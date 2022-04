DP World Tour ISPS Honda Championship Scores

Saturday At Infinitum-Lakes Course Tarragona, Spain Purse: $2 million Yardage: 6,963; Par: 70 Suspended Third Round Aaron Cockerill, Canada 69-69-62_200…

Saturday At Infinitum-Lakes Course Tarragona, Spain Purse: $2 million Yardage: 6,963; Par: 70 Suspended Third Round

Aaron Cockerill, Canada 69-69-62_200

Haotong Li, China 71-68-64_203

Paul Yannik, Germany 67-71-65_203

Gavin Green, Malaysia 70-68-66_204

Oliver Bekker, Wales 68-71-67_206

Matthias Schmid, Germany 69-69-68_206

Jonathan Thomson, England 72-67-68_207

Justin Walters, South Africa 72-67-68_207

Stephen Gallacher, Scotland 74-65-68_207

Oliver Wilson, England 72-67-68_207

Julian Brun, France 73-66-68_207

Louis De Jager, South Africa 66-72-69_207

Nicolai Von Dellingshausen, Germany 70-69-69_208

John Catlin, United States 70-69-69_208

Pep Angles, Spain 66-73-69_208

Ben Stow, England 71-68-70_209

Eddie Pepperell, England 71-68-70_209

Daniel Van Tonder, South Africa 69-70-70_209

Jean-Baptist Gonnet, France 72-67-71_210

Ivan Cantero Gutierrez, Spain 72-67-71_210

Nicolai Hojgaard, Denmark 71-68-71_210

Joachim B. Hansen, Denmark 69-70-71_210

Niall Kearney, Ireland 68-71-71_210

S.S.P. Chawrasia, India 70-69-71_210

Benjamin Poke, Denmark 71-67-72_210

Marc Warren, Scotland 68-70-72_210

Did Not Finish Round

Scott Jamieson, Scotland

Oliver Wilson, England

Pablo Larrazabal, Spain

Jack Senior, England

Hennie Du Plessis, South Africa

David Law, Scotland

Johannes Veerman, United States

Tapio Pulkkanen, Finland

Adrian Otaegui, Spain

Ross Fisher, England

Antoine Rozner, France

Mike Lorenzo-Vera, France

Jeff Winther, Denmark

Clement Sordet, France

Darren Fichardt, South Africa

Thriston Lawrence, South Africa

Raphael Jacquelin, France

Thorbjørn Olesen, Denmark

Lukas Nemecz, Austria

Rasmus Hojgaard, Denmark

Lorenzo Gagli, Italy

Bernd Wiesberger, Austria

Sebastian Garcia-Rodriguez, Spain

Laurie Canter, England

Jack Singh Brar, England

Ashley Chesters, England

Victor Perez, France

Robert Rock, England

Matthew Southgate, England

Jorge Campillo, Spain

Matthew Jordan, England

Angel Hidalgo, Spain

Mikko Korhonen, Finland

Craig Howie, Scotland

Adrien Saddier, France

Paul Waring, England

Richard Mansell, England

Ryan Fox, New Zealand

Kalle Samooja, Finland

Jazz Janewattananond, Thailand

Adri Arnaus, Spain

Guido Migliozzi, Italy

Tom Lewis, England

Soren Kjeldsen, Denmark

Jens Dantorp, Sweden

Wade Ormsby, Austria

Leaderboard First Round Leaderboard

Name Par Thru

1. Scott Jamieson -11 5

2. Aaron Cockerill -10 18

3. Andrew Wilson -8 15

4. Pablos Larrazabal -8 9

5. Jack Senior -8 8

6. Hennie Du Plessis -8 8

7. David Law -8 6

8. Johannes Veerman -8 6

9. Tapio Pulkkanen -8 5

10. Adrian Otaegui -8 5

