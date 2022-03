Puerto Rico Open Scores

Saturday At Grand Reserve Country Club Rio Grande, Puerto Rico Purse: $3.7 million Yardage: 7,506; Par: 72 Third Round Ryan…

Saturday

At Grand Reserve Country Club

Rio Grande, Puerto Rico

Purse: $3.7 million

Yardage: 7,506; Par: 72

Third Round

Ryan Brehm 66-67-68—201 Michael Kim 65-69-70—204 Tommy Gainey 69-67-69—205 Max McGreevy 70-64-71—205 Andrew Novak 69-67-69—205 Chad Ramey 69-68-68—205 Kiradech Aphibarnrat 67-69-70—206 Christopher Gotterup 68-68-70—206 Callum Tarren 70-65-71—206 Brandon Wu 69-69-68—206 Scott Brown 71-69-67—207 Brice Garnett 70-68-69—207 Spencer Ralston 71-68-68—207 Aaron Baddeley 67-72-69—208 Bill Haas 72-66-70—208 Mark Hensby 70-67-71—208 Jim Herman 76-66-66—208 Matthias Schwab 70-66-72—208 Chase Seiffert 65-72-71—208 Brian Stuard 71-69-68—208 Dawie Van der Walt 72-66-70—208 Greg Chalmers 68-71-70—209 Sung Kang 69-68-72—209 Chan Kim 70-70-69—209 Kurt Kitayama 76-66-67—209 Ben Kohles 68-70-71—209 Justin Lower 69-70-70—209 Kyle Stanley 71-69-69—209 Vaughn Taylor 68-72-69—209 Richy Werenski 69-71-69—209 Kevin Yu 73-66-70—209 Patrick Flavin 68-68-74—210 Nate Lashley 69-72-69—210 Josh Teater 71-68-71—210 Jared Wolfe 70-71-69—210 Joseph Bramlett 72-69-70—211 Rafa Cabrera Bello 69-71-71—211 Rafael Campos 70-68-73—211 Derek Ernst 72-69-70—211 Satoshi Kodaira 68-66-77—211 David Lingmerth 72-69-70—211 Cameron Percy 72-68-71—211 Peter Uihlein 68-72-71—211 Sang-Moon Bae 69-67-76—212 Ricky Barnes 70-69-73—212 Richard S Johnson 75-68-69—212 Brian Davis 69-72-72—213 Michael Gligic 70-72-71—213 Fabian Gomez 73-68-72—213 Chesson Hadley 71-70-72—213 Jim Knous 71-65-77—213 Kelly Kraft 70-71-72—213 D.J. Trahan 70-69-74—213 Austin Cook 71-72-71—214 Scott Gutschewski 72-71-71—214 Nick Hardy 68-75-71—214 Seung-Yul Noh 71-70-73—214 Seth Reeves 71-71-72—214 Austin Smotherman 73-67-74—214 Brett Drewitt 71-71-73—215 Tyler Duncan 73-69-73—215 Matt Every 71-70-74—215 Mark Hubbard 73-69-73—215 Curtis Thompson 71-72-72—215 Victor Perez 73-69-74—216 D.A. Points 69-72-75—216 Bo Hoag 73-70-74—217 Bryson Nimmer 73-70-74—217 Trevor Werbylo 72-71-74—217 Robert Garrigus 72-71-75—218

Copyright © 2022 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.