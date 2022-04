LOTTE Championship Scores

Saturday At Hoakalei Country Club Ewa Beach, Hawaii Purse: $2 million Yardage: 6,603; Par: 72 Final Round Hyo Joo Kim…

Saturday

At Hoakalei Country Club

Ewa Beach, Hawaii

Purse: $2 million

Yardage: 6,603; Par: 72

Final Round

Hyo Joo Kim (0), $300,000 67-67-72-71—277 Hinako Shibuno (0), $182,956 71-70-68-70—279 Hye Jin Choi (0), $132,721 70-70-72-69—281 Ashleigh Buhai (0), $102,670 71-71-70-70—282 Somi Lee (0), $82,638 71-70-69-73—283 Na Rin An (0), $54,591 71-68-73-72—284 Gerina Mendoza-Piller (0), $54,591 74-72-69-69—284 Ryann O’Toole (0), $54,591 72-69-72-71—284 Atthaya Thitikul (0), $54,591 71-74-72-67—284 Brittany Altomare (0), $39,065 70-77-72-66—285 Celine Boutier (0), $39,065 71-74-70-70—285 In Gee Chun (0), $30,217 72-70-71-73—286 Brianna Do (0), $30,217 72-70-67-77—286 Ariya Jutanugarn (0), $30,217 70-68-73-75—286 Andrea Lee (0), $30,217 71-70-73-72—286 Sophia Schubert (0), $30,217 75-71-69-71—286 Charlotte Thomas (0), $30,217 72-75-70-69—286 Allisen Corpuz (0), $21,874 70-72-72-73—287 Jodi Ewart Shadoff (0), $21,874 67-77-76-67—287 Lydia Ko (0), $21,874 69-75-73-70—287 Jennifer Kupcho (0), $21,874 74-72-71-70—287 Ruixin Liu (0), $21,874 71-74-67-75—287 Stephanie Meadow (0), $21,874 71-70-69-77—287 Emily Pedersen (0), $21,874 74-69-71-73—287 Lauren Stephenson (0), $21,874 75-72-70-70—287 Chella Choi (0), $15,793 70-73-71-74—288 Perrine Delacour (0), $15,793 71-72-73-72—288 Gemma Dryburgh (0), $15,793 67-73-74-74—288 Esther Henseleit (0), $15,793 75-70-72-71—288 Sarah Kemp (0), $15,793 68-69-78-73—288 Stephanie Kyriacou (0), $15,793 71-71-73-73—288 Gaby Lopez (0), $15,793 68-77-72-71—288 Anna Nordqvist (0), $15,793 70-77-69-72—288 Emma Talley (0), $15,793 75-71-71-71—288 Georgia Hall (0), $11,586 70-75-76-68—289 Megan Khang (0), $11,586 72-72-67-78—289 Cheyenne Knight (0), $11,586 70-71-77-71—289 Min Lee (0), $11,586 69-73-75-72—289 Wichanee Meechai (0), $11,586 74-72-71-72—289 Kelly Tan (0), $11,586 71-72-72-74—289 Aditi Ashok (0), $8,901 67-73-76-74—290 Janie Jackson (0), $8,901 68-72-77-73—290 Haeji Kang (0), $8,901 68-70-78-74—290 Yu Liu (0), $8,901 74-72-74-70—290 Amy Olson (0), $8,901 76-71-74-69—290 Annie Park (0), $8,901 73-73-69-75—290 Lindsey Weaver-Wright (0), $8,901 71-74-72-73—290 Ana Belac (0), $6,749 75-71-73-72—291 Hannah Green (0), $6,749 66-76-75-74—291 A Lim Kim (0), $6,749 72-67-76-76—291 Alison Lee (0), $6,749 67-76-75-73—291 Jeong Eun Lee (0), $6,749 71-71-77-72—291 Leona Maguire (0), $6,749 71-75-76-69—291 Haru Nomura (0), $6,749 74-73-75-69—291 Su-Hyun Oh (0), $6,749 74-73-77-67—291 Matilda Castren (0), $5,184 74-72-75-71—292 Maria Fassi (0), $5,184 70-76-72-74—292 Pernilla Lindberg (0), $5,184 71-72-71-78—292 Giulia Molinaro (0), $5,184 74-73-72-73—292 Yealimi Noh (0), $5,184 77-70-74-71—292 Yuka Saso (0), $5,184 73-74-73-72—292 Albane Valenzuela (0), $5,184 70-75-72-75—292 Dewi Weber (0), $5,184 70-74-69-79—292 Dottie Ardina (0), $4,508 72-75-71-75—293 Linnea Johansson (0), $4,508 70-77-73-73—293 Paula Reto (0), $4,508 71-73-83-66—293 Dana Finkelstein (0), $4,117 72-71-75-76—294 Ayaka Furue (0), $4,117 71-73-78-72—294 Isi Gabsa (0), $4,117 71-72-77-74—294 Bianca Pagdanganan (0), $4,117 70-77-78-69—294 Lilia Vu (0), $4,117 73-73-75-73—294 Frida Kinhult (0), $3,906 74-72-75-75—296 Jenny Coleman (0), $3,856 72-75-75-75—297 Ssu-Chia Cheng (0), $3,783 71-75-76-76—298 Yu-Sang Hou (0), $3,783 71-76-78-73—298 Anne Van Dam (0), $3,713 71-76-75-77—299 Mi Hyang Lee (0), $3,666 72-73-76-81—302

Copyright © 2022 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.