LPGA Copper Rock Championship Par Scores

Saturday At Copper Rock Golf Course Hurricane, Utah Purse: $200,000 Yardage: 6,552; Par: 72 Third Round

Dottie Ardina 73-73-65_211 -5

Marta Sanz Barrio 75-71-67_213 -3

Laetitia Beck 72-73-68_213 -3

Jaravee Boonchant 77-69-68_214 -2

Anita Uwadia 73-73-68_214 -2

Amelia Garvey 71-72-71_214 -2

Sophie Hausmann 81-69-66_216 E

Becca Huffer 75-73-68_216 E

Sierra Brooks 74-73-69_216 E

Kathleen Scavo 73-74-69_216 E

Emma Broze 73-68-75_216 E

Kiira Riihijarvi 71-72-74_217 +1

Kim Kaufman 70-73-74_217 +1

Clariss Guce 76-73-69_218 +2

Rachel Stous 76-72-70_218 +2

Gigi Stoll 73-75-70_218 +2

Katherine Smith 79-73-67_219 +3

Grace Kim 78-73-68_219 +3

Lucy Li 74-77-68_219 +3

Julie Aime 74-77-68_219 +3

Soo Jin Lee 74-76-69_219 +3

Hira Naveed 77-72-70_219 +3

Linnea Strom 77-72-70_219 +3

Daniela Iacobelli 77-71-71_219 +3

Siyun Liu 75-73-71_219 +3

Gabriela Ruffels 81-66-72_219 +3

Robyn Choi 74-72-73_219 +3

Miranda Wang 75-75-70_220 +4

Greta Isabella Voelker 81-70-70_221 +5

Lisa Pettersson 80-71-70_221 +5

Maria Parra 78-72-71_221 +5

Elin Arvidsson 78-72-71_221 +5

Haley Moore 78-71-72_221 +5

Min A Yoon 77-72-72_221 +5

Celine Borge 75-74-72_221 +5

Kristen Gillman 77-71-73_221 +5

Karen Chung 76-72-73_221 +5

Rebecca Lee-Bentham 74-74-73_221 +5

Lauren Cox 77-69-75_221 +5

Milagros Chaves 79-72-71_222 +6

Andrea Wong 76-75-71_222 +6

Gabby Lemieux 78-72-72_222 +6

Sarah Jane Smith 73-76-73_222 +6

Selena Costabile 73-75-74_222 +6

Jessica Porvasnik 80-71-72_223 +7

Michaela Finn 79-72-72_223 +7

Alena Sharp 73-77-73_223 +7

Malene Krolboll Hansen 76-76-72_224 +8

Ho-yu An 78-73-73_224 +8

Alazne Urizar Zapata 77-74-73_224 +8

Roberta Liti 75-76-73_224 +8

Natalie Srinivasan 76-74-74_224 +8

Ana Paula Valdes 75-75-74_224 +8

Klara Spilkova 75-74-75_224 +8

Karen Fredgaard 76-72-76_224 +8

Alexa Pano 79-73-73_225 +9

Ingrid Gutierrez Nunez 78-74-74_226 +10

Julienne Soo 77-73-77_227 +11

Britney Yada 78-74-76_228 +12

Kelly Whaley 73-79-79_231 +15

