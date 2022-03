Puerto Rico Open Scores

Friday At Grand Reserve Country Club Rio Grande, Puerto Rico Purse: $3.7 million Yardage: 7,506; Par: 72 Second Round Ryan…

Friday

At Grand Reserve Country Club

Rio Grande, Puerto Rico

Purse: $3.7 million

Yardage: 7,506; Par: 72

Second Round

Ryan Brehm 66-67—133 Michael Kim 65-69—134 Satoshi Kodaira 68-66—134 Max McGreevy 70-64—134 Callum Tarren 70-65—135 Kiradech Aphibarnrat 67-69—136 Sang-Moon Bae 69-67—136 Patrick Flavin 68-68—136 Tommy Gainey 69-67—136 Christopher Gotterup 68-68—136 Jim Knous 71-65—136 Andrew Novak 69-67—136 Matthias Schwab 70-66—136 Mark Hensby 70-67—137 Sung Kang 69-68—137 Chad Ramey 69-68—137 Chase Seiffert 65-72—137 Rafael Campos 70-68—138 Brice Garnett 70-68—138 Bill Haas 72-66—138 Ben Kohles 68-70—138 Dawie Van der Walt 72-66—138 Brandon Wu 69-69—138 Aaron Baddeley 67-72—139 Ricky Barnes 70-69—139 Greg Chalmers 68-71—139 Justin Lower 69-70—139 Spencer Ralston 71-68—139 Josh Teater 71-68—139 D.J. Trahan 70-69—139 Kevin Yu 73-66—139 Scott Brown 71-69—140 Rafa Cabrera Bello 69-71—140 Chan Kim 70-70—140 Cameron Percy 72-68—140 Austin Smotherman 73-67—140 Kyle Stanley 71-69—140 Brian Stuard 71-69—140 Vaughn Taylor 68-72—140 Peter Uihlein 68-72—140 Richy Werenski 69-71—140 Joseph Bramlett 72-69—141 Brian Davis 69-72—141 Derek Ernst 72-69—141 Matt Every 71-70—141 Fabian Gomez 73-68—141 Chesson Hadley 71-70—141 Kelly Kraft 70-71—141 Nate Lashley 69-72—141 David Lingmerth 72-69—141 Seung-Yul Noh 71-70—141 D.A. Points 69-72—141 Jared Wolfe 70-71—141 Brett Drewitt 71-71—142 Tyler Duncan 73-69—142 Michael Gligic 70-72—142 Jim Herman 76-66—142 Mark Hubbard 73-69—142 Kurt Kitayama 76-66—142 Victor Perez 73-69—142 Seth Reeves 71-71—142 Austin Cook 71-72—143 Robert Garrigus 72-71—143 Scott Gutschewski 72-71—143 Nick Hardy 68-75—143 Bo Hoag 73-70—143 Richard S Johnson 75-68—143 Bryson Nimmer 73-70—143 Curtis Thompson 71-72—143 Trevor Werbylo 72-71—143

Missed Cut

Jason Bohn 73-71—144 Kevin Chappell 72-72—144 Andres Romero 75-69—144 Brett Stegmaier 71-73—144 Omar Uresti 73-71—144 Bo Van Pelt 71-73—144 Luke Donald 73-72—145 J.J. Henry 74-71—145 George McNeill 73-72—145 Grayson Murray 73-72—145 Carl Pettersson 73-72—145 John Rollins 72-73—145 Christian Salzer 71-74—145 Heath Slocum 73-72—145 Camilo Villegas 74-71—145 Charlie Beljan 80-66—146 Chris Couch 73-73—146 Edward Figueroa 72-74—146 Charlie Wi 76-70—146 Joshua Creel 77-70—147 John Huh 75-72—147 Jonathan Kaye 74-73—147 Erick Morales 75-72—147 Ted Purdy 72-75—147 David Skinns 75-72—147 Alejandro Tosti 73-74—147 Dylan Wu 72-75—147 Ryan Armour 76-72—148 Ben Martin 78-70—148 Alan Morin 79-69—148 Martin Trainer 75-73—148 Eric Axley 72-77—149 Brendon De Jonge 77-72—149 Jason Dufner 79-70—149 Cody Gribble 79-70—149 Hiram Silfa 74-75—149 Bronson Burgoon 76-74—150 Austin Connelly 80-70—150 Skip Kendall 79-71—150 David Hearn 76-75—151 John Merrick 76-75—151 Roberto Nieves 77-74—151 Kevin Stadler 76-76—152 Carlos Franco 75-78—153 Ryuji Imada 81-74—155 Ben Crane 79-77—156 Smylie Kaufman 78-79—157 Ted Potter Jr. 81-76—157 Parker McLachlin 75-83—158 Frank Lickliter II 80-81—161

