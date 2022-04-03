Epson Tour Casino Del Sol Golf Classic Scores

|Sunday
|At Sewailo Golf Club
|Tucson, Ariz.
|Purse: $200,000
|Yardage: 6,755; Par: 72
|(a)-amateur
|Final Round
|x-won on the third playoff hole
x-Andrea Lee, $30,000 69-65-67-69_270
Lucy Li, $18,834 70-65-67-68_270
Daniela Darquea, $13,711 67-70-66-69_272
Brianna Do, $9,625 67-72-69-65_273
Emma Broze, $9,625 69-67-70-67_273
Katelyn Sisk, $6,510 69-68-68-69_274
Jessica Porvasnik, $6,510 65-65-74-70_274
Hira Naveed, $5,233 67-68-73-67_275
Jessica Peng, $4,064 72-65-72-67_276
Miranda Wang, $4,064 68-70-69-69_276
Yan Liu, $4,064 70-71-65-70_276
Samantha Wagner, $4,064 70-65-70-71_276
Yue Ren, $4,064 71-65-68-72_276
Sophie Hausmann, $3,146 67-69-73-68_277
Clariss Guce, $3,146 70-69-69-69_277
Becca Huffer, $3,146 70-67-68-72_277
Pannarat Thanapolboonyaras, $2,717 68-69-72-69_278
Sarah Jane Smith, $2,717 67-68-72-71_278
Dottie Ardina, $2,717 68-65-69-76_278
Kim Kaufman, $2,210 72-70-70-67_279
Linnea Strom, $2,210 70-70-72-67_279
Daniela Iacobelli, $2,210 69-71-70-69_279
Amelia Garvey, $2,210 71-72-66-70_279
Selena Costabile, $2,210 70-73-66-70_279
Beth Wu, $2,210 71-71-67-70_279
Kennedy Swann, $2,210 70-69-70-70_279
Alena Sharp, $2,210 71-67-70-71_279
Jillian Hollis, $2,210 71-66-70-72_279
Robyn Choi, $1,811 69-71-71-69_280
Moeka Nishihata, $1,811 71-69-70-70_280
Milagros Chaves, $1,598 71-72-68-70_281
Ssu-Chia Cheng, $1,598 72-70-68-71_281
Min A Yoon, $1,598 71-70-69-71_281
Alyaa Abdulghany, $1,598 68-72-70-71_281
Gigi Stoll, $1,598 70-68-71-72_281
Ana Paula Valdes, $1,407 73-70-72-67_282
Kristen Gillman, $1,407 69-70-71-72_282
Nannette Hill, $1,220 75-65-74-69_283
Michaela Finn, $1,220 70-73-70-70_283
Marissa Steen, $1,220 71-71-70-71_283
Britney Yada, $1,220 69-69-74-71_283
Louise Stahle, $1,220 72-71-68-72_283
Nicole Broch Estrup, $1,220 69-70-71-73_283
Sierra Brooks, $1,014 71-71-72-70_284
Laetitia Beck, $1,014 68-73-71-72_284
Ching Huang, $1,014 70-70-71-73_284
Kum-Kang Park, $1,014 70-72-68-74_284
Laura Wearn, $1,014 66-71-72-75_284
Pauline Del Rosario, $895 71-72-75-67_285
Maria Fernanda Torres, $895 72-71-69-73_285
Isi Gabsa, $895 71-67-73-74_285
Grace Kim, $840 71-71-73-71_286
Kristin Coleman, $840 73-69-70-74_286
Vicky Hurst, $779 72-70-74-71_287
Kendra Dalton, $779 72-71-71-73_287
Sherman Santiwiwatthanaphong, $779 74-68-72-73_287
Louise Ridderstrom, $779 73-68-71-75_287
Binny Lee, $700 73-69-77-69_288
Jessica Welch, $700 74-69-71-74_288
Julienne Soo, $700 74-67-73-74_288
Bailey Tardy, $700 66-75-72-75_288
Klara Spilkova, $667 71-72-71-75_289
Ingrid Gutierrez Nunez, $657 68-74-72-76_290
Alejandra Llaneza, $631 69-74-74-74_291
Krystal Quihuis , $631 72-70-74-75_291
Roberta Liti, $631 71-71-74-75_291
Tiffany Chan, $631 72-68-74-77_291
Abbey Schutte (a) 68-71-71-82_292
Copyright © 2022 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.