LPGA Garden City Charity Classic Scores

|Friday
|At Buffalo Dunes
|Garden City, Kan.
|Purse: $200,000
|Yardage: 6,481; Par: 72
|Partial First Round
|Suspended due to windy conditions
|a-amateur
Jillian Hollis 34-32_66
Gabriella Then 33-34_67
Karen Kim 35-34_69
Xiaowen Yin 37-32_69
Alexa Pano 33-36_69
Yan Liu 34-35_69
Becca Huffer 34-35_69
Sofia Garcia 34-35_69
Yue Ren 32-37_69
Kristin Coleman 32-38_70
Lindsey McCurdy 34-36_70
Laetitia Beck 34-36_70
Jaravee Boonchant 35-35_70
Julie Aime 37-33_70
Alejandra Llaneza 35-35_70
Amelia Lewis 34-36_70
Grace Kim 37-34_71
Julienne Soo 33-38_71
Pinyada Kuvanun 37-34_71
Kiira Riihijarvi 37-34_71
Samantha Wagner 38-33_71
Kim Kaufman 35-36_71
Celine Borge 35-36_71
Michelle Piyapattra 33-38_71
Maddi Caldwell-Young 35-36_71
Kaley Nicole In 33-38_71
Ana Pelaez Trivino 37-34_71
Brittany Fan 37-34_71
Xiaolin Tian 36-35_71
Kennedy Swann 36-36_72
Molly Skapik 36-36_72
Gabby Lemieux 35-37_72
Natalie Srinivasan 35-37_72
Lucy Li 35-37_72
Katelyn Sisk 36-36_72
Roberta Liti 37-35_72
Riley Rennell 35-37_72
Haley Moore 36-36_72
Karis Anne Davidson 39-33_72
Sarah Elizabeth White 37-36_73
Moeka Nishihata 36-37_73
Maria Fernanda Escauriza 36-37_73
Dottie Ardina 37-36_73
Min-G Kim 36-37_73
Robyn Choi 35-38_73
Kum-Kang Park 35-38_73
Amy Lee 37-36_73
Greta Isabella Voelker 36-37_73
Teresa Toscano 37-36_73
Karolina Vlckova 37-36_73
Vicky Hurst 36-37_73
Alexis Nicole Belton 37-36_73
Cara Gorlei 36-37_73
Alazne Urizar Zapata 38-36_74
Kristen Gillman 39-35_74
Regina Plasencia 37-37_74
Emma Broze 37-37_74
Ana Paula Valdes 37-37_74
Kathleen Scavo 36-38_74
Ching Huang 36-38_74
Bailey Tardy 39-35_74
Emilee Hoffman 37-37_74
Malene Krolboll Hansen 37-37_74
Kelly Whaley 37-37_74
Allyssa Ferrell 37-37_74
Daniela Iacobelli 39-35_74
Maria Fernanda Torres 35-39_74
Alisa Rodriguez 36-39_75
Laura Gonzalez Escallon 38-37_75
Katharine Patrick 39-36_75
Min Seo Kwak 36-39_75
Abegail Arevalo 37-38_75
Britney Yada 37-38_75
Valentina Haupt 38-37_75
Elodie Chapelet 38-37_75
Beth Wu 37-38_75
Soo Jin Lee 38-38_76
Carley Cox 38-38_76
Prima Thammaraks 37-39_76
a-Allyn Stephens 41-35_76
Min A Yoon 38-38_76
Ginger Howard 41-35_76
Fernanda Lira 36-40_76
Amelia Garvey 35-41_76
Annika Clark 36-41_77
Allie White 37-40_77
Marta Sanz Barrio 40-37_77
Dorsey Addicks 37-40_77
Kaitlin Milligan 38-39_77
Ingrid Gutierrez Nunez 39-38_77
Laura Wearn 37-40_77
Alyaa Abdulghany 36-41_77
Nannette Hill 41-37_78
Brenda Gonzalez 43-35_78
Lakareber Abe 37-41_78
Maggie Ashmore 38-40_78
Mohan Du 38-40_78
Lucia Polo 40-38_78
Jessica Welch 39-39_78
Sherman Santiwiwatthanaphong 42-36_78
Marissa Kirkwood 38-40_78
Abby Herrmann 40-39_79
Rachel Stous 38-41_79
Laura Restrepo 39-40_79
Chorphaka Jaengkit 43-37_80
The following players did not finish.
Lindy Duncan
Sierra Brooks
Kenzie Wright
Katie Yoo
Binny Lee
Jessica Porvasnik
Anita Uwadia
Lauren Cox
Elin Arvidsson
Kendra Dalton
Milagros Chaves
Sophie Hausmann
Daniela Darquea
Gigi Stoll
Maria Parra
Katherine Smith
Pauline Del Rosario
Andrea Wong
Siyun Liu
Caroline Hwang
Shasta Averyhardt
Selena Costabile
Nishtha Madan
Jaclyn Lee
Ho-yu An
Breanne Jones
Stephanie Na
Anna Redding
Chinatsu Kobayashi
Pannarat Thanapolboonyaras
Tess Hackworthy
Jacquelyn Eleey
Pun Chanachai
Gabriela Ruffels
Yoonmin Han
Chanoknan Angurasaranee
Kaeli Jones
Leslie Cloots
Emma Thorngren
|Leaderboard
SCORE THRU
Jillian Hollis -6 18
Gabriella Then -5 18
Karen Kim -3 18
Xiaowen Yin -3 18
Alexa Pano -3 18
Yan Liu -3 18
Becca Huffer -3 18
Sofia Garcia -3 18
Yue Ren -3 18
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