Epson Tour Casino Del Sol Golf Classic Par Scores

Saturday At Sewailo Golf Club Tucson, Ariz. Purse: $200,000 Yardage: 6,755; Par: 72 (a)-amateur Third Round Andrea Lee 69-65-67_201 -15 Lucy…

Saturday At Sewailo Golf Club Tucson, Ariz. Purse: $200,000 Yardage: 6,755; Par: 72 (a)-amateur Third Round

Andrea Lee 69-65-67_201 -15

Lucy Li 70-65-67_202 -14

Dottie Ardina 68-65-69_202 -14

Daniela Darquea 67-70-66_203 -13

Yue Ren 71-65-68_204 -12

Jessica Porvasnik 65-65-74_204 -12

Becca Huffer 70-67-68_205 -11

Katelyn Sisk 69-68-68_205 -11

Samantha Wagner 70-65-70_205 -11

Yan Liu 70-71-65_206 -10

Emma Broze 69-67-70_206 -10

Miranda Wang 68-70-69_207 -9

Jillian Hollis 71-66-70_207 -9

Sarah Jane Smith 67-68-72_207 -9

Clariss Guce 70-69-69_208 -8

Liz Nagel 69-70-69_208 -8

Brianna Do 67-72-69_208 -8

Alena Sharp 71-67-70_208 -8

Hira Naveed 67-68-73_208 -8

Amelia Garvey 71-72-66_209 -7

Selena Costabile 70-73-66_209 -7

Beth Wu 71-71-67_209 -7

Kennedy Swann 70-69-70_209 -7

Gigi Stoll 70-68-71_209 -7

Jessica Peng 72-65-72_209 -7

Pannarat Thanapolboonyaras 68-69-72_209 -7

Laura Wearn 66-71-72_209 -7

Sophie Hausmann 67-69-73_209 -7

Ssu-Chia Cheng 72-70-68_210 -6

Kum-Kang Park 70-72-68_210 -6

Min A Yoon 71-70-69_210 -6

Moeka Nishihata 71-69-70_210 -6

Daniela Iacobelli 69-71-70_210 -6

Alyaa Abdulghany 68-72-70_210 -6

Nicole Broch Estrup 69-70-71_210 -6

Kristen Gillman 69-70-71_210 -6

Abbey Schutte (a) 68-71-71_210 -6

Louise Stahle 72-71-68_211 -5

Milagros Chaves 71-72-68_211 -5

Ching Huang 70-70-71_211 -5

Robyn Choi 69-71-71_211 -5

Isi Gabsa 71-67-73_211 -5

Maria Fernanda Torres 72-71-69_212 -4

Kristin Coleman 73-69-70_212 -4

Kim Kaufman 72-70-70_212 -4

Marissa Steen 71-71-70_212 -4

Louise Ridderstrom 73-68-71_212 -4

Laetitia Beck 68-73-71_212 -4

Linnea Strom 70-70-72_212 -4

Britney Yada 69-69-74_212 -4

Michaela Finn 70-73-70_213 -3

Bailey Tardy 66-75-72_213 -3

Jessica Welch 74-69-71_214 -2

Kendra Dalton 72-71-71_214 -2

Klara Spilkova 71-72-71_214 -2

Sherman Santiwiwatthanaphong 74-68-72_214 -2

Hyo Joon Jang 73-69-72_214 -2

Sierra Brooks 71-71-72_214 -2

Ingrid Gutierrez Nunez 68-74-72_214 -2

Julienne Soo 74-67-73_214 -2

Nannette Hill 75-65-74_214 -2

Tiffany Chan 72-68-74_214 -2

Ana Paula Valdes 73-70-72_215 -1

Grace Kim 71-71-73_215 -1

Vicky Hurst 72-70-74_216 E

Krystal Quihuis 72-70-74_216 E

Roberta Liti 71-71-74_216 E

Alejandra Llaneza 69-74-74_217 +1

Pauline Del Rosario 71-72-75_218 +2

Binny Lee 73-69-77_219 +3

Copyright © 2022 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.