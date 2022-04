LPGA Copper Rock Championship Par Scores

Friday At Copper Rock Golf Course Hurricane, Utah Purse: $200,000 Yardage: 6,552; Par: 72 Second Round Emma Broze 73-68_141 -3 Kiira…

Friday At Copper Rock Golf Course Hurricane, Utah Purse: $200,000 Yardage: 6,552; Par: 72 Second Round

Emma Broze 73-68_141 -3

Kiira Riihijarvi 71-72_143 -1

Amelia Garvey 71-72_143 -1

Kim Kaufman 70-73_143 -1

Laetitia Beck 72-73_145 +1

Jaravee Boonchant 77-69_146 +2

Lauren Cox 77-69_146 +2

Marta Sanz Barrio 75-71_146 +2

Robyn Choi 74-72_146 +2

Anita Uwadia 73-73_146 +2

Dottie Ardina 73-73_146 +2

Gabriela Ruffels 81-66_147 +3

Sierra Brooks 74-73_147 +3

Kathleen Scavo 73-74_147 +3

Kristen Gillman 77-71_148 +4

Daniela Iacobelli 77-71_148 +4

Rachel Stous 76-72_148 +4

Karen Fredgaard 76-72_148 +4

Karen Chung 76-72_148 +4

Siyun Liu 75-73_148 +4

Becca Huffer 75-73_148 +4

Rebecca Lee-Bentham 74-74_148 +4

Selena Costabile 73-75_148 +4

Gigi Stoll 73-75_148 +4

Haley Moore 78-71_149 +5

Min A Yoon 77-72_149 +5

Hira Naveed 77-72_149 +5

Linnea Strom 77-72_149 +5

Clariss Guce 76-73_149 +5

Klara Spilkova 75-74_149 +5

Celine Borge 75-74_149 +5

Sarah Jane Smith 73-76_149 +5

Sophie Hausmann 81-69_150 +6

Maria Parra 78-72_150 +6

Elin Arvidsson 78-72_150 +6

Gabby Lemieux 78-72_150 +6

Julienne Soo 77-73_150 +6

Natalie Srinivasan 76-74_150 +6

Ana Paula Valdes 75-75_150 +6

Miranda Wang 75-75_150 +6

Soo Jin Lee 74-76_150 +6

Alena Sharp 73-77_150 +6

Greta Isabella Voelker 81-70_151 +7

Lisa Pettersson 80-71_151 +7

Jessica Porvasnik 80-71_151 +7

Michaela Finn 79-72_151 +7

Milagros Chaves 79-72_151 +7

Ho-yu An 78-73_151 +7

Grace Kim 78-73_151 +7

Alazne Urizar Zapata 77-74_151 +7

Andrea Wong 76-75_151 +7

Roberta Liti 75-76_151 +7

Lucy Li 74-77_151 +7

Julie Aime 74-77_151 +7

Alexa Pano 79-73_152 +8

Katherine Smith 79-73_152 +8

Britney Yada 78-74_152 +8

Ingrid Gutierrez Nunez 78-74_152 +8

Malene Krolboll Hansen 76-76_152 +8

Kelly Whaley 73-79_152 +8

The following player failed to make the cut.

Beth Wu 82-71_153 +9

Jaclyn Lee 81-72_153 +9

Tess Hackworthy 81-72_153 +9

Sofia Garcia 80-73_153 +9

Fernanda Lira 80-73_153 +9

Amelia Lewis 80-73_153 +9

Min-G Kim 79-74_153 +9

Nicole Broch Estrup 79-74_153 +9

Dani Holmqvist 78-75_153 +9

Carley Cox 78-75_153 +9

Bailey Tardy 78-75_153 +9

Pannarat Thanapolboonyaras 78-75_153 +9

Dorsey Addicks 77-76_153 +9

Kum-Kang Park 77-76_153 +9

Louise Stahle 75-78_153 +9

Vicky Hurst 82-72_154 +10

Laura Gonzalez Escallon 79-75_154 +10

Amy Lee 78-76_154 +10

Lindy Duncan 75-79_154 +10

Sarah Elizabeth White 81-74_155 +11

Alyaa Abdulghany 80-75_155 +11

Ana Pelaez Trivino 79-76_155 +11

Chorphaka Jaengkit 79-76_155 +11

Julie Houston 78-77_155 +11

Brynn Walker 78-77_155 +11

Kendra Dalton 77-78_155 +11

Kristin Coleman 77-78_155 +11

Yan Liu 76-79_155 +11

Gabriella Then 75-80_155 +11

Pauline Del Rosario 84-72_156 +12

Prima Thammaraks 82-74_156 +12

Brittany Fan 80-76_156 +12

Regina Plasencia 80-76_156 +12

Ching Huang 79-77_156 +12

Katharine Patrick 81-76_157 +13

Haley Sturgeon 81-76_157 +13

Nannette Hill 81-76_157 +13

Daniela Darquea 81-76_157 +13

Alejandra Llaneza 80-77_157 +13

Lindsey McCurdy 80-77_157 +13

Binny Lee 80-77_157 +13

Sherman Santiwiwatthanaphong 79-78_157 +13

Allie White 78-79_157 +13

Pilar Echeverria 78-79_157 +13

Laura Restrepo 81-77_158 +14

Leslie Cloots 80-78_158 +14

Jessica Peng 83-76_159 +15

Yue Ren 79-80_159 +15

Karen Kim 84-76_160 +16

Samantha Wagner 83-77_160 +16

Xiaowen Yin 81-79_160 +16

Min Seo Kwak 80-80_160 +16

Michelle Piyapattra 84-78_162 +18

Kennedy Swann 83-80_163 +19

Valentina Haupt 82-81_163 +19

Jessica Welch 82-82_164 +20

Alisa Rodriguez 81-83_164 +20

Teresa Toscano 87-78_165 +21

Maddi Caldwell-Young WD

Lakareber Abe WD

