PGA Tour The Players Championship Scores

Monday At TPC Sawgrass Ponte Vedra Beach, Fla. Purse: $20 Million Yardage: 7,256; Par: 72 Third Round

Anirban Lahiri 67-73-67_207

Sebastián Muñoz 70-73-65_208

Doug Ghim 70-70-68_208

Paul Casey 70-69-69_208

Sam Burns 68-69-71_208

Cameron Smith 69-71-69_209

Tom Hoge 66-71-72_209

Russell Knox 71-71-68_210

Shane Lowry 73-70-67_210

Kevin Kisner 68-74-68_210

Louis Oosthuizen 69-72-69_210

Kevin Streelman 73-71-66_210

Will Zalatoris 69-71-70_210

Harold Varner III 69-69-72_210

Keegan Bradley 72-71-68_211

Patrick Reed 73-70-68_211

Brendan Steele 73-69-69_211

Tommy Fleetwood 66-73-72_211

Scott Stallings 71-75-65_211

Francesco Molinari 70-73-69_212

Tyrrell Hatton 70-73-69_212

Daniel Berger 67-75-70_212

Joel Dahmen 70-71-71_212

Viktor Hovland 71-73-68_212

Erik van Rooyen 71-67-74_212

Sergio Garcia 71-71-71_213

Kramer Hickok 67-75-71_213

Jon Rahm 69-72-72_213

Justin Thomas 72-69-72_213

Doc Redman 71-70-72_213

Joaquin Niemann 67-73-73_213

Taylor Pendrith 68-71-74_213

Keith Mitchell 67-72-74_213

Abraham Ancer 68-71-74_213

Hank Lebioda 72-70-72_214

Sepp Straka 69-74-71_214

Jimmy Walker 70-73-71_214

Ian Poulter 73-70-71_214

Russell Henley 69-73-72_214

Adam Hadwin 72-72-70_214

Sungjae Im 72-72-70_214

Corey Conners 70-69-75_214

Scottie Scheffler 70-76-68_214

Seamus Power 71-71-73_215

Chesson Hadley 70-74-71_215

Jason Kokrak 72-72-71_215

Alex Noren 69-75-71_215

Sam Ryder 69-74-73_216

Branden Grace 71-72-73_216

Patton Kizzire 68-76-72_216

Max Homa 72-73-71_216

Troy Merritt 74-71-71_216

Maverick McNealy 70-76-70_216

Brice Garnett 67-76-74_217

Adam Long 71-71-75_217

Pat Perez 70-72-75_217

Brian Harman 68-74-75_217

Peter Malnati 70-75-72_217

Dustin Johnson 69-73-76_218

Dylan Frittelli 73-72-73_218

K.H. Lee 70-73-76_219

Hayden Buckley 72-71-76_219

Lucas Herbert 70-74-75_219

Bubba Watson 73-68-78_219

Michael Thompson 72-73-74_219

Aaron Wise 71-74-74_219

Rory McIlroy 73-73-73_219

Denny McCarthy 70-76-73_219

Lee Hodges 72-74-75_221

Nick Watney 75-71-75_221

