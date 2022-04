Korn Ferry Tour Club Car Championship Scores

Saturday At Landings Club-Deer Creek Golf Course Savannah, Ga. Purse: $750,000 Yardage: 7,185; Par: 72 Third Round Mark Anderson 66-67-68_201…

Saturday At Landings Club-Deer Creek Golf Course Savannah, Ga. Purse: $750,000 Yardage: 7,185; Par: 72 Third Round

Mark Anderson 66-67-68_201

Carl Yuan 64-73-65_202

Ryan Blaum 71-65-66_202

Grant Hirschman 70-66-67_203

T.J. Vogel 69-67-68_204

Erik Barnes 66-65-73_204

Nicolas Echavarria 72-66-67_205

Mark Hubbard 64-70-71_205

Jimmy Stanger 69-69-68_206

Michael Johnson 67-72-68_207

Pontus Nyholm 71-68-68_207

Martin Contini 69-69-70_208

Justin Suh 71-67-70_208

Byeong Hun An 73-67-69_209

Alex Weiss 70-69-70_209

Shad Tuten 71-69-70_210

Roberto Díaz 69-70-71_210

Eric Cole 75-63-72_210

Fabián Gómez 67-71-72_210

Rafael Campos 70-72-69_211

Rob Oppenheim 70-72-69_211

Tripp Kinney 72-68-71_211

John VanDerLaan 71-69-71_211

Seonghyeon Kim 70-66-75_211

Harry Hall 69-73-70_212

Dawson Armstrong 71-70-71_212

Kevin Dougherty 72-69-71_212

Nicholas Lindheim 66-74-72_212

Jeremy Paul 67-70-75_212

Andrew Yun 74-68-71_213

Corey Shaun 68-74-71_213

Sean O’Hair 71-71-71_213

Brandon Crick 73-68-72_213

José de Jesús Rodríguez 74-67-72_213

Augusto Núñez 72-68-73_213

Tano Goya 71-68-74_213

Brad Brunner 72-66-75_213

Patrick Fishburn 71-71-72_214

Erik Compton 71-71-72_214

Curtis Luck 71-71-72_214

Kyle Reifers 70-72-72_214

Braden Thornberry 72-70-72_214

Luis Gagne 72-69-73_214

Bo Hoag 68-73-73_214

Patrick Cover 70-70-74_214

Jay Card III 70-72-73_215

Brandon Harkins 74-68-73_215

Zecheng Dou 65-77-73_215

Will Dickson 68-73-74_215

Andrew Kozan 71-70-74_215

Mac Meissner 69-72-74_215

David Hearn 71-69-75_215

A.J. Crouch 72-68-75_215

Thomas Rosenmueller 73-69-74_216

Michael Kim 71-71-74_216

Robby Shelton 69-73-74_216

Spencer Ralston 70-72-74_216

Josh Teater 72-69-75_216

Stuart Macdonald 73-67-76_216

Davis Lamb 73-69-75_217

Billy Tom Sargent 70-72-75_217

Quade Cummins 71-71-76_218

Tee-K Kelly 70-72-76_218

MJ Daffue 69-73-76_218

Harrison Endycott 70-72-76_218

David Kocher 66-73-79_218

Joey Garber 70-72-77_219

Theo Humphrey 71-71-77_219

Joshua Creel 71-70-78_219

MJ Maguire 73-69-78_220

Sam Saunders 73-69-78_220

