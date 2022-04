LPGA Garden City Charity Classic Par Scores

Friday At Buffalo Dunes Garden City, Kan. Purse: $200,000 Yardage: 6,481; Par: 72 Partial First Round Suspended due to windy…

Listen now to WTOP News

Friday At Buffalo Dunes Garden City, Kan. Purse: $200,000 Yardage: 6,481; Par: 72 Partial First Round Suspended due to windy conditions a-amateur

Jillian Hollis 34-32_66 -6

Gabriella Then 33-34_67 -5

Karen Kim 35-34_69 -3

Xiaowen Yin 37-32_69 -3

Alexa Pano 33-36_69 -3

Yan Liu 34-35_69 -3

Becca Huffer 34-35_69 -3

Sofia Garcia 34-35_69 -3

Yue Ren 32-37_69 -3

Kristin Coleman 32-38_70 -2

Lindsey McCurdy 34-36_70 -2

Laetitia Beck 34-36_70 -2

Jaravee Boonchant 35-35_70 -2

Julie Aime 37-33_70 -2

Alejandra Llaneza 35-35_70 -2

Amelia Lewis 34-36_70 -2

Grace Kim 37-34_71 -1

Julienne Soo 33-38_71 -1

Pinyada Kuvanun 37-34_71 -1

Kiira Riihijarvi 37-34_71 -1

Samantha Wagner 38-33_71 -1

Kim Kaufman 35-36_71 -1

Celine Borge 35-36_71 -1

Michelle Piyapattra 33-38_71 -1

Maddi Caldwell-Young 35-36_71 -1

Kaley Nicole In 33-38_71 -1

Ana Pelaez Trivino 37-34_71 -1

Brittany Fan 37-34_71 -1

Xiaolin Tian 36-35_71 -1

Kennedy Swann 36-36_72 E

Molly Skapik 36-36_72 E

Gabby Lemieux 35-37_72 E

Natalie Srinivasan 35-37_72 E

Lucy Li 35-37_72 E

Katelyn Sisk 36-36_72 E

Roberta Liti 37-35_72 E

Riley Rennell 35-37_72 E

Haley Moore 36-36_72 E

Karis Anne Davidson 39-33_72 E

Sarah Elizabeth White 37-36_73 +1

Moeka Nishihata 36-37_73 +1

Maria Fernanda Escauriza 36-37_73 +1

Dottie Ardina 37-36_73 +1

Min-G Kim 36-37_73 +1

Robyn Choi 35-38_73 +1

Kum-Kang Park 35-38_73 +1

Amy Lee 37-36_73 +1

Greta Isabella Voelker 36-37_73 +1

Teresa Toscano 37-36_73 +1

Karolina Vlckova 37-36_73 +1

Vicky Hurst 36-37_73 +1

Alexis Nicole Belton 37-36_73 +1

Cara Gorlei 36-37_73 +1

Alazne Urizar Zapata 38-36_74 +2

Kristen Gillman 39-35_74 +2

Regina Plasencia 37-37_74 +2

Emma Broze 37-37_74 +2

Ana Paula Valdes 37-37_74 +2

Kathleen Scavo 36-38_74 +2

Ching Huang 36-38_74 +2

Bailey Tardy 39-35_74 +2

Emilee Hoffman 37-37_74 +2

Malene Krolboll Hansen 37-37_74 +2

Kelly Whaley 37-37_74 +2

Allyssa Ferrell 37-37_74 +2

Daniela Iacobelli 39-35_74 +2

Maria Fernanda Torres 35-39_74 +2

Alisa Rodriguez 36-39_75 +3

Laura Gonzalez Escallon 38-37_75 +3

Katharine Patrick 39-36_75 +3

Min Seo Kwak 36-39_75 +3

Abegail Arevalo 37-38_75 +3

Britney Yada 37-38_75 +3

Valentina Haupt 38-37_75 +3

Elodie Chapelet 38-37_75 +3

Beth Wu 37-38_75 +3

Soo Jin Lee 38-38_76 +4

Carley Cox 38-38_76 +4

Prima Thammaraks 37-39_76 +4

a-Allyn Stephens 41-35_76 +4

Min A Yoon 38-38_76 +4

Ginger Howard 41-35_76 +4

Fernanda Lira 36-40_76 +4

Amelia Garvey 35-41_76 +4

Annika Clark 36-41_77 +5

Allie White 37-40_77 +5

Marta Sanz Barrio 40-37_77 +5

Dorsey Addicks 37-40_77 +5

Kaitlin Milligan 38-39_77 +5

Ingrid Gutierrez Nunez 39-38_77 +5

Laura Wearn 37-40_77 +5

Alyaa Abdulghany 36-41_77 +5

Nannette Hill 41-37_78 +6

Brenda Gonzalez 43-35_78 +6

Lakareber Abe 37-41_78 +6

Maggie Ashmore 38-40_78 +6

Mohan Du 38-40_78 +6

Lucia Polo 40-38_78 +6

Jessica Welch 39-39_78 +6

Sherman Santiwiwatthanaphong 42-36_78 +6

Marissa Kirkwood 38-40_78 +6

Abby Herrmann 40-39_79 +7

Rachel Stous 38-41_79 +7

Laura Restrepo 39-40_79 +7

Chorphaka Jaengkit 43-37_80 +8

The following players did not finish.

Lindy Duncan

Sierra Brooks

Kenzie Wright

Katie Yoo

Binny Lee

Jessica Porvasnik

Anita Uwadia

Lauren Cox

Elin Arvidsson

Kendra Dalton

Milagros Chaves

Sophie Hausmann

Daniela Darquea

Gigi Stoll

Maria Parra

Katherine Smith

Pauline Del Rosario

Andrea Wong

Siyun Liu

Caroline Hwang

Shasta Averyhardt

Selena Costabile

Nishtha Madan

Jaclyn Lee

Ho-yu An

Breanne Jones

Stephanie Na

Anna Redding

Chinatsu Kobayashi

Pannarat Thanapolboonyaras

Tess Hackworthy

Jacquelyn Eleey

Pun Chanachai

Gabriela Ruffels

Yoonmin Han

Chanoknan Angurasaranee

Kaeli Jones

Leslie Cloots

Emma Thorngren

Leaderboard

SCORE THRU

Jillian Hollis -6 18

Gabriella Then -5 18

Karen Kim -3 18

Xiaowen Yin -3 18

Alexa Pano -3 18

Yan Liu -3 18

Becca Huffer -3 18

Sofia Garcia -3 18

Yue Ren -3 18

Copyright © 2022 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.