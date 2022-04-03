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Epson Tour Casino Del Sol Golf Classic Scores

The Associated Press

April 3, 2022, 8:30 PM

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Sunday
At Sewailo Golf Club
Tucson, Ariz.
Purse: $200,000
Yardage: 6,755; Par: 72
(a)-amateur
Final Round
x-won on the third playoff hole

x-Andrea Lee, $30,000 69-65-67-69_270

Lucy Li, $18,834 70-65-67-68_270

Daniela Darquea, $13,711 67-70-66-69_272

Brianna Do, $9,625 67-72-69-65_273

Emma Broze, $9,625 69-67-70-67_273

Katelyn Sisk, $6,510 69-68-68-69_274

Jessica Porvasnik, $6,510 65-65-74-70_274

Hira Naveed, $5,233 67-68-73-67_275

Jessica Peng, $4,064 72-65-72-67_276

Miranda Wang, $4,064 68-70-69-69_276

Yan Liu, $4,064 70-71-65-70_276

Samantha Wagner, $4,064 70-65-70-71_276

Yue Ren, $4,064 71-65-68-72_276

Sophie Hausmann, $3,146 67-69-73-68_277

Clariss Guce, $3,146 70-69-69-69_277

Becca Huffer, $3,146 70-67-68-72_277

Pannarat Thanapolboonyaras, $2,717 68-69-72-69_278

Sarah Jane Smith, $2,717 67-68-72-71_278

Dottie Ardina, $2,717 68-65-69-76_278

Kim Kaufman, $2,210 72-70-70-67_279

Linnea Strom, $2,210 70-70-72-67_279

Daniela Iacobelli, $2,210 69-71-70-69_279

Amelia Garvey, $2,210 71-72-66-70_279

Selena Costabile, $2,210 70-73-66-70_279

Beth Wu, $2,210 71-71-67-70_279

Kennedy Swann, $2,210 70-69-70-70_279

Alena Sharp, $2,210 71-67-70-71_279

Jillian Hollis, $2,210 71-66-70-72_279

Robyn Choi, $1,811 69-71-71-69_280

Moeka Nishihata, $1,811 71-69-70-70_280

Milagros Chaves, $1,598 71-72-68-70_281

Ssu-Chia Cheng, $1,598 72-70-68-71_281

Min A Yoon, $1,598 71-70-69-71_281

Alyaa Abdulghany, $1,598 68-72-70-71_281

Gigi Stoll, $1,598 70-68-71-72_281

Ana Paula Valdes, $1,407 73-70-72-67_282

Kristen Gillman, $1,407 69-70-71-72_282

Nannette Hill, $1,220 75-65-74-69_283

Michaela Finn, $1,220 70-73-70-70_283

Marissa Steen, $1,220 71-71-70-71_283

Britney Yada, $1,220 69-69-74-71_283

Louise Stahle, $1,220 72-71-68-72_283

Nicole Broch Estrup, $1,220 69-70-71-73_283

Sierra Brooks, $1,014 71-71-72-70_284

Laetitia Beck, $1,014 68-73-71-72_284

Ching Huang, $1,014 70-70-71-73_284

Kum-Kang Park, $1,014 70-72-68-74_284

Laura Wearn, $1,014 66-71-72-75_284

Pauline Del Rosario, $895 71-72-75-67_285

Maria Fernanda Torres, $895 72-71-69-73_285

Isi Gabsa, $895 71-67-73-74_285

Grace Kim, $840 71-71-73-71_286

Kristin Coleman, $840 73-69-70-74_286

Vicky Hurst, $779 72-70-74-71_287

Kendra Dalton, $779 72-71-71-73_287

Sherman Santiwiwatthanaphong, $779 74-68-72-73_287

Louise Ridderstrom, $779 73-68-71-75_287

Binny Lee, $700 73-69-77-69_288

Jessica Welch, $700 74-69-71-74_288

Julienne Soo, $700 74-67-73-74_288

Bailey Tardy, $700 66-75-72-75_288

Klara Spilkova, $667 71-72-71-75_289

Ingrid Gutierrez Nunez, $657 68-74-72-76_290

Alejandra Llaneza, $631 69-74-74-74_291

Krystal Quihuis , $631 72-70-74-75_291

Roberta Liti, $631 71-71-74-75_291

Tiffany Chan, $631 72-68-74-77_291

Abbey Schutte (a) 68-71-71-82_292

Copyright © 2022 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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