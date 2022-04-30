LPGA Garden City Charity Classic Par Scores

|Saturday
|At Buffalo Dunes
|Garden City, Kan.
|Purse: $200,000
|Yardage: 6,481; Par: 72
|Second Round
|a-amateur
Gabriella Then 67-70_137 -7
Yan Liu 69-69_138 -6
Maddi Caldwell-Young 71-68_139 -5
Alexa Pano 69-70_139 -5
Jillian Hollis 66-73_139 -5
Teresa Toscano 73-68_141 -3
Sofia Garcia 69-72_141 -3
Kristen Gillman 74-68_142 -2
Maria Fernanda Escauriza 73-69_142 -2
Karis Anne Davidson 72-70_142 -2
Michelle Piyapattra 71-71_142 -2
Xiaowen Yin 69-73_142 -2
Emma Broze 74-69_143 -1
Natalie Srinivasan 72-71_143 -1
Kiira Riihijarvi 71-72_143 -1
Celine Borge 71-72_143 -1
Lindsey McCurdy 70-73_143 -1
Julie Aime 70-73_143 -1
Karen Kim 69-74_143 -1
Regina Plasencia 74-70_144 E
Karolina Vlckova 73-71_144 E
Riley Rennell 72-72_144 E
Haley Moore 72-72_144 E
Julienne Soo 71-73_144 E
Laetitia Beck 70-74_144 E
Emilee Hoffman 74-71_145 +1
Robyn Choi 73-72_145 +1
Roberta Liti 72-73_145 +1
Amelia Lewis 70-75_145 +1
Bailey Tardy 74-72_146 +2
Greta Isabella Voelker 73-73_146 +2
Vicky Hurst 73-73_146 +2
Jessica Porvasnik 72-74_146 +2
Grace Kim 71-75_146 +2
Samantha Wagner 71-75_146 +2
Becca Huffer 69-77_146 +2
Alisa Rodriguez 75-72_147 +3
Alazne Urizar Zapata 74-73_147 +3
Sarah Elizabeth White 73-74_147 +3
Dottie Ardina 73-74_147 +3
Min-G Kim 73-74_147 +3
Amy Lee 73-74_147 +3
Gigi Stoll 73-74_147 +3
Gabby Lemieux 72-75_147 +3
Lucy Li 72-75_147 +3
Pinyada Kuvanun 71-76_147 +3
Kim Kaufman 71-76_147 +3
Jaravee Boonchant 70-77_147 +3
Alejandra Llaneza 70-77_147 +3
Kenzie Wright 70-77_147 +3
Yue Ren 69-78_147 +3
Lindy Duncan 68-79_147 +3
Kaitlin Milligan 77-71_148 +4
Alyaa Abdulghany 77-71_148 +4
Kathleen Scavo * 74-74_148 +4
Sierra Brooks 74-74_148 +4
Anita Uwadia 73-75_148 +4
Kennedy Swann 72-76_148 +4
Katelyn Sisk 72-76_148 +4
Kaley Nicole In 71-77_148 +4
Xiaolin Tian 71-77_148 +4
Kristin Coleman 70-78_148 +4
|Missed the cut
Nannette Hill 78-71_149 +5
Fernanda Lira 76-73_149 +5
Elodie Chapelet 75-74_149 +5
Ana Paula Valdes 74-75_149 +5
Ching Huang 74-75_149 +5
Malene Krolboll Hansen 74-75_149 +5
Daniela Iacobelli 74-75_149 +5
Kum-Kang Park 73-76_149 +5
Lauren Cox 73-76_149 +5
Laura Gonzalez Escallon 75-75_150 +6
Katharine Patrick 75-75_150 +6
Beth Wu 75-75_150 +6
Binny Lee 75-75_150 +6
Alexis Nicole Belton 73-77_150 +6
Elin Arvidsson 73-77_150 +6
Molly Skapik 72-78_150 +6
Ana Pelaez Trivino 71-79_150 +6
Brittany Fan 71-79_150 +6
Brenda Gonzalez 78-73_151 +7
Lakareber Abe 78-73_151 +7
Allie White 77-74_151 +7
Dorsey Addicks 77-74_151 +7
Amelia Garvey 76-75_151 +7
Min Seo Kwak 75-76_151 +7
Abegail Arevalo 75-76_151 +7
Cara Gorlei 73-78_151 +7
Ho-yu An 79-73_152 +8
Selena Costabile 77-75_152 +8
Allyn Stephens (a) 76-76_152 +8
Maria Fernanda Torres 74-78_152 +8
Gabriela Ruffels 81-72_153 +9
Laura Wearn 77-76_153 +9
Ginger Howard 76-77_153 +9
Britney Yada 75-78_153 +9
Katherine Smith 75-78_153 +9
Rachel Stous 79-75_154 +10
Maggie Ashmore 78-76_154 +10
Marta Sanz Barrio 77-77_154 +10
Anna Redding 77-77_154 +10
Prima Thammaraks 76-78_154 +10
Daniela Darquea 76-78_154 +10
Pauline Del Rosario 76-78_154 +10
Valentina Haupt 75-79_154 +10
Sophie Hausmann 75-79_154 +10
Katie Yoo 75-79_154 +10
Moeka Nishihata 73-81_154 +10
Kendra Dalton 73-81_154 +10
Caroline Hwang 81-74_155 +11
Chorphaka Jaengkit 80-75_155 +11
Ingrid Gutierrez Nunez 77-78_155 +11
Maria Parra 75-80_155 +11
Kelly Whaley 74-81_155 +11
Andrea Wong 80-76_156 +12
Siyun Liu 79-77_156 +12
Mohan Du 78-78_156 +12
Annika Clark 77-79_156 +12
Milagros Chaves 77-79_156 +12
Soo Jin Lee 76-80_156 +12
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