Panama-US Summary

At Orlando, Fla. Panama 0 1—1 United States 4 1—5

First half_1, United States, Pulisic 3, penalty kick, 17th minute. 2, United States, Arriola 1 (ARobinson), 23rd minute. 3, United States, Ferreira 1 (Arriola), 27th minute. 4, United States, Pulisic 4, penalty kick, 45th_4 minute.

Second half_5, United States, Pulisic 5 (ARobinson), 65th minute. 6, Panama, Godoy 3 (Davis), 86th minute.

Yellow cards_Godoy, Pan, 45th+3; Blackburn, Pan, 45th+3; Davis, Pan, 57th; Pulisic, US, 69th; Long, US, 85th. Red cards_None.

Referee_Ivan Barton, El Salvador. Assistant referees_David Moran, El Salvador, Zachari Zeegelaar, El Salvador. 4th official_Jaime Herrera, El Salvador. VAR_Marco Ortiz, Mexico. AVAR_Ismael Cornejo, El Salvador.

A_25,022.

Lineups

Panama_Luis Mejia; Amir Murillo, Fidel Escobar, Andrés Andrade, Éric Davis; Adalberto Carrasquilla (Cristian Martínez, 64th), Aníbal Godoy; Alberto Quintero, Édgar Barcenas (Víctor Medina, 46th), Freddy Góndola (José Luis Rodríguez, 46th); Rolando Blackburn (Gabriel Torres, 46th

United States_Zack Steffen; Shaq Moore, Walker Zimmerman, Miles Robinson (Aaron Long, 65th), Antonee Robinson; Tyler Adams (Jordan Morris, 71st), Yunus Musah (Kellyn Acosta, 46th), Luca de la Torre; Paul Arriola (Gio Reyna, 46th), Christian Pulisic (Giancluca Busio, 71st), Jesús Ferreira

