_Franco, Tampa Bay, 19; Ramírez, Cleveland, 16; Devers, Boston, 15; N.Lowe, Texas, 14; O.Miller, Cleveland, 14; Guerrero Jr., Toronto, 13; 9 tied at 12.

DOUBLES_O.Miller, Cleveland, 7; Franco, Tampa Bay, 6; K.Hernández, Boston, 6; Arozarena, Tampa Bay, 5; S.Murphy, Oakland, 5; Andrus, Oakland, 4; Bradley Jr., Boston, 4; Gurriel, Houston, 4; Martinez, Boston, 4; Ramírez, Cleveland, 4; Springer, Toronto, 4.

TRIPLES_22 tied at 1.

HOME RUNS_Guerrero Jr., Toronto, 5; S.Perez, Kansas City, 4; Alvarez, Houston, 3; Buxton, Minnesota, 3; Mercado, Cleveland, 3; Haniger, Seattle, 3; Ramírez, Cleveland, 3; Rizzo, New York, 3; Verdugo, Boston, 3; Suárez, Seattle, 3; B.Lowe, Tampa Bay, 3; Ohtani, Los Angeles, 3.

STOLEN BASES_Robert, Chicago, 5; J.Rodríguez, Seattle, 4; Straw, Cleveland, 4; Mateo, Baltimore, 3; Merrifield, Kansas City, 3; Mondesi, Kansas City, 3; 15 tied at 2.

PITCHING_Cimber, Toronto, 3-0; Manoah, Toronto, 2-0; Syndergaard, Los Angeles, 2-0; Cease, Chicago, 2-0; Bundy, Minnesota, 2-0; Snider, Kansas City, 2-0; R.López, Chicago, 2-0; Ray, Seattle, 2-1; Montas, Oakland, 2-1; Fleming, Tampa Bay, 2-1.

ERA_Verlander, Houston, 0.69; Bundy, Minnesota, 0.87; Gilbert, Seattle, 0.90; Kopech, Chicago, 1.00; Keller, Kansas City, 1.39; Manoah, Toronto, 1.50; Syndergaard, Los Angeles, 1.59; Plesac, Cleveland, 1.64; Cease, Chicago, 1.69; McClanahan, Tampa Bay, 2.40.

STRIKEOUTS_McClanahan, Tampa Bay, 24; Eovaldi, Boston, 19; Cortes Jr., New York, 17; Montas, Oakland, 17; Cease, Chicago, 16; Verlander, Houston, 15; Gausman, Toronto, 14; Ohtani, Los Angeles, 14; Fleming, Tampa Bay, 13; Manoah, Toronto, 13; Ray, Seattle, 13.

